https://ria.ru/20220621/flag-1797048039.html
Кравцов пообещал, что детей не будут выгонять на мороз для поднятия флага
Кравцов пообещал, что детей не будут выгонять на мороз для поднятия флага - РИА Новости, 21.06.2022
Кравцов пообещал, что детей не будут выгонять на мороз для поднятия флага
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости рассказал, что стандарт проведения церемонии поднятия флага в школах утвержден и направлен в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:11
2022-06-21T15:11
2022-06-21T15:20
общество
владимир путин
россия
сергей кравцов
школа
дети
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747828077_0:99:2968:1768_1920x0_80_0_0_51d496935c7de0db9d6d170373a0b979.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости рассказал, что стандарт проведения церемонии поднятия флага в школах утвержден и направлен в регионы, зимой никто не выгонит детей на мороз, а состав участников будут определять сами школы.По словам министра, подход к этой работе определил глава государства Владимир Путин, отметивший, что процедура должна иметь особый статус и проводиться не формально, а с глубоким пониманием значимости госсимволов."Совместно с Геральдическим советом при президенте мы утвердили стандарт этой церемонии и уже направили его в регионы", - уточнил Кравцов.Он отметил, что порядок прописан максимально понятно и детально, от момента и места проведения - в начале учебной недели в одном из помещений школы или на улице; до состава участников – ребят, продемонстрировавших лучшие показатели в учебе, спорте, творчестве, мероприятиях детских движений."Подходы будут варьироваться от возможностей образовательных учреждений. Естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз, или осенью под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе. Более того, они будут сами определять состав участников церемонии (например, учащиеся одной параллели классов). Очевидно, что это не всегда будут все ученики", - обратил внимание министр просвещения РФ.
https://ria.ru/20220614/flag-1795331767.html
https://ria.ru/20220617/gimn-1796016775.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747828077_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_10b5c1ae59b0ff966712f7bffd5c123f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, сергей кравцов, школа, дети, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
15:11 21.06.2022 (обновлено: 15:20 21.06.2022)
Кравцов пообещал, что детей не будут выгонять на мороз для поднятия флага
Глава Минпросвещения Кравцов: никто не выгонит детей на мороз для поднятия флага России