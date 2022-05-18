https://ria.ru/20220518/azov-1789192529.html

Полк "Азов". Лаборатория фашизма

Полк "Азов". Лаборатория фашизма - РИА Новости, 18.05.2022

Полк "Азов". Лаборатория фашизма

Западная пропаганда продолжает показывать защитников Мариуполя героями-мучениками, но с каждым днем делать это все сложнее. Они причастны к убийствам, зверским пыткам, в том числе женщин и подростков. Для жителей Донбасса "Азов" — символ ада и многолетнего террора.

2022-05-18T17:09

2022-05-18T17:09

2022-05-18T20:39

донбасс. геноцид. 2014-2022

батальон "азов"

мариуполь

украина

донецкая область

служба безопасности украины

human rights watch

игорь коломойский

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Ад в библиотеке"Подвешивали за ноги, били по голове, туловищу, конечностям, приводили в сознание водой, стреляли рядом с левым ухом". Это из анамнеза жительницы Мариуполя Татьяны Ганжи.Тридцатого октября 2014-го в Мариуполе ее задержали пятеро в военной форме, балаклавах, с шевронами полка "Азов". Уже в машине избивали прикладами, мочились на потерпевшую. Вывели из машины, били ногами, выпустили очередь над головой… Привезли в мариупольский аэропорт, где пытали до 8 ноября. Затем — суд, СИЗО.Татьяна — член Компартии Украины, ныне запрещенной. Участвовала в митингах протеста в Мариуполе и референдуме 11 мая о будущем Донецкой области. Она даже не знала, что фигурирует в черных списках как непримиримая сепаратистка.В марте 2019-го на пресс-конференции в Москве бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о "библиотеке" — тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя, городе, подконтрольном добровольческому батальону "Азов". В "библиотеке" содержались "книги" — такое название дали пленным ополченцам ДНР и простым гражданам, “подозреваемым в сепаратизме”. Здесь их пытали. Это были две отключенные холодильные камеры с герметичными дверями, без мебели. Прозоров показал фотографии девяти пленных из "библиотеки" — среди них были подросток в майке цвета хаки и два старика. Все — со следами побоев.Его слова подтвердили РИА Новости и выжившие жертвы "Азова".Бывшая заключенная Татьяна Ганжа описывает эту тюрьму как "реальный ад, место смерти"."Все ужасы не передать. Перебита была переносица, и левое ухо не слышит. Действительно, очень тяжело это вспоминать. Все пересказывать не буду… Но это вэсэушник-мальчишка, который меня водил в туалет по тому коридору, мне сказал, что "за два дня до вас тут девочку забили насмерть, тоже Татьяну".Восьмого ноября 2014-го Татьяну Ганжу забрали из аэропорта для следственных действий. Выпустили по обмену между Украиной и ДНР 26 декабря. С тех пор она живет в Донецке в одном из общежитий для беженцев. Ее дом в Мариуполе разграбил "Азов"."Товарищи из "Азова" забрали все — систему отопления, окна, двери".Прозоров тоже говорил, что члены "добровольческих батальонов" отправляли домой в качестве трофея любую бытовую технику, вплоть до микроволновок с засохшими бутербродами.В холодильник "библиотеки" однажды попала и Елена Блоха, мариупольская журналистка."В помещении размером 3х1,5 метра, выложенном белым кафелем (похоже на склад), был всего один стул, на котором сидела девушка с бледным лицом. "Не закрывай, пожалуйста!" — взмолилась она, обращаясь к молодому. "Терпи. Ты должна быть сильной", — издевательски ласково ответил он и наглухо закрыл дверь. Стало абсолютно темно и очень душно. Судя по всему, вентиляции не было никакой".Елену задержали вместе с сыном, его отвели в мужскую камеру, в которой было несколько заключенных."Некоторые из них, по словам сына, были сильно избиты. У одного даже было видно, как торчат поломанные ребра, у другого были переломаны ноги… Что это за люди и что с ними произошло дальше, я не знаю, могу только догадываться"."Азов". НачалоВ апреле 2014-го, после победы Майдана, когда во всех крупных городах Юго-Востока Украины развернулась уличная война его сторонников и противников, и. о. президента Александр Турчинов объявил об "антитеррористической операции" в Донбассе. Начали формироваться добровольческие батальоны, которые впоследствии прославились своими зверствами в отношении мирного населения и пленных ополченцев.