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В Белгородской области суд рассмотрит дело о геноциде граждан СССР в войну - РИА Новости, 21.06.2022
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В Белгородской области суд рассмотрит дело о геноциде граждан СССР в войну
В Белгородской области суд рассмотрит дело о геноциде граждан СССР в войну - РИА Новости, 21.06.2022
В Белгородской области суд рассмотрит дело о геноциде граждан СССР в войну
Прокуратура направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в Белгородской области во время Великой Отечественной войны, где... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:41
2022-06-21T15:44
россия
общество
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
белгородская область
белгородский областной суд
ростовский областной суд
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в Белгородской области во время Великой Отечественной войны, где были убиты порядка 71,8 тысячи местных жителей и военнопленных, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Белгородской области направила в Белгородский областной суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Белгородской области", - говорится в сообщении.Это уже пятый российский регион, суд которого будет рассматривать подобный иск прокуратуры.В релизе уточняется, что прокуроры изучили материалы по фактам сожжения и расстрела мирных граждан и военнопленных в начале февраля 1942 года на камышитовом заводе в селе Михайловка, а также многочисленные архивные документы. Также установлено, что в 1941-1943 годах в Белгородской области были сформированы карательные батальоны, которые массово уничтожали советских гражданских лиц и военнопленных, производили незаконные аресты, применяли жестокие пытки и истязания."Всего за период временной оккупации области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками были истреблены 71 787 человек", - заявили в Генпрокуратуре.В мае Орловский областной суд признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в 1941-1945 годах на территории региона. За период оккупации Орловской области были истреблены около 421 750 человек, в Германию на каторжные работы угнали более 56 400 человек.В марте Ростовский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области, где ими было убито свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных.В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области.В октябре 2020 года Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.
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россия, общество, ссср, великая отечественная война (1941-1945), белгородская область, белгородский областной суд, ростовский областной суд, генеральная прокуратура рф, орловская область, игорь краснов
15:41 21.06.2022 (обновлено: 15:44 21.06.2022)
 
В Белгородской области суд рассмотрит дело о геноциде граждан СССР в войну

В суд направили дело о геноциде жителей Белгородской области в Великую Отечественную войну

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в Белгородской области во время Великой Отечественной войны, где были убиты порядка 71,8 тысячи местных жителей и военнопленных, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Белгородской области направила в Белгородский областной суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Это уже пятый российский регион, суд которого будет рассматривать подобный иск прокуратуры.
В релизе уточняется, что прокуроры изучили материалы по фактам сожжения и расстрела мирных граждан и военнопленных в начале февраля 1942 года на камышитовом заводе в селе Михайловка, а также многочисленные архивные документы. Также установлено, что в 1941-1943 годах в Белгородской области были сформированы карательные батальоны, которые массово уничтожали советских гражданских лиц и военнопленных, производили незаконные аресты, применяли жестокие пытки и истязания.
"Всего за период временной оккупации области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками были истреблены 71 787 человек", - заявили в Генпрокуратуре.
В мае Орловский областной суд признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в 1941-1945 годах на территории региона. За период оккупации Орловской области были истреблены около 421 750 человек, в Германию на каторжные работы угнали более 56 400 человек.
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В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области.
В октябре 2020 года Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.
 
РоссияОбществоСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)Белгородская областьБелгородский областной судРостовский областной судГенеральная прокуратура РФОрловская областьИгорь Краснов
 
 
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