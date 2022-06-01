https://ria.ru/20220601/briks-1792334369.html

Путин готовится к саммиту БРИКС в июне

Путин готовится к саммиту БРИКС в июне - РИА Новости, 01.06.2022

Путин готовится к саммиту БРИКС в июне

Президент РФ Владимир Путин готовится к саммиту БРИКС в июне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:37

2022-06-01T13:37

2022-06-01T13:54

брикс

владимир путин

политика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готовится к саммиту БРИКС в июне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы сообщим. Безусловно, это очень важное событие. Да, президент готовится. Как это будет, мы вам сообщим в свое время", - заявил Песков, отвечая на вопрос, готовится дли Путин к видео-саммиту БРИКС, который ожидается 24 июня.

https://ria.ru/20220522/arktika-1789979025.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брикс, владимир путин, политика