Батальон "Азов" был официально создан 5 мая 2014-го — на основе харьковской неонацистской организации "Патриот Украины*", силового крыла "Социал-национальной ассамблеи". Уже первый съезд, который состоялся в 1999 году, "патриоты" открыли факельным шествием по аналогии с маршами гитлеровской Германии."Предтечей полка "Азов" была организация "Патриот Украины"… Во время российской агрессии и волны дестабилизации реваншистов патриоты создали партизанский отряд "Черный корпус", из которого 5 мая 2014-го и возник батальон специального назначения — "Азов", — сообщила 5 мая 2015-го, в первую годовщину "Азова", его пресс-служба.У отряда из 50–60 бойцов имелось несколько гладкоствольных ружей и травматических пистолетов. Глава пресс-службы Степан Байда, характеризуя уровень оснащения “Азова” того времени, употребляет выражение "арматурные войска".Нашивки "Черный корпус", прямо апеллировавшие к воинству рейхсфюрера СС Гиммлера (Das Schwarze Korps, в переводе с немецкого “Черный корпус” — официальный печатный орган СС), сохранились в "Азове" и после его легализации в рядах МВД.Сначала это был добровольческий батальон в составе патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины, затем, с октября 2014-го, — полк Национальной гвардии. Как воинская часть, "Азов" получил право обзавестись артиллерией и танками.Мариупольcкая бойняРоковым для жителей Мариуполя присутствие "Азова" стало задолго до 2022-го. То, что тут случилось весной 2014-го, — важнейший эпизод донбасской войны."Утром "азовцы" в черной форме, с оружием проехали колоннами автомобилей. Эта демонстрация силы должна была показать, что Мариуполь был и остается украинским городом", — вспоминает советник министра внутренних дел Антон Геращенко в блоге на сайте "Украинской правды".Демонстрация в честь Дня Победы 9 мая 2014-го закончилась столкновениями около здания горотдела милиции. По официальной информации Киева, погибли 13 человек — милиционеры, бойцы Нацгвардии и батальона "Азов", а также мирные граждане.По версии бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, который в 2014–2015-м совершил несколько служебных поездок в зону АТО, 9 мая 2014-го в Мариуполе силовики сознательно расстреляли горотдел милиции.Местные милиционеры симпатизировали ДНР, но никаких действий против начальства и украинской власти в целом не предпринимали.На 11 мая 2014-го назначили референдум о независимости ДНР. По данным Прозорова, мариупольские милиционеры получили приказ помешать голосованию: блокировать участки, задерживать членов избиркома. Однако большинство отказалось подчиняться, чтобы избежать конфликтов с земляками, в том числе родственниками."Они абсолютно уверены, что это была киевская провокация. Они поплатились за то, что отказались выполнять приказы на разгон, пресечение референдума 11 мая… Батальон "Азов", киевские руководители, представители МВД пытались пресечь неподчинение".В списке погибших в тот день в Мариуполе нет ополченцев, лишь милиционеры, силовики и мирные жители."То есть чужих там не было, были только сотрудники милиции, а их зачищал батальон "Азов"… Я думаю, что мариупольские милиционеры отстреливались. Они погибли внутри здания".Вина украинских силовиков и нацистов в гибели демонстрантов была столь явной, что об этих военных преступления тогда написали и иностранные журналисты.Корреспондент The Guardian в Центральной и Восточной Европе Шон Уокер утверждал, что "украинские солдаты стреляли по безоружным гражданским во время их отступления".Западные правозащитники тоже обвинили украинских военных. Анна Нейштат из Human Rights Watch заявляла:"Мои предварительные изыскания говорят о том, что украинские части, возможно, применили чрезмерную силу возле драматического театра, что привело к гибели и ранениям нескольких безоружных людей"."Белый вождь"Лидером "Азова" стал неонацист Андрей Билецкий, известный как Белый вождь (такое прозвище, которое цивилизованному человеку покажется нелепым, ему дали соратники еще до Майдана). В том же 2014-м его избрали в Верховную раду.Чем же занимался Белый вождь до "Азова"? Незадолго до того, как возглавить полк, Билецкий вышел из тюрьмы. Его освободили из харьковского СИЗО в конце февраля 2014-го благодаря министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, который благоволил "Азову" и признавался, что на это подразделение у него "особые планы".