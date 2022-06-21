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Лето в разгаре: как подготовить и отправить ребенка в детской лагерь

Лагерь для детей 2022: как подготовить и отправить ребенка в детский летний лагерь

Лето в разгаре: как подготовить и отправить ребенка в детской лагерь

В июне стартовала летняя оздоровительная кампания- 2022. Отправляя ребенка в детский лагерь, родители стоят перед выбором – спортивный, досуговый,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:42

2022-06-21T14:42

2022-06-21T15:22

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В июне стартовала летняя оздоровительная кампания- 2022. Отправляя ребенка в детский лагерь, родители стоят перед выбором – спортивный, досуговый, научно-технический, языковой, туристический, с дневным пребыванием или полная смена. Какой лагерь для детей выбрать, как подготовить ребенка, если он едет впервые, что нужно обязательно взять с собой – в материале РИА Новости.Лагерь для детей“Летний лагерь для ребенка — прежде всего смена обстановки и свобода от привычного родительского контроля. Можно назвать это самым безопасным способом самостоятельной социализации", — говорит Ирина Шувалова, педагог-психолог, руководитель отделения “Виртуальный класс” и преподаватель в Школе программистов МШП.Зачем ехать"Лагерь — уникальное место, где ребенок может прокачать свои soft skills (навыки, которые в будущем помогут справляться с жизненными трудностями) и показать их на практике", — отмечает Игорь Пугачев, соучредитель и генеральный директор языкового лагеря SportZania.Среди них:С какого возраста отправлятьЭтот вопрос необходимо решать в каждой семье индивидуально. Важно учитывать несколько факторов:В любом случае всегда можно договориться о разовом посещении лагеря или о покупке нескольких дней, чтобы посмотреть, насколько ребенку понравится такой формат летнего отдыха.По приезде в лагерь первые три-семь дней большинство переживают адаптацию. Чем старше ребенок, тем проще она проходит, хотя многое зависит от психологического возраста. "По опыту лагеря языковой школы ILS, семилетние дети часто первые дни грустят, скучают по дому, а 9-10-летние сразу вливаются в жизнь лагеря", — отмечает Елена Жукова, генеральный директор Международной языковой школы ILS.Выбор лагеряСовременные летние программы предоставляют массу возможностей. Игорь Пугачев поясняет, что на данный момент стало труднее отправить ребёнка за границу, однако существует множество тематических лагерей, готовых предложить интересные смены, эффективное обучение и творческую программу в пределах страны. "Важно выбрать именно то, что подойдет вашим детям. Никто не знает ребенка лучше, чем родитель. Поэтому в вопросе выбора лагеря решение должны принимать взрослые", — уточняет эксперт.Следует обратить внимание на то, чтобы там была интересная качественная программа. Если ребенок увлечется с первого дня, то и адаптация пройдет легче. Хорошо, если в лагере будут знакомые и друзья.Важна и квалификация вожатых – они должны быть постоянно с детьмии приходить на помощь в трудную минуту. Если ребенок застенчивый, с трудом привыкает к новым условиям,– это препятствие, но оно преодолимо. Важно известить вожатых об этих особенностях, они помогут ребенку увлечься теми или иными занятиями и влиться в жизнь лагеря."Если чувствуете, что ребенок пока не готов к лагерю, рассмотрите вариант в виртуальном формате", — говорит Ирина Шувалова. Такой лагерь:В онлайн-лагерях где кроме занятий предусмотрены дополнительные активности: виртуальные клубы, где преподаватели играют с детьми в разные игры, общаются, смотрят вместе фильмы и обсуждают их. Ребенок обязательно найдет новых друзей и увлечения, а также проведет лето с пользой.Покупка путевкиЗадуматься о проведении летнего досуга ребенка Игорь Пугачев рекомендует за несколько месяцев. Изучить сайт лагеря, посмотреть наличие мест, смены и цены, получить ответы на волнующие вопросы. Забронировать путевку можно онлайн, оставив заявку на сайте учреждения. Договор, счет на оплату, инструкция придут на электронную почту. Но прежде чем оплатить путевку, Елена Жукова советует озадачиться вопросом: готов ли ребенок к лагерю? Ведь ответ может быть и отрицательным. Если в обычной жизни чадо демонстрирует достаточный уровень самостоятельности, то можно прогнозировать, что и в лагере дела пойдут хорошо. Елена Жукова перечислила несколько ориентиров:Подготовка ребенка к лагерю"Отправляясь в лагерь, ребенок переживает массу эмоций. Это и радостное предвкушение необычных приключений вдали от родителей, и неуверенность, нежелание отрываться от родного дома", — отмечает Елена Жукова.