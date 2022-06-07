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Знаки фашистов и карателей: в чем ложь "Азова"* - РИА Новости, 07.06.2022
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Донбасс. Геноцид. 2014-2022
https://ria.ru/20220607/znakikarateley-1792287257.html
Знаки фашистов и карателей: в чем ложь "Азова"*
Знаки фашистов и карателей: в чем ложь "Азова"* - РИА Новости, 07.06.2022
Знаки фашистов и карателей: в чем ложь "Азова"*
Нацисты из украинского объединения "Азов"* неожиданно отказались от символики СС. Если "людоедские" знаки можно легко спрятать в попытке исправить имидж, то человеконенавистническое мировоззрение никуда не денешь. "Волчий крюк" "Азова"* – это далеко не единственный нацистский знак украинских карателей.
2022-06-07T12:31
2022-06-07T12:31
донбасс. геноцид. 2014-2022
украина
нацификация
донбасс
misanthropic division
вооруженные силы украины
батальон "азов"
харьков
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Публикация не несет признаков пропаганды и явно формирует негативное отношение к запрещенной идеологии.На знамени "Азова"* — черный вольфсангель (Wolfsangel, в переводе с немецкого "волчий крюк"). Эмблема гитлеровской НСДАП, тактический знак танковой дивизии СС "Рейх" и других подразделений СС и вермахта.В Харькове – колыбели нацистского полка — после разгрома на "Азовстали" было сформировано еще одно подразделение. Бойцам нового "Азова"*, как пишет британское издание The Times, 30 мая раздали нарукавные нашивки без эсэсовского вольфсангеля. Вместо него на шевронах использовали желтый трезубец на синем фоне — символ Украины, который у многих уже тоже ассоциируется с нацизмом.Силы, воюющие на стороне официального Киева, разнородны, но немалая их часть — убежденные, идеологически заряженные радикалы, верные разгромленной 80 лет назад системе взглядов, ее преданные последователи.Украинские каратели уважают символику своих "старших братьев". Ниже фотографии тех, кого героизирует современная Украина, кто "защищает суверенитет и независимость", убивает мирное население Донбасса, издевается и калечит военнопленных. Их малая часть.На форме этого украинского солдата, воюющего в Донбассе, знак третьей танковой дивизии СС "Мертвая голова"."Мертвую голову" сформировали в Дахау в 1939 году части охраны фашистских концлагерей. На фото — один из украинских военных в Донбассе.В 1943 году гитлеровцы из "Мертвой головы" участвовали в боях под Харьковом.На этой фотографии флаг "Азова"* рядом со знаменем движения Misanthropic Division (организация, запрещенная в Российской Федерации) — международного движения неонацистов."Азовцы" и другие боевики украинских батальонов любят герб нацистской Германии – "государственного орла" со свастикой в лапах. Это популярный мотив в татуировках.На этой нашивке можно увидеть сдвоенное изображение руны "зиг", утвержденное Гиммлером в качестве официальной эмблемы СС, а также надпись "Einsatzgruppe М". Скорее всего, речь идет о секторе "М" (название до декабря 2015 года) — района действий ВСУ в районе Мариуполя, где дислоцировался полк "Азов"*, костяком которого стали представители неонацистских группировок.В патриотическом сюжете украинского телевидения, посвященного "подвигам украинской армии на Донбассе", показывают нашивку дивизии СС "Галичина". Это воинское соединение, сформированное из украинских добровольцев-коллаборантов, с 1943 года принимало участие в нацистских карательных операциях.Это фотография со страницы одного из боевиков неонацистского формирования — некоего Александра Медведя. Александр — командир украинского подразделения "Медведи SS". Буквы "SS" якобы означают "Secret Service". Однако на официальном сайте подразделения есть немецкий лозунг "Моя честь — это верность". Это один из девизов войск СС, который писали на клинках кинжалов и пряжках солдатских ремней. Татуировка на руке командира в комментариях не нуждается.Это Алексей Гончаров по кличке Террор-машина, неонацист. Бывший боевик "Азова"*. Сейчас он находится в белорусской тюрьме. Гончаров был задержан в апреле 2016 года, против него было возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство. Он издевался над подростками, а происходящее снимал на видео. Ему инкриминировали преступления по нескольким статьям УК — злостное хулиганство, разжигание расовой, национальной или религиозной вражды, грабеж.Это Евгений Городничук, он же Грыць, 1986 года рождения, неонацист. Был активным участником переворота в Киеве и военных действий против Донбасса (доброволец 2-й роты 24-го отдельного штурмового отряда "Айдар"). Умер 6 января в результате остановки сердца. На фото он демонстрирует отличительные знаки на форме. Шеврон 1-й танковой дивизии СС "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер". Шеврон Украинской освободительной армии — украинских коллаборационистских подразделений в составе вермахта, сформированных из пленных красноармейцев украинской национальности и принимавших участие в боях как с советскими войсками, так и с союзниками.На этой фотографии боец "Азова"* читает "Майн кампф" Адольфа Гитлера, настольную книгу "азовцев".Демонстрация нацистской символики на Украине формально запрещена, но на практике символы гитлеровской идеологии приветствуются и являются знаком особой воинской доблести. И это не выдумка российской пропаганды.Исчезновение с нашивок "вольфсангелей" ничего по сути в самоидентификации нацистов не изменило — это всего лишь топорная попытка замаскироваться под давлением тех западных СМИ, которые впервые за восемь с лишним лет начали о чем-то догадываться. * В отношении представителей формирования в России открыты уголовные дела.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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украина, нацификация, донбасс, misanthropic division, вооруженные силы украины, батальон "азов", харьков, милитаризация, андрей билецкий, адольф гитлер
12:31 07.06.2022
 

Знаки фашистов и карателей: в чем ложь "Азова"*

© РИА Новости / Константин МихальчевскийТатуировки украинского военнопленного в исправительном учреждении Донецкой народной республики.
