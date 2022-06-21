https://ria.ru/20220621/patriotizm-1795868893.html
Прививка ненависти. Патриотизм по-украински
Прививка ненависти. Патриотизм по-украински - РИА Новости, 21.06.2022
Прививка ненависти. Патриотизм по-украински
"Я буду резать русню!". Эти слова на видео, снятом в 2015 году, в исступлении выкрикивает маленькая украинская девочка. За ее спиной – монитор со свастикой на рабочем столе. Так на Украине понимают патриотическое воспитание. Его основа – ненависть к русским.
2022-06-21T12:19
2022-06-21T12:19
2022-06-21T13:05
донбасс. геноцид. 2014-2022
украина
русофобия
национализм
степан бандера
андрей билецкий
россия
киев
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Батька их – БандераОсенью 2021 года по Украине прокатился флешмоб, организованный львовскими школьниками – пользователями TikTok. Подростки исполняли националистическую песню "Батько наш – Бандера". Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (организация запрещена в России), которая активно сотрудничала с нацистами во время Второй мировой войны. Он причастен к огромному числу военных преступлений и массовому уничтожению польского и еврейского населения на оккупированных гитлеровцами территориях.В начале песни поется о тяжело раненном "повстанце без левой ноги, без правой руки", который "терпит тяжелые муки". Следующие куплеты посвящены прославлению боев украинцев против "москалей", а в финале мать бандеровца хоронит его и пишет на могиле: "Слава Украине, всем героям слава". Невероятно популярным стал именно припев, который объясняет детям, на кого им надо равняться ("отец наш – Бандера") и что их ждет в будущем ("мы за Украину будем воевать"). Вместо песен о дружбе дети слушают оды ненависти.Вскоре этот гимн, прославляющий нацистского коллаборанта, подхватили по всей Украине. Его пели спортсмены и военные, депутаты и студенты, школьники и совсем малыши. Родители снимали "номера" своих юных "патриотов" и выкладывали видео в интернет.Песня начинается с рассказа о тяжелораненом "повстанце", который "терпит тяжелые муки, без левой ноги, без правой руки". Дальнейшие куплеты посвящены прославлению боев украинцев против "москалей", а в конце песни мать бандеровца хоронит его, написав на могиле: "Слава Украине, всем героям слава". Акцент делается на строчках припева: "Наш отец - Бандера" и "Мы за Украину будем воевать". То есть с самого раннего детства ребенку объясняют, кто образец для подражания и настраивают на войну.Так в головы самым юным украинцам, которые вряд ли понимали, о каких "москалях" идет речь, вбивали представление о заклятом "враге", с которым еще предки "не в согласии жили". О том, почему так происходит и чем это грозит самим родителям, рассказала семейный психолог Екатерина Сиванова:Под видом любви к Родине на Украине с пеленок приучают к ненависти к русским.Ярмарки враждыПатриотизм, замешанный на ксенофобии, методично прививался молодому поколению на Украине в течение последних лет.Так, в 2015 году в украинских школах на "Сладких ярмарках" продавали "Кровь российских младенцев", собирали средства для поддержки украинской армии, в рядах которой были осужденные ранее преступники. С идеей такого "благотворительного базара" к директору пришла одна из мам. На прилавках – шоколад, леденцы, выпечка. Названия угощений говорят сами за себя: "Кровь московских младенцев", "Мозг Жириновского", "Сине-желтые звезды на Кремле".А это Ивано-Франковск, 2015 год. Выпускники физико-технического лицея, одетые в красное и черное – цвета украинских националистов, – поют "Мы бандеровцы". На видео заметно, что некоторые дети смущены, некоторые молчат, кто-то радостно исполняет песню, прославляющую нацистских карателей. Хором подростков бодро дирижирует педагог. В конце юноша под общие аплодисменты поднимает на сцене флаг ОУН (запрещенная в Российской Федерации организация ).Стоит отметить, что на официальном сайте учебного заведения сообщается, что "целью его деятельности является поиск, обучение и воспитание способных к точным наукам детей, формирование высокообразованной национально-сознательной личности".