Желание и интерес"Поговорите о предстоящей поездке. Пусть ребенок расскажет о своих ожиданиях и страхах", — советует Елена Жукова. Нужно постараться как можно подробнее описать, что ожидает ребенка в лагере: дети будут спать по несколько человек в комнате, нужно вставать утром, ходить на занятия и в столовую всем вместе. "Обязательно нужно акцентировать внимание, что нужно соблюдать правила. Чем лучше ребенок это усвоит, тем проще ему будет привыкнуть к жизни в лагере", — говорит специалист.Бытовая самостоятельность и гигиена"Если ребенок едет в лагерь впервые, проведите "курс чистоты", — советует Ирина Шувалова. — Пусть несколько дней (неделю) ребенок сам выбирает, в чем ходить, сам принимает решение о том, грязная одежда или нет, сам стирает за собой носки и нижнее белье. Не переживайте, если поведение ребенка не будет соответствовать вашим ожиданиям. Просто дайте ему понять, что если сегодня за собой не постирать белье, то завтра придется надеть грязное".В лагере будет проще справляться с бытовыми моментами, потому что там это будут делать все. Поэтому если ребенок не пройдет "курс чистоты" дома, это не повод отказываться от поездки. В лагере он увидит, как это делают другие дети, и легко за ними повторит. Не лишним будет дать ребенку с собой запас белья.Общение со сверстниками и взрослымиВ лагере дети попадают в определенную социальную среду с правилами и иерархией, в которой им нужно какое-то время находиться. Ребенок лучше прочувствует, что допустимо в общении со сверстниками, а что — со взрослыми. Безусловно, это очень полезный опыт.Необходимо провести беседу о том, что у ребенка будет сосед/соседка. Это прекрасная возможность построить крепкие дружеские отношения. Также в лагере будет и другие дети, сверстники с похожими интересами. Следует обратить внимание на необходимость уважительного общения со старшими. Нужно рассказать ребенку, что взрослые в лагере для того, чтобы помочь, если возникнет какая-то проблема.Как вести себя на мероприятияхЭксперты советуют поговорить с ребенком о базовых правилах этикета: внимательно слушать, не перебивать и т.д."Кроме навыков психологической адаптации в лагере также есть возможность самовыражения — участие в разных конкурсах и кружках. На мероприятиях ребенок сможет раскрыть в себе разные способности: творческие, спортивные и др. Нужно объяснить сыну или дочери, что не стоит стесняться участвовать в конкурсах, постановках и ходить на дискотеки — лагерь и нужен для того, чтобы каникулы прошли интересно и весело. Всячески поощряйте энтузиазм ребенка", — комментирует Ирина Шувалова.Связь с семьейДля первого знакомства с лагерем специалисты рекомендуют выбирать место, в которое можно регулярно приезжать. "Не бросайте ребенка одного на всю смену, оказаться так надолго без родителей бывает очень трудно, — говорит Ирина Шувалова. — Пока ребенок в лагере, важно постоянно быть с ним на связи".Список вещей для лагеряСобирая ребенка в лагерь, необходимо изучить условия пребывания и программу. Это поможет родителям сориентироваться в списке необходимых вещей и перечне запрещенных предметов. Чтобы не пришлось слишком часто стирать, потребуется запас чистой одежды и белья. Необходимо предусмотреть разные погодные условия – от прохлады и дождя до жары.В лагере часто забывают/теряют вещи. Для удобства сборов Игорь Пугачев советует начинать упаковку чемодана с составления списка личных вещей ребенка. Его необходимо положить в чемодан, чтобы ребенок мог ориентироваться на него, собираясь домой.Базовый список вещей:Банные принадлежности: мыло или гель для душа, мочалка, шампунь, зубная щетка, паста, расческа, дезодорант (сухой), не стоит давать любые аэрозоли (распылители).Для бассейна:"Если у вашего ребенка есть хронические заболевания, особенности здоровья (слабый желудок и т.д.), необходимо указать эту информацию в анкете при подписании договора. Необходимо собрать препараты, без которых ваш ребенок не может обходиться, врач из медпункта проследит за их своевременным приемом", — объясняет Игорь Пугачев.Эксперт акцентирует внимание на том, что в лагерь запрещено брать спички, зажигалки, свечи, различные электронагревательные приборы и пиротехнические средства, колюще-режущие предметы, а также сигареты, наркотические вещества, спиртосодержащие напитки, транквилизаторы и сильнодействующие лекарства.Не рекомендуется передавать ребенку в лагерь дорогостоящую видео- и аудиоаппаратуру, планшеты, ценные вещи, драгоценности и деньги. За их порчу и утерю администрация ответственности не несет.