В тюрьме Билецкий вместе с сообщниками оказался по обвинению в нападении на некоего Сергея Колесника, у которого в результате инцидента зафиксировали открытые черепно-мозговые травмы и множественные ножевые ранения. Дело открыли по статье "разбой".Поводом для расправы послужил спор в интернете. Потерпевший имел неосторожность высказаться против фашизма. Билецкого арестовали, и для победившего Евромайдана он сразу же стал "мучеником", его задержание сочли политическими репрессиями.Нацистское мировоззрение Билецкий никогда не скрывал. Вот несколько его ярких цитат.О миссии и евреях"Задача текущего поколения — создать Третью империю, Великую Украину. Историческая миссия нашей нации в это переломное столетие — возглавить и повести за собой белые народы всего мира в последний крестовый поход за свое существование, поход против возглавляемого семитами недочеловечества".О чистоте крови"Мигрантский вопрос действительно является одним из ключевых. Наше кредо — уничтожать все, что уничтожает наш народ. Как известно, восстановить можно все — экономику, порядок на улицах, демографию, сильную армию и флот, ядерное оружие, но единственное, что невозможно восстановить, — чистоту крови".О восприятии нацистских коллаборантов — Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещенная в России.):"К большому сожалению, Восточная Украина даже сегодня имеет искаженное понимание об УПА".В биографической справке, включенной в официальное издание организации "Слово Белого вождя", вышедшее в Харькове в 2013 году, сообщается:"С 2002 года возглавлял харьковский отряд организации "Тризуб им. С. Бандеры"*… После роспуска по Украине Общества содействия ВС и ВМФУ "Патриот Украины" при СНПУ, Андрей Билецкий создал новую, независимую от любых партийных структур, организацию "Патриот Украины", с начала существования которой является ее бессменным командиром. Первыми членами организации стали молодые бойцы харьковских ячеек СНПУ, УНА-УНСО и "Тризуба", ясно видевшие упадок националистических структур ХХ-го века и необходимость создания новой".По свидетельству харьковских журналистов, более-менее заметные акции сторонники Билецкого начали проводить осенью 2005-го, а уже 14 апреля 2006-го, в годовщину Колиивщины (казацкого восстания 1768 года, приведшего к массовой резне поляков и евреев), организовали в центре города ксенофобский марш "Украина против оккупации". В нем участвовали, по разным оценкам, от 100 до 200 человек. За этим последовали акции против вьетнамских общежитий Харькова.Отряд Билецкого умело вербовал в свои ряды либо привлекал к сотрудничеству представителей ультраправых молодежных субкультур. Юных неонацистов привлекала нацеленность на насильственные методы борьбы: избиения, налеты и погромы."Вышколы" (тренировочные лагеря) в "Патриоте Украины" были абсолютно не такими, как, например, в "Тризубе имени Степана Бандеры" (экстремистская организация, запрещенная в России), Конгрессе украинских националистов или Молодежном националистическом конгрессе. Там — аналог советской "Зарницы" для школьников со стрельбой из пневматики, марш-бросками по лесам и пением песен у костра. Билецкий же обучал штурму зданий или "снятию" часового со спины (придушить и ударить ножом в сердце)."Костяк "Азова" — это люди, которые всю жизнь занимались "вышколами". Мы готовились к войне", — сказал 2 декабря 2014-го в интервью изданию "Левый берег" Вадим Троян, занимавший в то время пост начальника ГУМВД Украины в Киевской области, бывший заместитель командира полка "Азов", ныне — заместитель министра внутренних дел. В 2005–2008-м Троян отвечал за физическую подготовку членов "Патриота Украины".Только в харьковском отделении в начале 2010-х было от 200 до 300 бойцов, часть которых постоянно жила в казарме при офисе организации.Откуда деньги?"Азов" финансировал (как минимум частично) олигарх Игорь Коломойский — как и другие действовавшие в АТО добровольческие батальоны. Кроме того, помогала директор "Украинских национальных информационных систем" (одна из крупнейших компаний на местном рынке сбора, передачи и обработки информации) Светлана Зварич.Шестнадцатого апреля 2015-го "Украинская правда" упомянула в репортаже с базы "Азова" на киевском машиностроительном заводе АТЕК благотворительный фонд образовательных инноваций, который официально "работает с "Азовом" и обеспечивает его всем необходимым", приведя далее и комментарий "председателя наблюдательного совета фонда Светланы Зварич".