Семейный психолог Екатерина Сиванова отметила, что "системы ценностей" не берутся из ниоткуда, они существуют и вне стен учебных заведений, а избавиться от навязанных стереотипов очень сложно, тем более ребенку:Прививку ненависти под видом любви к Родине Украина делает самым маленьким.Это видео 2016 года. Представители националистических организаций посетили дом малютки. Под умилительные возгласы малышам, еще толком не научившимся говорить, дарят желто-синие нашивки с надписью "рабовласник". В переводе – "рабовладелец". "Замечательно!" – слышен женский голос за кадром."Ты либо другой, либо русский".Руководство некоторых украинских школ поощряло визиты представителей военизированных организаций.Поэтому, пока учитель занимается своими делами, с детьми беседует, например, Андрей Билецкий, создатель неонацистского "Азова", пленные боевики которого с выбитыми на телах свастиками теперь фигурируют во всех новостных выпусках.Тот самый Билецкий, который открыто говорил в том, что миссия украинцев — "возглавить крестовый поход белой расы против возглавляемых семитами недочеловеков".В начале 2017 года в сети появился видеоролик из Краматорска, где некий Юрий Ковтенко (боец "Правого Сектора"* с позывным "Мэднесс") провел урок "патриотизма" в школе:Враг как опораЧто движет учителями и родителями, калечащими психику детей идеями фашизма, воспитывающими юное поколение в атмосфере абсолютной ненависти ко всему русскому? Зачем вместо гуманизма и милосердия, уважения к другим культурам и народам внушать детям идею превосходства Украины? Как отметила психолог Екатерина Сиванова, ответы на эти вопросы специалисты ищут не один десяток лет:*Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.
https://ria.ru/20220406/uchebniki-1781881388.html
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Флешмоб "Батько наш — Бандера". Видео YouTube
Флешмоб "Батько наш — Бандера". Видео YouTube
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Флешмоб "Батько наш — Бандера". Видео YouTube
Флешмоб "Батько наш — Бандера". Видео YouTube
2022-06-21T12:19
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Флешмоб "Батько наш — Бандера". Видео YouTube
Флешмоб "Батько наш — Бандера". Видео YouTube
2022-06-21T12:19
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"Cладкая ярмарка" в украинской школе. Видео YouTube
"Cладкая ярмарка" в украинской школе. Видео YouTube
2022-06-21T12:19
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PT1M47S
Выпускники в Ивано-Франковске поют песню "Мы бандеровцы", 2015 год. Видео из Телеграм-канала
Выпускники в Ивано-Франковске поют песню "Мы бандеровцы", 2015 год. Видео из Телеграм-канала
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Националисты в львовском доме малютки. 2016 год. Видео YouTube
Националисты в львовском доме малютки. 2016 год. Видео YouTube
2022-06-21T12:19
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украина, русофобия, национализм, степан бандера, андрей билецкий, россия, киев, организация украинских националистов, правый сектор, нацификация, милитаризация, ивано-франковск, tiktok
12:19 21.06.2022 (обновлено: 13:05 21.06.2022)
Прививка ненависти. Патриотизм по-украински
"Я буду резать русню!". Эти слова на видео, снятом в 2015 году, в исступлении выкрикивает маленькая украинская девочка. За ее спиной – монитор со свастикой на рабочем столе. Так на Украине понимают патриотическое воспитание. Его основа – ненависть к русским.
Осенью 2021 года по Украине прокатился флешмоб, организованный львовскими школьниками – пользователями TikTok. Подростки исполняли националистическую песню "Батько наш – Бандера". Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (организация запрещена в России), которая активно сотрудничала с нацистами во время Второй мировой войны. Он причастен к огромному числу военных преступлений и массовому уничтожению польского и еврейского населения на оккупированных гитлеровцами территориях.
В начале песни поется о тяжело раненном "повстанце без левой ноги, без правой руки", который "терпит тяжелые муки". Следующие куплеты посвящены прославлению боев украинцев против "москалей", а в финале мать бандеровца хоронит его и пишет на могиле: "Слава Украине, всем героям слава". Невероятно популярным стал именно припев, который объясняет детям, на кого им надо равняться ("отец наш – Бандера") и что их ждет в будущем ("мы за Украину будем воевать"). Вместо песен о дружбе дети слушают оды ненависти.
