https://ria.ru/20220601/briks-1792334369.html
Путин готовится к саммиту БРИКС в июне
Путин готовится к саммиту БРИКС в июне - РИА Новости, 01.06.2022
Путин готовится к саммиту БРИКС в июне
Президент РФ Владимир Путин готовится к саммиту БРИКС в июне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:37
2022-06-01T13:37
2022-06-01T13:54
брикс
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790255352_843:394:3012:1614_1920x0_80_0_0_06fff41b3790397db36b715c4e48b2b0.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готовится к саммиту БРИКС в июне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы сообщим. Безусловно, это очень важное событие. Да, президент готовится. Как это будет, мы вам сообщим в свое время", - заявил Песков, отвечая на вопрос, готовится дли Путин к видео-саммиту БРИКС, который ожидается 24 июня.
https://ria.ru/20220522/arktika-1789979025.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790255352_736:170:3012:1877_1920x0_80_0_0_f70123cbdfd82afec2a394e404f3fd30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, владимир путин, политика
13:37 01.06.2022 (обновлено: 13:54 01.06.2022)
Путин готовится к саммиту БРИКС в июне
Песков: президент Путин готовится к саммиту БРИКС в июне