Отдых в детском лагере-2025: куда поехать и как подготовиться
© iStock.com / AnchiyДетский лагерь
© iStock.com / Anchiy
Детский лагерь
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Оглавление
- Детский лагерь
- Выбор лагеря
- Популярные детские лагеря в России
- Популярные детские лагеря на море
- Популярные детские лагеря в Подмосковье
- Покупка путевки
- Стоимость
- Как приобрести
- С какого возраста отправлять
- Подготовка ребенка к лагерю
- Список вещей для лагеря
- Как подготовиться родителям
- Польза детских лагерей для детей
- Если не понравится в лагере
- Советы психологов
- Изменения в 2025 году
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Детский лагерь – это возможность провести летние каникулы активно и с пользой. Куда поехать детям школьного возраста в Подмосковье и других областях, как подготовиться к загородному отдыху, а также стоимость путевки в оздоровительные и другие лагеря в 2025 году – в материале РИА Новости.
Детский лагерь
"Летний лагерь для ребенка – прежде всего смена обстановки и свобода от привычного родительского контроля. Можно назвать это самым безопасным способом самостоятельной социализации", – говорит Ирина Шувалова, педагог-психолог, руководитель отделения "Виртуальный класс" и преподаватель в Школе программистов МШП.
Выбор лагеря
Современные летние программы предоставляют массу возможностей. Игорь Пугачев, соучредитель и генеральный директор языкового лагеря SportZania, поясняет, что на данный момент стало труднее отправить ребенка за границу, однако существует множество тематических лагерей, готовых предложить интересные смены, эффективное обучение и творческую программу в пределах страны. "Важно выбрать именно то, что подойдет вашим детям. Никто не знает ребенка лучше, чем родитель. Поэтому в вопросе выбора лагеря решение должны принимать взрослые", – уточняет эксперт.
Популярные детские лагеря в России
В России лагеря предлагают смены для разных возрастов: детские (7–12 лет) и подростковые (13–17 лет) и разнообразный подход к отдыху. Некоторые базируются на активном досуге – это может быть полностью спортивная направленность или походная тематика, некоторые предоставляют высокий сервис и широкий список услуг, но делают упор на повышение определенного навыка (например, программирования) и т.д.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВожатая во Всероссийском детском центре "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Вожатая во Всероссийском детском центре "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Популярные детские лагеря на море
Большая часть детских лагерей у моря сосредоточена в Краснодарском крае. Как правило, они имеют оздоровительную направленность. Развлечения достаточно базовые – дискотеки, внутренние мероприятия, спортивные события. Но нередко предлагаются дополнительные экскурсии в соседние города, походы в аквапарки и т.д. Даже если территория лагеря удалена от моря, несколько раз в неделю детей возят на оборудованные пляжи.
Популярные детские лагеря в Подмосковье
В Москве и Подмосковье большой упор сделан на развлекательную составляющую. Практически все детские лагеря предлагают тематические смены – хореографические, театральные, вокальные, IT-направленности, для профориентации, по мотивам знаменитых книг, фильмов, сериалов и т.д. Продолжительность путевок варьируется – от 10 дней до 3-х недель. Есть лагеря с повышенным комфортом – в современных корпусах, бассейнами и тренажерными залами, множеством обустроенных площадок для мероприятий, а есть в форме кемпинга – в палатках или летних домиках с минимальным набором удобств.
© iStock.com / VesnaandjicДети играют в перетягивание каната
© iStock.com / Vesnaandjic
Дети играют в перетягивание каната
Покупка путевки
Заниматься выбором и покупкой путевки стоит заранее – за несколько месяцев. Тем не менее иногда можно найти свободные места и на ближайшие даты.
Стоимость
Путевки в лагерь значительно отличаются в цене. На нее влияет продолжительность смены, расположение места отдыха, предоставляемые услуги и предлагаемые программы. Например, в летний сезон 2025 года путевка в 10–14 дней в обычный детский лагерь, без четкой направленности, обойдется в среднем в сумму от 18 000 рублей, в оздоровительный – от 25 000 рублей. Самыми дорогими являются тематические смены (театральные, танцевальные, языковые и т.д.), стоимость такого отдыха начинается от 40 000 рублей. Подробные цены и условия всегда указаны на сайтах детских лагерей.
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Как приобрести
Как правило, достаточно забронировать путевку в доступную смену (сделать это можно как через сайт выбранного лагеря, так и по контактному телефону), предоставить необходимые документы (по запросу), внести деньги и получить договор, оплаченный счет и дальнейшие инструкции на электронную почту. В некоторых случаях просто так приобрести путевку не получится. К примеру, в знаменитом лагере "Артек" сначала необходимо зарегистрировать ребенка в системе, указать все необходимые данные и отправить запрос на получение путевки. Только в случае одобрения ее можно будет оплатить.