Вскоре этот гимн, прославляющий нацистского коллаборанта, подхватили по всей Украине. Его пели спортсмены и военные, депутаты и студенты, школьники и совсем малыши. Родители снимали "номера" своих юных "патриотов" и выкладывали видео в интернет.
Песня начинается с рассказа о тяжелораненом "повстанце", который "терпит тяжелые муки, без левой ноги, без правой руки". Дальнейшие куплеты посвящены прославлению боев украинцев против "москалей", а в конце песни мать бандеровца хоронит его, написав на могиле: "Слава Украине, всем героям слава". Акцент делается на строчках припева: "Наш отец - Бандера" и "Мы за Украину будем воевать". То есть с самого раннего детства ребенку объясняют, кто образец для подражания и настраивают на войну.
Так в головы самым юным украинцам, которые вряд ли понимали, о каких "москалях" идет речь, вбивали представление о заклятом "враге", с которым еще предки "не в согласии жили". О том, почему так происходит и чем это грозит самим родителям, рассказала семейный психолог Екатерина Сиванова:
Мы с вами хорошо знаем, что дети приходят в этот мир абсолютно чистыми и открытыми для того, что им дадут их родители. Если у взрослых существуют сложности во взаимодействии с внешним миром, то совершенно очевидно, что все это будет передано детям. Есть враг. Это становится той самой идеей, которая объединяет. На врага можно списать абсолютно все свои неудачи, проблемы, поражения. Внутри этой идеи растут дети. В какой-то момент (когда уже песни сложены, учебники написаны, детские лагеря отдыха для воспитания патриотов созданы) взрослые перестают отдавать себе отчет в том, что они делают и для чего. В силу своей ограниченности, своих взглядов, устройства психики, такие взрослые даже не задумываются о том, что воспитание детей в агрессии, поддержание у них постоянного возбуждения (идти в строю и хором кричать про то, кого и где повесить надо) неизбежно ведет к психическим расстройствам и к тому, что рано или поздно все это развернется в сторону тех, кто взрастил эту гидру.
Под видом любви к Родине на Украине с пеленок приучают к ненависти к русским.
Патриотизм, замешанный на ксенофобии, методично прививался молодому поколению на Украине в течение последних лет.
Так, в 2015 году в украинских школах на "Сладких ярмарках" продавали "Кровь российских младенцев", собирали средства для поддержки украинской армии, в рядах которой были осужденные ранее преступники
. С идеей такого "благотворительного базара" к директору пришла одна из мам. На прилавках – шоколад, леденцы, выпечка. Названия угощений говорят сами за себя: "Кровь московских младенцев", "Мозг Жириновского", "Сине-желтые звезды на Кремле".
А это Ивано-Франковск, 2015 год. Выпускники физико-технического лицея, одетые в красное и черное – цвета украинских националистов, – поют "Мы бандеровцы". На видео заметно, что некоторые дети смущены, некоторые молчат, кто-то радостно исполняет песню, прославляющую нацистских карателей. Хором подростков бодро дирижирует педагог. В конце юноша под общие аплодисменты поднимает на сцене флаг ОУН (запрещенная в Российской Федерации организация ).
Стоит отметить, что на официальном сайте
учебного заведения сообщается, что "целью его деятельности является поиск, обучение и воспитание способных к точным наукам детей, формирование высокообразованной национально-сознательной
личности".
Семейный психолог Екатерина Сиванова отметила, что "системы ценностей" не берутся из ниоткуда, они существуют и вне стен учебных заведений, а избавиться от навязанных стереотипов очень сложно, тем более ребенку:
Любой группе людей нужна объединяющая идея, которая будет поддерживаться на нескольких уровнях иерархии. Например, у расширенной семьи (в нее входят родители, дети, бабушки, дедушки, тети, дяди и так далее) существует идея о том, что они – интеллигентные люди. Они ведут себя определенным образом, взаимодействуют на им понятном языке поступков, выбирают сферу деятельности, приемлемую для их круга общения. В такой семье старшее поколение воспитывает младшее в духе своей идеи, всячески эту идею поддерживая и укрепляя. Зачем? Да просто потому, что так безопасно, так понятно, так постоянно испытываешь чувство причастности к чему-то большему, чему-то такому, что всегда может тебя защитить и спрятать.
