https://ria.ru/20220621/patriotizm-1795868893.html

Прививка ненависти. Патриотизм по-украински

Прививка ненависти. Патриотизм по-украински - РИА Новости, 21.06.2022

Прививка ненависти. Патриотизм по-украински

"Я буду резать русню!". Эти слова на видео, снятом в 2015 году, в исступлении выкрикивает маленькая украинская девочка. За ее спиной – монитор со свастикой на рабочем столе. Так на Украине понимают патриотическое воспитание. Его основа – ненависть к русским.

2022-06-21T12:19

2022-06-21T12:19

2022-06-21T13:05

донбасс. геноцид. 2014-2022

украина

русофобия

национализм

степан бандера

андрей билецкий

россия

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Батька их – БандераОсенью 2021 года по Украине прокатился флешмоб, организованный львовскими школьниками – пользователями TikTok. Подростки исполняли националистическую песню "Батько наш – Бандера". Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (организация запрещена в России), которая активно сотрудничала с нацистами во время Второй мировой войны. Он причастен к огромному числу военных преступлений и массовому уничтожению польского и еврейского населения на оккупированных гитлеровцами территориях.В начале песни поется о тяжело раненном "повстанце без левой ноги, без правой руки", который "терпит тяжелые муки". Следующие куплеты посвящены прославлению боев украинцев против "москалей", а в финале мать бандеровца хоронит его и пишет на могиле: "Слава Украине, всем героям слава". Невероятно популярным стал именно припев, который объясняет детям, на кого им надо равняться ("отец наш – Бандера") и что их ждет в будущем ("мы за Украину будем воевать"). Вместо песен о дружбе дети слушают оды ненависти.Вскоре этот гимн, прославляющий нацистского коллаборанта, подхватили по всей Украине. Его пели спортсмены и военные, депутаты и студенты, школьники и совсем малыши. Родители снимали "номера" своих юных "патриотов" и выкладывали видео в интернет.Песня начинается с рассказа о тяжелораненом "повстанце", который "терпит тяжелые муки, без левой ноги, без правой руки". Дальнейшие куплеты посвящены прославлению боев украинцев против "москалей", а в конце песни мать бандеровца хоронит его, написав на могиле: "Слава Украине, всем героям слава". Акцент делается на строчках припева: "Наш отец - Бандера" и "Мы за Украину будем воевать". То есть с самого раннего детства ребенку объясняют, кто образец для подражания и настраивают на войну.Так в головы самым юным украинцам, которые вряд ли понимали, о каких "москалях" идет речь, вбивали представление о заклятом "враге", с которым еще предки "не в согласии жили". О том, почему так происходит и чем это грозит самим родителям, рассказала семейный психолог Екатерина Сиванова:Под видом любви к Родине на Украине с пеленок приучают к ненависти к русским.Ярмарки враждыПатриотизм, замешанный на ксенофобии, методично прививался молодому поколению на Украине в течение последних лет.Так, в 2015 году в украинских школах на "Сладких ярмарках" продавали "Кровь российских младенцев", собирали средства для поддержки украинской армии, в рядах которой были осужденные ранее преступники. С идеей такого "благотворительного базара" к директору пришла одна из мам. На прилавках – шоколад, леденцы, выпечка. Названия угощений говорят сами за себя: "Кровь московских младенцев", "Мозг Жириновского", "Сине-желтые звезды на Кремле".А это Ивано-Франковск, 2015 год. Выпускники физико-технического лицея, одетые в красное и черное – цвета украинских националистов, – поют "Мы бандеровцы". На видео заметно, что некоторые дети смущены, некоторые молчат, кто-то радостно исполняет песню, прославляющую нацистских карателей. Хором подростков бодро дирижирует педагог. В конце юноша под общие аплодисменты поднимает на сцене флаг ОУН (запрещенная в Российской Федерации организация ).Стоит отметить, что на официальном сайте учебного заведения сообщается, что "целью его деятельности является поиск, обучение и воспитание способных к точным наукам детей, формирование высокообразованной национально-сознательной личности".Семейный психолог Екатерина Сиванова отметила, что "системы ценностей" не берутся из ниоткуда, они существуют и вне стен учебных заведений, а избавиться от навязанных стереотипов очень сложно, тем более ребенку:Прививку ненависти под видом любви к Родине Украина делает самым маленьким.Это видео 2016 года. Представители националистических организаций посетили дом малютки. Под умилительные возгласы малышам, еще толком не научившимся говорить, дарят желто-синие нашивки с надписью "рабовласник". В переводе – "рабовладелец". "Замечательно!" – слышен женский голос за кадром."Ты либо другой, либо русский".Руководство некоторых украинских школ поощряло визиты представителей военизированных организаций.Поэтому, пока учитель занимается своими делами, с детьми беседует, например, Андрей Билецкий, создатель неонацистского "Азова", пленные боевики которого с выбитыми на телах свастиками теперь фигурируют во всех новостных выпусках.Тот самый Билецкий, который открыто говорил в том, что миссия украинцев — "возглавить крестовый поход белой расы против возглавляемых семитами недочеловеков".В начале 2017 года в сети появился видеоролик из Краматорска, где некий Юрий Ковтенко (боец "Правого Сектора"* с позывным "Мэднесс") провел урок "патриотизма" в школе:Враг как опораЧто движет учителями и родителями, калечащими психику детей идеями фашизма, воспитывающими юное поколение в атмосфере абсолютной ненависти ко всему русскому? Зачем вместо гуманизма и милосердия, уважения к другим культурам и народам внушать детям идею превосходства Украины? Как отметила психолог Екатерина Сиванова, ответы на эти вопросы специалисты ищут не один десяток лет:*Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.

https://ria.ru/20220406/uchebniki-1781881388.html

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Флешмоб "Батько наш — Бандера". Видео YouTube Флешмоб "Батько наш — Бандера". Видео YouTube 2022-06-21T12:19 true PT0M12S

Флешмоб "Батько наш — Бандера". Видео YouTube Флешмоб "Батько наш — Бандера". Видео YouTube 2022-06-21T12:19 true PT0M34S

Флешмоб "Батько наш — Бандера". Видео YouTube Флешмоб "Батько наш — Бандера". Видео YouTube 2022-06-21T12:19 true PT0M50S

"Cладкая ярмарка" в украинской школе. Видео YouTube "Cладкая ярмарка" в украинской школе. Видео YouTube 2022-06-21T12:19 true PT1M47S

Выпускники в Ивано-Франковске поют песню "Мы бандеровцы", 2015 год. Видео из Телеграм-канала Выпускники в Ивано-Франковске поют песню "Мы бандеровцы", 2015 год. Видео из Телеграм-канала 2022-06-21T12:19 true PT0M38S

Националисты в львовском доме малютки. 2016 год. Видео YouTube Националисты в львовском доме малютки. 2016 год. Видео YouTube 2022-06-21T12:19 true PT0M24S

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