С какого возраста отправлять
Этот вопрос необходимо решать в каждой семье индивидуально. Важно учитывать несколько факторов:
- насколько ребенок готов быть без родных;
- легко ли он общается с другими детьми;
- готов ли он менять привычную среду.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкМальчик идет возле автобуса перед отправлением в детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина
Мальчик идет возле автобуса перед отправлением в детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина
Обычно можно договориться о разовом посещении лагеря или о покупке нескольких дней, чтобы посмотреть, насколько ребенку понравится такой формат летнего отдыха.
По приезде в лагерь первые три-семь дней большинство детей переживают адаптацию. Чем старше ребенок, тем проще она проходит, хотя многое зависит от психологического возраста.
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"По опыту, семилетние дети часто первые дни грустят, скучают по дому, а 9–10-летние сразу вливаются в жизнь лагеря", – отмечает Елена Жукова, генеральный директор Международной языковой школы ILS.
Подготовка ребенка к лагерю
"Поговорите о предстоящей поездке. Пусть ребенок расскажет о своих ожиданиях и страхах", – советует Елена Жукова. Нужно постараться как можно подробнее описать, что ожидает ребенка в лагере: дети будут спать по несколько человек в комнате, нужно вставать утром, ходить на занятия и в столовую всем вместе. "Обязательно акцентируйте внимание, что необходимо соблюдать правила. Чем лучше ребенок это усвоит, тем проще ему будет привыкнуть к жизни в лагере", – говорит специалист.
"Проведите “курс чистоты”, если ребенок едет в лагерь впервые, – советует Ирина Шувалова. – Пусть несколько дней (неделю) он сам выбирает, в чем ходить, сам принимает решение о том, грязная одежда или нет, сам стирает за собой носки и нижнее белье. Не переживайте, если поведение ребенка не будет соответствовать вашим ожиданиям. Просто дайте ему понять, что если сегодня за собой не постирать белье, то завтра придется надеть грязное".
Также в лагере дети попадают в определенную социальную среду с правилами и иерархией, в которой им нужно какое-то время находиться. Ребенок лучше прочувствует, что допустимо в общении со сверстниками, а что – со взрослыми. Безусловно, это очень полезный опыт.
Необходимо провести беседу о том, что у ребенка будут соседи по комнате. Это прекрасная возможность построить крепкие дружеские отношения. Также в лагере будут и другие сверстники с похожими интересами. Следует обратить внимание на необходимость уважительного общения со старшими. Нужно рассказать ребенку, что взрослые в лагере для того, чтобы помочь, если возникнет какая-то проблема.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДети занимаются в кружке гончарного мастерства на территории Всероссийского детского центра "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Дети занимаются в кружке гончарного мастерства на территории Всероссийского детского центра "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Список вещей для лагеря
Собирая ребенка в лагерь, стоит изучить условия пребывания и программу. Это поможет родителям сориентироваться, что нужно взять с собой ребенку. Чтобы не пришлось слишком часто стирать, потребуется запас чистой одежды и белья. Необходимо предусмотреть разные погодные условия – от прохлады и дождя до жары.
В лагере часто забывают/теряют вещи. Для удобства сборов Игорь Пугачев советует начинать упаковку чемодана с составления списка личных вещей ребенка. Его необходимо положить в сумку, чтобы ребенок мог ориентироваться на него, собираясь домой.
Базовый список вещей:
- спортивная одежда (костюм и брюки, кеды/кроссовки, футболка);
- брюки или джинсы - две пары;
- шорты, юбки, платья, футболки;
- нарядная одежда для дискотек и творческих мероприятий – два комплекта;
- смена белья на шесть комплектов (трусы, носки, футболка, майка);
- пижама (если ребенок привык спать в ней);
- обувь для пребывания в корпусе и для дискотеки.
Банные принадлежности: мыло или гель для душа, мочалка, шампунь, зубная щетка, паста, расческа, дезодорант (сухой), не стоит давать любые аэрозоли.
© iStock.com / fotostormМама с дочерью собирает чемодан
© iStock.com / fotostorm
Мама с дочерью собирает чемодан
Для бассейна:
- купальник или плавки;
- шапочка для купания;
- очки для плавания (если ребенок ими пользуется);
- шлепанцы (вьетнамки).
"Если у вашего ребенка есть хронические заболевания, особенности здоровья (слабый желудок и т.д.), необходимо указать эту информацию в анкете при подписании договора. Необходимо собрать препараты, без которых ваш ребенок не может обходиться, врач из медпункта проследит за их своевременным приемом", — объясняет Игорь Пугачев.
