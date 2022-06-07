Знаки фашистов и карателей: в чем ложь "Азова"*
© РИА Новости / Константин МихальчевскийТатуировки украинского военнопленного в исправительном учреждении Донецкой народной республики.
Нацисты из украинского объединения "Азов"* неожиданно отказались от символики СС. Если "людоедские" знаки можно легко спрятать в попытке исправить имидж, то человеконенавистническое мировоззрение никуда не денешь. "Волчий крюк" "Азова"* – это далеко не единственный нацистский знак украинских карателей.
Публикация не несет признаков пропаганды и явно формирует негативное отношение к запрещенной идеологии.
На знамени "Азова"* — черный вольфсангель (Wolfsangel, в переводе с немецкого "волчий крюк"). Эмблема гитлеровской НСДАП, тактический знак танковой дивизии СС "Рейх" и других подразделений СС и вермахта.
В Харькове – колыбели нацистского полка — после разгрома на "Азовстали" было сформировано еще одно подразделение. Бойцам нового "Азова"*, как пишет британское издание The Times, 30 мая раздали нарукавные нашивки без эсэсовского вольфсангеля. Вместо него на шевронах использовали желтый трезубец на синем фоне — символ Украины, который у многих уже тоже ассоциируется с нацизмом.
Силы, воюющие на стороне официального Киева, разнородны, но немалая их часть — убежденные, идеологически заряженные радикалы, верные разгромленной 80 лет назад системе взглядов, ее преданные последователи.
Украинские каратели уважают символику своих "старших братьев". Ниже фотографии тех, кого героизирует современная Украина, кто "защищает суверенитет и независимость", убивает мирное население Донбасса, издевается и калечит военнопленных. Их малая часть.
Украинский военный в Донбассе. Фотография из открытых источников.
Украинский военный в Донбассе. Фотография из открытых источников.
На форме этого украинского солдата, воюющего в Донбассе, знак третьей танковой дивизии СС "Мертвая голова".
Знак "Мертвая голова" на каске украинского военного. Фотография из открытых источников.
Знак "Мертвая голова" на каске украинского военного. Фотография из открытых источников.
"Мертвую голову" сформировали в Дахау в 1939 году части охраны фашистских концлагерей. На фото — один из украинских военных в Донбассе.
Украинский боевик с нацистской нашивкой "Мертвая голова". Фотография из открытых источников.
Украинский боевик с нацистской нашивкой "Мертвая голова". Фотография из открытых источников.
В 1943 году гитлеровцы из "Мертвой головы" участвовали в боях под Харьковом.
Флаг "Азова" и знамя движения "Misanthropic Division" (организация, запрещенная в Российской Федерации). Фотография из открытых источников.
Флаг "Азова" и знамя движения "Misanthropic Division" (организация, запрещенная в Российской Федерации). Фотография из открытых источников.
На этой фотографии флаг "Азова"* рядом со знаменем движения Misanthropic Division (организация, запрещенная в Российской Федерации) — международного движения неонацистов.
Татуировки одного из украинских боевиков-неонацистов. Фотография из открытых источников.
Татуировки одного из украинских боевиков-неонацистов. Фотография из открытых источников.
"Азовцы" и другие боевики украинских батальонов любят герб нацистской Германии – "государственного орла" со свастикой в лапах. Это популярный мотив в татуировках.
Нашивка на форме украинского военного. Фотография из открытых источников.
Нашивка на форме украинского военного. Фотография из открытых источников.
На этой нашивке можно увидеть сдвоенное изображение руны "зиг", утвержденное Гиммлером в качестве официальной эмблемы СС, а также надпись "Einsatzgruppe М". Скорее всего, речь идет о секторе "М" (название до декабря 2015 года) — района действий ВСУ в районе Мариуполя, где дислоцировался полк "Азов"*, костяком которого стали представители неонацистских группировок.
Cюжет украинского телевидения о подвигах украинской армии на Донбассе ". Скриншот сюжета украинского телевидения.
Cюжет украинского телевидения о подвигах украинской армии на Донбассе ". Скриншот сюжета украинского телевидения.
В патриотическом сюжете украинского телевидения, посвященного "подвигам украинской армии на Донбассе", показывают нашивку дивизии СС "Галичина". Это воинское соединение, сформированное из украинских добровольцев-коллаборантов, с 1943 года принимало участие в нацистских карательных операциях.
Александр Медведь, командир украинского неонацистского подразделения "Медведи SS". Фотография из открытых источников.
Александр Медведь, командир украинского неонацистского подразделения "Медведи SS". Фотография из открытых источников.
Это фотография со страницы одного из боевиков неонацистского формирования — некоего Александра Медведя. Александр — командир украинского подразделения "Медведи SS". Буквы "SS" якобы означают "Secret Service". Однако на официальном сайте подразделения есть немецкий лозунг "Моя честь — это верность". Это один из девизов войск СС, который писали на клинках кинжалов и пряжках солдатских ремней. Татуировка на руке командира в комментариях не нуждается.
Украинский неонацист Алексей Гончаров. Фотография из открытых источников.
Украинский неонацист Алексей Гончаров. Фотография из открытых источников.
Это Алексей Гончаров по кличке Террор-машина, неонацист. Бывший боевик "Азова"*. Сейчас он находится в белорусской тюрьме. Гончаров был задержан в апреле 2016 года, против него было возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство. Он издевался над подростками, а происходящее снимал на видео. Ему инкриминировали преступления по нескольким статьям УК — злостное хулиганство, разжигание расовой, национальной или религиозной вражды, грабеж.
Украинский неонацист Евгений Городничук. Фотография из открытых источников.
Украинский неонацист Евгений Городничук. Фотография из открытых источников.
Это Евгений Городничук, он же Грыць, 1986 года рождения, неонацист. Был активным участником переворота в Киеве и военных действий против Донбасса (доброволец 2-й роты 24-го отдельного штурмового отряда "Айдар"). Умер 6 января в результате остановки сердца. На фото он демонстрирует отличительные знаки на форме. Шеврон 1-й танковой дивизии СС "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер". Шеврон Украинской освободительной армии — украинских коллаборационистских подразделений в составе вермахта, сформированных из пленных красноармейцев украинской национальности и принимавших участие в боях как с советскими войсками, так и с союзниками.
Боец "Азова" читает "Майн Кампф" Адольфа Гитлера. Фотография из открытых источников.
Боец "Азова" читает "Майн Кампф" Адольфа Гитлера. Фотография из открытых источников.
На этой фотографии боец "Азова"* читает "Майн кампф" Адольфа Гитлера, настольную книгу "азовцев".
Демонстрация нацистской символики на Украине формально запрещена, но на практике символы гитлеровской идеологии приветствуются и являются знаком особой воинской доблести. И это не выдумка российской пропаганды.
Исчезновение с нашивок "вольфсангелей" ничего по сути в самоидентификации нацистов не изменило — это всего лишь топорная попытка замаскироваться под давлением тех западных СМИ, которые впервые за восемь с лишним лет начали о чем-то догадываться.
* В отношении представителей формирования в России открыты уголовные дела.