А теперь представьте, что правнук в такой семье интеллигентов решил жениться на девушке из семьи мигрантов, которая после получения аттестата об образовании в вечерней школе сразу пошла работать. Что будет происходить в такой семье? Или девушку отправят восвояси, объяснив влюбленному правнуку что к чему. Или откажут в праве быть причастным к семье самому правнуку (другими словами, прекратят общение). Единицы в такой ситуации решат остаться с девушкой из семьи мигрантов. Абсолютное большинство выберет причастность к семье.
Прививку ненависти под видом любви к Родине Украина делает самым маленьким.
Это видео 2016 года. Представители националистических организаций посетили дом малютки. Под умилительные возгласы малышам, еще толком не научившимся говорить, дарят желто-синие нашивки с надписью "рабовласник". В переводе – "рабовладелец". "Замечательно!" – слышен женский голос за кадром.
"Ты либо другой, либо русский".
Руководство некоторых украинских школ поощряло визиты представителей военизированных организаций.
Поэтому, пока учитель занимается своими делами, с детьми беседует, например, Андрей Билецкий, создатель неонацистского "Азова
", пленные боевики которого с выбитыми на телах свастиками
теперь фигурируют во всех новостных выпусках.
Тот самый Билецкий, который открыто говорил в том, что миссия украинцев — "возглавить крестовый поход белой расы против возглавляемых семитами недочеловеков".
В начале 2017 года в сети появился видеоролик из Краматорска, где некий Юрий Ковтенко (боец "Правого Сектора"* с позывным "Мэднесс") провел урок "патриотизма" в школе:
"Вы должны определиться, с кем вы: с украинскими защитниками или с этой саранчой под триколором, которая сжигает сейчас наши города, наши села… Других русских не бывает. Ты либо другой, либо русский. Русская идентификация может рассматриваться только в виде тяжелой патологии ментальности, которая порождает маргинальную систему ценностей и убеждений" – такие заявления делал Юрий Ковтенко, выступая перед детьми.
Что движет учителями и родителями, калечащими психику детей идеями фашизма, воспитывающими юное поколение в атмосфере абсолютной ненависти ко всему русскому? Зачем вместо гуманизма и милосердия, уважения к другим культурам и народам внушать детям идею превосходства Украины? Как отметила психолог Екатерина Сиванова, ответы на эти вопросы специалисты ищут не один десяток лет:
Идеи нацизма изучены мировыми учеными достаточно серьезно благодаря опыту Второй мировой войны. Согласно этим исследованиям психологический портрет части населения, лояльной идеям нацизма, характеризуется следующими основными признаками: любовь к сильному и ненависть к слабому, ограниченность, чувство неполноценности, ненависть к жизни, скупость в чувствах и в деньгах, аскетизм. Эти люди отличаются узостью взглядов, подозрительностью и ненавистью к незнакомцу, а знакомый всегда вызывает у них завистливое любопытство (об этом подробно писал Леонидас Афисидис в своем исследовании нацизма).
С точки зрения психологии нацизм – это реакция нездоровой психики. В основе – страх жизни. То есть мы сейчас можем говорить уже не об одном поколении людей, которые выросли в нездоровом обществе. Но если тебе со всех сторон твердят, что ты – избранный, твоя национальность – это повод для превосходства над другими людьми, то ты поверишь в это и станешь это исповедовать. А когда рядом такие же, как ты, и ты можешь чувствовать силу, поддержку и единение, и главное – безопасность, то ты чувствуешь себя в полном порядке. А потому, чем больше тех, кто выкидывает руку вверх в приветствии, от которого у обычного человека по спине пробегает холод, тем националисту лучше.
*Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.