Как подготовиться родителям
Поездка в летний лагерь – событие не только для ребенка, но и для родителей. Поэтому важно сделать все для собственного спокойствия и комфорта, особенно, если ребенок маленький. Многое зависит от позиции родителя. "Как вы сами смотрите на грядущее расставание? Если думаете, что обязательно что-то случится, ваше волнение передастся ребенку, в то время как нужно наоборот успокоить его. Если вас преследуют тревожные мысли, постарайтесь переключиться на тезис о том, что расставание с вами – важный момент для становления самостоятельности вашего чада. После поездки в лагерь вы можете обнаружить, что ребенок внезапно повзрослел", – комментирует Елена Жукова.
Польза детских лагерей для детей
"Лагерь – уникальное место, где ребенок может прокачать свои soft skills (навыки, которые в будущем помогут справляться с жизненными трудностями) и показать их на практике", – отмечает Игорь Пугачев.
Среди них:
- повышение самооценки;
- креативность и творческий потенциал;
- навыки бытовой самостоятельности;
- уверенность в способности справляться с задачами;
- развитие инициативности, решительности, смелости, чувства юмора;
- коммуникативные навыки.
По словам экспертов, в лагерях есть огромный выбор тематических программ: от углубленного изучения иностранных языков или практики выживания в турпоходе, до оздоровления и развлекательно-квестовых туров по мотивам популярных книг или фильмов. Они разрабатываются комплексно: активности сменяются периодами отдыха, все мероприятия направлены как на развитие командных качеств, так и на создание ситуаций индивидуального успеха, чтобы каждый участник мог проявить себя, научиться новому.
Если не понравится в лагере
В первые дни такое случается часто, особенно если это первая поездка. Как правило, проблема решается по истечении периода адаптации. В основном родителям жалуются дети, которым трудно влиться в коллектив и привыкнуть к жизни по расписанию. "Не нужно сразу воображать ужасы и бросаться забирать из лагеря. Выслушайте, дайте советы, как уладить ситуацию и сообщите вожатым или руководителю смены, что ребенок не совсем справляется. Чаще всего через несколько дней он и не вспомнит, что хотел уехать домой", – говорит Елена Жукова.
Советы психологов
Должно быть личное желание поехать в лагерь. Игорь Пугачев поясняет, что если ребенок категорически отказывается отдохнуть и интересно провести время несмотря на рассказы взрослых – значит, он еще не готов расстаться с родителями и испытывает определенные страхи. Тогда поездка не доставит ему удовольствия. Такие решения нужно принимать совместно с ребенком, ему важно чувствовать вовлеченность в процесс.
Лагерь может помочь ему раскрыть себя с неожиданной стороны, перестать следовать стереотипам, которые сложились в школе ("троечник" или "отличник", "плохой" или "хороший" ученик). "Помогите ребенку подготовиться и отпустите с легким сердцем", – советует Елена Жукова.
Яна Петрова, эксперт в области детской психологии и педагогики "Актион Образование" рекомендует перед тем, как отправить ребенка в детский лагерь, обсудить с ним круг ситуаций, о которых ему обязательно нужно сообщить родителям.
© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкДети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря "Лучистый" в Евпатории
Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря "Лучистый" в Евпатории
"Выберите только те, в которых есть прямая угроза здоровью или психологическому благополучию. Договоритесь, чтобы ребенок рассказал вам, если он заболел, к нему применили физическую силу, если кто-то из взрослых или других детей ведет себя странно, – говорит специалист. – Проиграйте с ребенком кейсы по принципу “А что, если?” на тему возможных ситуаций в лагере. В зависимости от его возраста спросите: “А что ты будешь делать, если еда не понравится?”, “А что, если в первые дни ни с кем не подружишься?” или даже “А что, если кто-то тебе предложит курить?”. Так вы поможете ребенку не растеряться в неприятной или тревожной для него ситуации".
Изменения в 2025 году
Покупать путевки следует заблаговременно, потому что весной во многих популярных местах отдыха, например, в Краснодарском крае, путевки уже распроданы. Кроме того, сведения о наличии свободных мест и список необходимых документов есть на портале госуслуг. На сайте можно подать заявку на путевку в детский лагерь или санаторий.
Также родители могут получить компенсацию за путевки, купленные самостоятельно. Условия компенсаций могут отличаться в зависимости от региона России. К примеру, в Нижнем Новгороде размер компенсации за отдых в санаторных лагерях составляет 60% независимо от места работы родителя. При этом средняя стоимость путевок туда установлена правительством региона и составляет 24 066 рублей. В 2025 году компенсация составляла 14 439 рублей.