https://ria.ru/20220621/flag-1797048039.html

Кравцов пообещал, что детей не будут выгонять на мороз для поднятия флага

Кравцов пообещал, что детей не будут выгонять на мороз для поднятия флага - РИА Новости, 21.06.2022

Кравцов пообещал, что детей не будут выгонять на мороз для поднятия флага

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости рассказал, что стандарт проведения церемонии поднятия флага в школах утвержден и направлен в... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:11

2022-06-21T15:11

2022-06-21T15:20

общество

владимир путин

россия

сергей кравцов

школа

дети

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747828077_0:99:2968:1768_1920x0_80_0_0_51d496935c7de0db9d6d170373a0b979.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости рассказал, что стандарт проведения церемонии поднятия флага в школах утвержден и направлен в регионы, зимой никто не выгонит детей на мороз, а состав участников будут определять сами школы.По словам министра, подход к этой работе определил глава государства Владимир Путин, отметивший, что процедура должна иметь особый статус и проводиться не формально, а с глубоким пониманием значимости госсимволов."Совместно с Геральдическим советом при президенте мы утвердили стандарт этой церемонии и уже направили его в регионы", - уточнил Кравцов.Он отметил, что порядок прописан максимально понятно и детально, от момента и места проведения - в начале учебной недели в одном из помещений школы или на улице; до состава участников – ребят, продемонстрировавших лучшие показатели в учебе, спорте, творчестве, мероприятиях детских движений."Подходы будут варьироваться от возможностей образовательных учреждений. Естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз, или осенью под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе. Более того, они будут сами определять состав участников церемонии (например, учащиеся одной параллели классов). Очевидно, что это не всегда будут все ученики", - обратил внимание министр просвещения РФ.

https://ria.ru/20220614/flag-1795331767.html

https://ria.ru/20220617/gimn-1796016775.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, россия, сергей кравцов, школа, дети, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование