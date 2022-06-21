08:00 21.06.2022 (обновлено: 08:12 21.06.2022)
Запад опять собрался "победить Россию в бою"
© AP PhotoПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве, Украина
© AP Photo
"Нужно снова подготовить армию к войне в Европе, крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою". Кто собрался воевать с нашей страной? Новый глава Генштаба британской армии Патрик Сандерс — его меморандум, как бы не предназначавшийся для печати, опубликовала корпорация "Би-би-си". У генерала небольшая армия — всего 73 тысячи, но большие амбиции:
"Вторжение России в Украину подчеркивает нашу основную цель: защитить Великобританию, быть готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше — и укрепить нашу способность предотвратить агрессию со стороны России угрозой применения силы".
За все столетия Британия с Россией напрямую воевали между собой дважды — и последний раз, в Крымской войне, именно англичане напали на нашу страну. А сейчас, выходит, Россия наконец-то собралась с силами и готовится напасть на Великобританию? Нет, но ведь в ее планах атаковать европейские страны, союзников островной монархии по НАТО, об этом знает любой английский школьник. Неслучайно ведь премьер-министр Борис Джонсон в субботу написал в своей статье в Sunday Times:
"Мы знаем, что Путин не остановился бы на расчленении Украины. Только на прошлой неделе он сравнил себя с Петром Великим и присвоил России вечное право "вернуть" любую территорию, когда-либо населенную "славянами", — доктрина, которая позволила бы завоевать обширные просторы Европы, включая союзников по НАТО".
Частичка "бы" в умозаключениях Джонсона не должна сбивать с толку — все эти ужасы грозят Европе в том случае, если она не сумеет предотвратить аннексию Украины Россией. Статья премьера даже называется "Мы никогда не будем в безопасности, если отвернемся от доблестной Украины". Не спрашивайте, какое отношение к безопасности Европы и тем более островного королевства имеет завершение очередного смутного периода русской истории и воссоединение единого народа, — этого нельзя допустить ни в коем случае!
Если генерал Сандерс просто пишет о том, что "агрессия России привела к новой эре отсутствия безопасности в Европе" и поэтому нужно ускорить модернизацию британской армии (чтобы она могла победить в боях на континенте Россию), то Джонсон говорит: "Мы и наши союзники будем защищать свою безопасность так же, как и безопасность Украины, и ограждать мир от смертоносных мечтаний Путина и тех, кто может попытаться их скопировать". То есть опять "славянский Гитлер", угрожающий всему миру, и явный намек на собирающегося подражать ему на Востоке Си Цзиньпина.
Смысл всех этих заклинаний в одном: англосаксы готовят Запад к затяжной войне на многие годы вперед. Об этом прямо заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:
"Мы должны подготовиться к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны прекращать поддержку Украины. Даже несмотря на то, что цена может оказаться высокой — не только военной поддержки, но и с точки зрения цен на энергию и продовольствие".
А Джонсон предлагает четыре основных направления помощи Украине — оружием, финансами, логистикой для экспорта и вывозом зерна, подчеркивая, что "все это потребует решительных усилий со стороны Великобритании и наших союзников, которые продлятся месяцы и годы".
Целью всей этой помощи британский премьер называет "укрепление наших украинских друзей, чтобы закончить эту войну на условиях, которые изложил президент Зеленский". То есть мы должны поверить, что в Лондоне исходят из того, что Россию можно победить на поле боя украинскими руками? Чтобы в течение нескольких лет войны на Украине британская армия смогла подготовиться к новым победам над Россией в следующих битвах на континенте — наверное, когда проигравшая на Украине Россия нападет на Прибалтику или сразу на Польшу? Кто-то может поверить в подобную логику циничных британцев?
Конечно, нет. Британия не собирается воевать на континенте и уж тем более не верит в нападение России на страны НАТО. Но британские лидеры, как и польские, настроены на максимальное разрушение европейско-российских отношений — не на ближайшие годы, а на десятилетия. Для этого нужно успеть наломать как можно больше дров, то есть разрушить все, что получится, в европейско-российских связях. Поэтому чем дольше будут идти бои на Украине, тем лучше для Лондона.
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Там все же еще не дошли до того, чтобы пугать немцев русским походом на Берлин, одновременно обзывая германцев последними словами и упрекая в трусости, — ну так для этого есть Варшава и безумные польские руководители. А Британия хочет просто дирижировать всем этим действом, нагнетая атмосферу в Европе и пугая всех русской угрозой. Старая комбинация, не раз использованная в двух прошлых столетиях. Тогда эта стратегия приносила Британии успех — пусть в последних двух войнах воспользоваться его плодами смогли в основном их младшие заокеанские партнеры.
В этот раз у Британии нет уже той армии и флота, но есть мощь Сити и высококлассные элиты с потомственным опытом проворачивания глобальных комбинаций. Повод, правда, слабоватый — русские возвращают свое и не угрожают даже провокатору-Польше. Ну так можно попытаться раздуть угрозу — сумели же в свое время напугать Европу русскими на Кавказе, Балканах или даже в Средней Азии.
Для Британии сейчас действительно слишком многое поставлено на карту — и Лондон повышает ставки, не задумываясь о последствиях, — точнее, считая для себя ситуацию однозначно выигрышной. Но история — штука коварная, и на ее крутом повороте, который мы сейчас и переживаем, нужно оказаться на правильной стороне телеги, чтобы не выпасть прямо под колеса.