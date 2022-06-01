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Путин готовится к саммиту БРИКС в июне - РИА Новости, 01.06.2022
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Путин готовится к саммиту БРИКС в июне
Путин готовится к саммиту БРИКС в июне - РИА Новости, 01.06.2022
Путин готовится к саммиту БРИКС в июне
Президент РФ Владимир Путин готовится к саммиту БРИКС в июне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:37
2022-06-01T13:54
брикс
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готовится к саммиту БРИКС в июне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы сообщим. Безусловно, это очень важное событие. Да, президент готовится. Как это будет, мы вам сообщим в свое время", - заявил Песков, отвечая на вопрос, готовится дли Путин к видео-саммиту БРИКС, который ожидается 24 июня.
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брикс, владимир путин, политика
13:37 01.06.2022 (обновлено: 13:54 01.06.2022)
 
Путин готовится к саммиту БРИКС в июне

Песков: президент Путин готовится к саммиту БРИКС в июне

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВстреча лидеров стран БРИКС во дворце "Итамарати"
Встреча лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Встреча лидеров стран БРИКС во дворце "Итамарати". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готовится к саммиту БРИКС в июне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы сообщим. Безусловно, это очень важное событие. Да, президент готовится. Как это будет, мы вам сообщим в свое время", - заявил Песков, отвечая на вопрос, готовится дли Путин к видео-саммиту БРИКС, который ожидается 24 июня.
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