Татуировки украинского военнопленного в исправительном учреждении Донецкой народной республики. - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Нацисты из украинского объединения "Азов"* неожиданно отказались от символики СС. Если "людоедские" знаки можно легко спрятать в попытке исправить имидж, то человеконенавистническое мировоззрение никуда не денешь. "Волчий крюк" "Азова"* – это далеко не единственный нацистский знак украинских карателей.
Публикация не несет признаков пропаганды и явно формирует негативное отношение к запрещенной идеологии.
На знамени "Азова"* — черный вольфсангель (Wolfsangel, в переводе с немецкого "волчий крюк"). Эмблема гитлеровской НСДАП, тактический знак танковой дивизии СС "Рейх" и других подразделений СС и вермахта.
В Харькове – колыбели нацистского полка — после разгрома на "Азовстали" было сформировано еще одно подразделение. Бойцам нового "Азова"*, как пишет британское издание The Times, 30 мая раздали нарукавные нашивки без эсэсовского вольфсангеля. Вместо него на шевронах использовали желтый трезубец на синем фоне — символ Украины, который у многих уже тоже ассоциируется с нацизмом.
Силы, воюющие на стороне официального Киева, разнородны, но немалая их часть — убежденные, идеологически заряженные радикалы, верные разгромленной 80 лет назад системе взглядов, ее преданные последователи.
Украинские каратели уважают символику своих "старших братьев". Ниже фотографии тех, кого героизирует современная Украина, кто "защищает суверенитет и независимость", убивает мирное население Донбасса, издевается и калечит военнопленных. Их малая часть.
Украинский военный в Донбассе. Фотография из открытых источников.
Украинский военный в Донбассе. Фотография из телеграм-канала
Украинский военный в Донбассе. Фотография из открытых источников.
На форме этого украинского солдата, воюющего в Донбассе, знак третьей танковой дивизии СС "Мертвая голова".
Знак "Мертвая голова" на каске украинского военного. Фотография из открытых источников.
Знак Мертвая голова на каске украинского военного. Фотография из телеграм-канала Зе Хайль.
Знак "Мертвая голова" на каске украинского военного. Фотография из открытых источников.
"Мертвую голову" сформировали в Дахау в 1939 году части охраны фашистских концлагерей. На фото — один из украинских военных в Донбассе.
Украинский боевик с нацистской нашивкой "Мертвая голова". Фотография из открытых источников.
Украинский боевик с нацистской нашивкой Мертвая голова. Фотография из телеграмм-канала
Украинский боевик с нацистской нашивкой "Мертвая голова". Фотография из открытых источников.
В 1943 году гитлеровцы из "Мертвой головы" участвовали в боях под Харьковом.
Флаг "Азова" и знамя движения "Misanthropic Division" (организация, запрещенная в Российской Федерации). Фотография из открытых источников.
Флаг Азова и знамя движения Misanthropic Division. Фотография из телеграм-канала
Флаг "Азова" и знамя движения "Misanthropic Division" (организация, запрещенная в Российской Федерации). Фотография из открытых источников.
На этой фотографии флаг "Азова"* рядом со знаменем движения Misanthropic Division (организация, запрещенная в Российской Федерации) — международного движения неонацистов.
Татуировки одного из украинских боевиков-неонацистов. Фотография из открытых источников.
Татаурова украинского неонациста. Фотография из телеграм-канала
Татуировки одного из украинских боевиков-неонацистов. Фотография из открытых источников.