Елена Жукова напоминает, что вещи и рюкзак (сумку) нужно снабдить метками с именем ребенка, чтобы они не затерялись. "Можно положить несколько любимых вещей в рюкзак. Они будут успокаивать в трудную минуту", — отмечает эксперт. Чаще всего дети берут с собой любимую игрушку. Также это может быть книга и другие привычные предметы.Как подготовиться родителямПоездка в летний лагерь — событие не только для ребенка, но и для родителя. Поэтому важно сделать все для собственного спокойствия и комфорта, особенно, если ребенок маленький. Многое зависит от позиции родителя. "Как вы сами смотрите на грядущее расставание? Если думаете, что обязательно что-то случится, — ваше волнение передастся ребенку в то время как нужно наоборот успокоить его. Если вас преследуют тревожные мысли, постарайтесь переключиться на тезис о том, что расставание с вами – важный момент для становления самостоятельности вашего чада. После поездки в лагерь вы можете обнаружить, что ребенок внезапно повзрослел", – комментирует Елена Жукова.Для того чтобы не проводить все время отсутствия ребенка в тревоге, Юлия Федотова, психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online, советует:"Родительство – очень ответственный пожизненный статус. В то время пока ваш ребенок отдыхает в лагере, позвольте себе отдохнуть. Продумайте интересные активности, которые вы можете реализовать самостоятельно, со своей половинкой или друзьями", — советует Юлия Федотова.Если не понравится в лагереВ самые первые дни такое случается часто, особенно если это первая поездка. Как правило, проблемы решаются по истечении периода адаптации. В основном родителям звонят дети, которым трудно влиться в коллектив и привыкнуть к расписанию жизни в лагере. "Не нужно сразу воображать ужасы и бросаться забирать свое чадо. Выслушайте, дайте советы, как уладить ситуацию и сообщите вожатым или руководителю смены, что ребенок не совсем справляется. Чаще всего через несколько дней ребята и не вспоминают, что хотели уехать домой", — говорит Елена Жукова.Если ребенок просится домой, обязательно нужно выяснить, почему и что именно ему не нравится. По мнению Ирины Шуваловой, если есть хоть малейшие подозрения на негативное психологическое или физическое воздействие со стороны сверстников или воспитателей, лучше сразу увозить ребенка без уговоров остаться. "Лагерь должен быть удовольствием, а не пыткой. Обязательно общайтесь с ребенком, он поделится событиями в лагере, а у вас будет возможность помочь советом и поддержкой", — комментирует эксперт.Советы психологовУ ребенка должно быть личное желание поехать в лагерь. Игорь Пугачев поясняет, что если ребенок категорически отказывается отдохнуть и интересно провести время несмотря на рассказы взрослых - значит, он еще не готов расстаться с родителями и испытывает определенные страхи. Тогда поездка не доставит ему удовольствия. Такие решения нужно принимать совместно с ребенком, ему важно чувствовать вовлеченность в процесс.Лагерь может помочь ему раскрыть себя с неожиданной стороны, перестать следовать стереотипам, которые сложились в школе ("троечник" или "отличник", "плохой" или "хороший" ученик). "Помогите ребенку подготовиться и отпустите с легким сердцем", — советует Елена Жукова.Яна Петрова, эксперт в области детский психологии и педагогики "Актион Образование" рекомендует перед тем как отправить ребенка в детский лагерь, обсудить с ним круг ситуаций, о которых ему обязательно нужно сообщить родителям. "Выберите только те, в которых есть прямая угроза здоровью или психологическому благополучию. Договоритесь, чтобы ребенок рассказал вам, если он заболел, к нему применили физическую силу, если кто-то из взрослых или других детей ведет себя странно, — говорит специалист. — Проиграйте с ребенком кейсы по принципу "А что, если?" на тему возможных ситуаций в лагере. В зависимости от его возраста спросите: "А что ты будешь делать, если еда не понравится?", "А что если в первые дни ни с кем не подружишься?" или даже "А что, если кто-то тебе предложит курить?" Так вы поможете ребенку не растеряться в неприятной или тревожной для него ситуации".Яна Петрова советует родителям представить, что в дополнение к основному багажу они дают ребенку с собой положительные эмоции. "Вообразите, что складываете в чемодан положительные эмоции, которые наполнят его пребывание в лагере. Пусть ребенок знает, что вы всегда рядом”, — заключила эксперт.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, общество, дети, отдых, детский отдых, социальный навигатор, детские вопросы, сн_образование