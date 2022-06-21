https://ria.ru/20220621/genotsid-1797062879.html

В Белгородской области суд рассмотрит дело о геноциде граждан СССР в войну

В Белгородской области суд рассмотрит дело о геноциде граждан СССР в войну - РИА Новости, 21.06.2022

В Белгородской области суд рассмотрит дело о геноциде граждан СССР в войну

Прокуратура направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в Белгородской области во время Великой Отечественной войны, где... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:41

2022-06-21T15:41

2022-06-21T15:44

россия

общество

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

белгородская область

белгородский областной суд

ростовский областной суд

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в Белгородской области во время Великой Отечественной войны, где были убиты порядка 71,8 тысячи местных жителей и военнопленных, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Белгородской области направила в Белгородский областной суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Белгородской области", - говорится в сообщении.Это уже пятый российский регион, суд которого будет рассматривать подобный иск прокуратуры.В релизе уточняется, что прокуроры изучили материалы по фактам сожжения и расстрела мирных граждан и военнопленных в начале февраля 1942 года на камышитовом заводе в селе Михайловка, а также многочисленные архивные документы. Также установлено, что в 1941-1943 годах в Белгородской области были сформированы карательные батальоны, которые массово уничтожали советских гражданских лиц и военнопленных, производили незаконные аресты, применяли жестокие пытки и истязания."Всего за период временной оккупации области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками были истреблены 71 787 человек", - заявили в Генпрокуратуре.В мае Орловский областной суд признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в 1941-1945 годах на территории региона. За период оккупации Орловской области были истреблены около 421 750 человек, в Германию на каторжные работы угнали более 56 400 человек.В марте Ростовский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области, где ими было убито свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных.В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области.В октябре 2020 года Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.

https://ria.ru/20220504/genotsid-1786882083.html

https://ria.ru/20220224/kazni-1774710384.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, общество, ссср, великая отечественная война (1941-1945), белгородская область, белгородский областной суд, ростовский областной суд, генеральная прокуратура рф, орловская область, игорь краснов