"Азовцы" и другие боевики украинских батальонов любят герб нацистской Германии – "государственного орла" со свастикой в лапах. Это популярный мотив в татуировках.
Нашивка на форме украинского военного. Фотография из открытых источников.
Нашивка на форме украинского военного. Фотография из телеграм-канала Зе Хайль.
Нашивка на форме украинского военного. Фотография из открытых источников.
На этой нашивке можно увидеть сдвоенное изображение руны "зиг", утвержденное Гиммлером в качестве официальной эмблемы СС, а также надпись "Einsatzgruppe М". Скорее всего, речь идет о секторе "М" (название до декабря 2015 года) — района действий ВСУ в районе Мариуполя, где дислоцировался полк "Азов"*, костяком которого стали представители неонацистских группировок.
Cюжет украинского телевидения о подвигах украинской армии на Донбассе ". Скриншот сюжета украинского телевидения.
Cюжет украинского телевидения о подвигах украинской армии на Донбассе . Скриншот из телеграм-канала
Cюжет украинского телевидения о подвигах украинской армии на Донбассе ". Скриншот сюжета украинского телевидения.
В патриотическом сюжете украинского телевидения, посвященного "подвигам украинской армии на Донбассе", показывают нашивку дивизии СС "Галичина". Это воинское соединение, сформированное из украинских добровольцев-коллаборантов, с 1943 года принимало участие в нацистских карательных операциях.
Александр Медведь, командир украинского неонацистского подразделения "Медведи SS". Фотография из открытых источников.
Александр Медведь, командир украинского неонацистского подразделения Медведи SS. Фотография из телеграм-канала
Александр Медведь, командир украинского неонацистского подразделения "Медведи SS". Фотография из открытых источников.
Это фотография со страницы одного из боевиков неонацистского формирования — некоего Александра Медведя. Александр — командир украинского подразделения "Медведи SS". Буквы "SS" якобы означают "Secret Service". Однако на официальном сайте подразделения есть немецкий лозунг "Моя честь — это верность". Это один из девизов войск СС, который писали на клинках кинжалов и пряжках солдатских ремней. Татуировка на руке командира в комментариях не нуждается.
Украинский неонацист Алексей Гончаров. Фотография из открытых источников.
Украинский неонацист Алексей Гончаров. Фотография из телеграм-канала
Украинский неонацист Алексей Гончаров. Фотография из открытых источников.
Это Алексей Гончаров по кличке Террор-машина, неонацист. Бывший боевик "Азова"*. Сейчас он находится в белорусской тюрьме. Гончаров был задержан в апреле 2016 года, против него было возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство. Он издевался над подростками, а происходящее снимал на видео. Ему инкриминировали преступления по нескольким статьям УК — злостное хулиганство, разжигание расовой, национальной или религиозной вражды, грабеж.
Украинский неонацист Евгений Городничук. Фотография из открытых источников.
Украинский неонацист Евгений Городничук. Фотография из телеграм-канала
Украинский неонацист Евгений Городничук. Фотография из открытых источников.
Это Евгений Городничук, он же Грыць, 1986 года рождения, неонацист. Был активным участником переворота в Киеве и военных действий против Донбасса (доброволец 2-й роты 24-го отдельного штурмового отряда "Айдар"). Умер 6 января в результате остановки сердца. На фото он демонстрирует отличительные знаки на форме. Шеврон 1-й танковой дивизии СС "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер". Шеврон Украинской освободительной армии — украинских коллаборационистских подразделений в составе вермахта, сформированных из пленных красноармейцев украинской национальности и принимавших участие в боях как с советскими войсками, так и с союзниками.
Боец "Азова" читает "Майн Кампф" Адольфа Гитлера. Фотография из открытых источников.
Боец Азова читает Майн Кампф Адольфа Гитлера. Фотография из телеграм-канала
Боец "Азова" читает "Майн Кампф" Адольфа Гитлера. Фотография из открытых источников.
На этой фотографии боец "Азова"* читает "Майн кампф" Адольфа Гитлера, настольную книгу "азовцев".
Демонстрация нацистской символики на Украине формально запрещена, но на практике символы гитлеровской идеологии приветствуются и являются знаком особой воинской доблести. И это не выдумка российской пропаганды.
Исчезновение с нашивок "вольфсангелей" ничего по сути в самоидентификации нацистов не изменило — это всего лишь топорная попытка замаскироваться под давлением тех западных СМИ, которые впервые за восемь с лишним лет начали о чем-то догадываться.
* В отношении представителей формирования в России открыты уголовные дела.
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022УкраинаНацификацияДонбассMisanthropic DivisionВооруженные силы УкраиныБатальон "Азов"ХарьковМилитаризацияАндрей БилецкийАдольф Гитлер
 
 
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