Но это далеко не все. О том, что "Азов" связан с криминалом, общественность узнала 15 июля 2016-го, когда спецназ СБУ ликвидировал в Запорожской области вооруженную автоматами и гранатометом группу "азовцев", напавшую на машину инкассаторов. Тот налет явно был для них не первым.Глава СБУ Василий Грицак сообщил тогда, что проверяется причастность "азовцев" как минимум к десяти подобным преступлениям.Источники "Вестей" в правоохранительных органах уточнили: "Перед Новым (2016-м. — Прим. ред.) годом эта же банда рано утром обчистила ювелирный магазин в одном из ТРЦ, убили продавца. А 28 февраля бандиты снова напали на ювелирный магазин".Известно и о взятке в два миллиона гривен, которую под угрозой расправы вымогали у киевского бизнесмена начальник отдела комплектования полка Владимир Бржезинский и бывший начальник штаба "Азова" Вадим Троян.То есть "азовцы" попросту занимались рэкетом. По словам хозяина одного из игровых залов, так называемые патриоты объявились в середине 2015-го. Во все игровые залы приходили "гонцы" от местных радикальных организаций, предлагая "договариваться"."Сотрудничество с "патриотами" заключается в том, что они нас не трогают. А мы им за это платим деньги — от 30 до 50 тысяч гривен в месяц с зала. Если не платить, то игровой зал сгорит от коктейля Молотова в ближайшую неделю. Сейчас все населенные пункты Украины негласно поделены между военизированными "патриотическими" организациями"."Лаборатория фашизма""Азов" выделяется сильной идеологической подготовкой. На первых ролях здесь — неонацисты, антисемиты и расисты. В символике подразделения есть элементы, отсылающие к эмблемам военных соединений Третьего рейха.На фотографии бойцы "Азова" принимают присягу перед отправкой в Донбасс, июль 2014-го. На флаге полка — черный вольфсангель (Wolfsangel, в переводе с немецкого "волчий крюк"). Этот знак был эмблемой гитлеровской НСДАП. Впоследствии вольфсангель стал тактическим знаком танковой дивизии СС "Рейх", а также использовался в других подразделениях СС и вермахта, в частности, 34-й добровольческой пехотной дивизии СС "Ландсторм Недерланд".Со временем к "Азову" примкнули представители "Социал-национальной ассамблеи", активисты "Автомайдана" и ОУН, ультрас футбольных клубов "Динамо" (Киев) и "Шахтер", члены партии "Братство"* Дмитрия Корчинского, а также "Казацкого стрелкового братства".Открытая демонстрация человеконенавистничества привлекает в "Азов" радикалов и неонацистов со всего мира.Билецкий в интервью рассказывал, что в "Азове" были представители трех десятков национальностей, но к ним “ни разу не пришел ни китаец, ни нигериец”."Азов" рос, воевал с донбасскими ополченцами, что привлекало новых добровольцев, в том числе иностранцев.На странице "Национального корпуса" и "Национальных дружин" — оба проекта созданы в 2016-м "азовцами" — была опубликована серия видеоинтервью с иностранцами, связанными с этим полком.Вот один из характерных персонажей. Алексей Левкин из Твери. Сбежавший из России неонацист, судимый за участие в банде, совершившей многочисленные убийства на национальной почве. Солист музыкальной группы М8Л8ТХ, воспевающей фашизм, СС и концлагеря Третьего рейха.Цитаты из дневника Левкина в 2008-м попали в интернет."Адольф Гитлер — Великий Вождь, вступивший в неравную схватку за наш Белый Мир. Это Великий Символ Нашей Борьбы".В сентябре 2013-го, накануне Евромайдана, в Сети появилась песня М8Л8ТХ "Слезы осени", в которой есть такие слова:Ты — Вождя Солдат, подошел твой срок,Закалилась сталь в череде атак.Через шквал огня рвется на востокТеодора Эйке Танковый Кулак!Кровь с землею — траки Мертвой ГоловыДавят в грязь короткие черепа врага.За чужими спинами Дети Каббалы,Их будущее — печи, Смерти Лагеря.С танковых бортов скалится Мертвец,Руны на петлицах серебром горят!В Ярости Боев, в Пламени СердецРазгорится вновь Белая Заря!Теодор Эйке был командиром танковой дивизии СС "Мертвая голова".Другой доброволец — из Норвегии, Йоахим Фюрхольм, называющий себя "национал-социалистическим революционером" и "восхищающийся" тем, что сделал Брейвик, в найденном сайтом Bellingcat (организация признана в России иностранным агентом) интервью нацистскому радио Radio Wehrwolf считает "Азов" "лабораторией фашизма"."Я оказался во главе небольшой группы добровольцев со всего Запада: целью было получить немного боевого опыта и отправить некоторых из парней назад, чтобы они смогли передать навыки и знания. В некотором роде это лаборатория фашизма. Там оптимальные условия. "Азов" на самом деле стремится помочь остальной Европе вернуть по праву принадлежащие ей земли".Бей своих, чтоб чужие боялисьВсе "добробаты" с самого начала преследовали скандалы: мародерство и сексуальное насилие (тут прежде всего отличились "Шахтерск" и "Торнадо"), похищения и убийства мирных жителей (этим "прославился" батальон "Донбасс"), захват предприятий.Об "Азове" говорили меньше. Все же это подразделение было крайне закрытым. Кроме того, сыграла роль жесткая иерархия и постоянная угроза расправы над своими же.Но некоторые, попавшие в "Азов" как добровольцы без праворадикальных идей, не смогли ужиться в нацистском окружении и взбунтовались. Они-то и вынесли неприятный для Белого вождя сор из избы."Я и еще 15 бойцов вышли из состава батальона по причине несогласия, в том числе и идеологического плана, с действиями командиров и их подручных. Вместо боевых действий они занимаются мародерством и грабежами, — сообщил в середине июня 2014-го корреспонденту журнала "Вести. Репортер" заместитель комбата "Азова" Ярослав Гончар. — При мне с дачи жены Януковича Людмилы в поселке Урзуф было вывезено два грузовика с награбленным имуществом. Из охотничьих угодий Януковича в Стародубовке тоже было похищено имущество. Когда я заявил о недопустимости таких действий и открытой поддержке национал-социализма в батальоне, меня связали и бросили в подвал. Там меня пытали. Те, кто заявляет, что батальон "Азов" белый и пушистый, нагло врет. Батальон превратился в банду, туда принимают только крайне правых. Если человек не придерживается национал-социалистических убеждений, в "Азов" его не примут".А вот, например, что рассказала о смерти одного из основателей "Азова" Ярослава Бабича (позывной "Балканец"), которого нашли повешенным в киевской квартире 26 июля 2015-го, его вдова Лариса в эфире "Громадьского радио" 10 августа 2016-го:"У Ярослава были неестественно сжаты пальцы рук в кулаки. Подозрение вызвала довольно широкая веревка с завязанным спереди узлом, который к шее прилегал неплотно, — так сам человек повеситься не смог бы. Патологоанатом посоветовала: если ты умная женщина — не поднимай это дело (а я не согласна с данной версией), и мы сделаем тебе услугу: прикроем все как самоубийство. Брат Ярослава возмутился: "Что вы говорите?!" А патологоанатом ответила: "Тише, тише. Я писала то, что говорили ваши же".Из "омерзительных" в "герои"Удивительно, но через без малого 80 лет после краха Третьего рейха нацистские батальоны, открыто марширующие по улицам европейского города с соответствующей символикой, запрещенной в "цивилизованном" мире, безнаказанные убийства мирных граждан, мародерство, вымогательства, расправы и карательные операции вновь стали реальностью.Неужели "цивилизованный мир" не замечал, как восстал "зверь из бездны"? Видели, слышали, писали.В 2015-м конгресс США запретил Пентагону поставлять на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы, а также тренировать и оснащать батальон "Азов". Парламентарии назвали его "омерзительным нацистским формированием". Это стало реакцией на целый ряд публикаций в американской прессе: шокированные журналисты писали об откровенно фашистских взглядах как руководства, так и бойцов "Азова".Однако все мы стали свидетелями, как спустя семь лет на глазах у всего мира из "омерзительного нацистского формирования" начали лепить доблестных героев, "защитников Мариуполя". Не вышло. В реальности, где есть сотни свидетельств и выживших жертв террора "азовцев", нацисты так и остались нацистами, которые должны отвечать перед законом за преступления без срока давности.

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Видео РИА Новости. Книга Гитлера Mein Kampf найдена в Мариуполе на базе националистов "Азова" Книга Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба") найдена в Мариуполе на базе националистов "Азова", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела. Она считается идеологическим фундаментом национал-социализма. С 2010 Mein Kampf запрещена в России как экстремистский материал. 2022-05-18T17:09 true PT0M22S

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батальон "азов", мариуполь, украина, донецкая область, служба безопасности украины, human rights watch, игорь коломойский