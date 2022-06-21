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Кравцов пообещал, что детей не будут выгонять на мороз для поднятия флага - РИА Новости, 21.06.2022
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Кравцов пообещал, что детей не будут выгонять на мороз для поднятия флага
Кравцов пообещал, что детей не будут выгонять на мороз для поднятия флага - РИА Новости, 21.06.2022
Кравцов пообещал, что детей не будут выгонять на мороз для поднятия флага
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости рассказал, что стандарт проведения церемонии поднятия флага в школах утвержден и направлен в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:11
2022-06-21T15:20
общество
владимир путин
россия
сергей кравцов
школа
дети
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости рассказал, что стандарт проведения церемонии поднятия флага в школах утвержден и направлен в регионы, зимой никто не выгонит детей на мороз, а состав участников будут определять сами школы.По словам министра, подход к этой работе определил глава государства Владимир Путин, отметивший, что процедура должна иметь особый статус и проводиться не формально, а с глубоким пониманием значимости госсимволов."Совместно с Геральдическим советом при президенте мы утвердили стандарт этой церемонии и уже направили его в регионы", - уточнил Кравцов.Он отметил, что порядок прописан максимально понятно и детально, от момента и места проведения - в начале учебной недели в одном из помещений школы или на улице; до состава участников – ребят, продемонстрировавших лучшие показатели в учебе, спорте, творчестве, мероприятиях детских движений."Подходы будут варьироваться от возможностей образовательных учреждений. Естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз, или осенью под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе. Более того, они будут сами определять состав участников церемонии (например, учащиеся одной параллели классов). Очевидно, что это не всегда будут все ученики", - обратил внимание министр просвещения РФ.
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общество, владимир путин, россия, сергей кравцов, школа, дети, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
15:11 21.06.2022 (обновлено: 15:20 21.06.2022)
 
Кравцов пообещал, что детей не будут выгонять на мороз для поднятия флага

Глава Минпросвещения Кравцов: никто не выгонит детей на мороз для поднятия флага России

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости рассказал, что стандарт проведения церемонии поднятия флага в школах утвержден и направлен в регионы, зимой никто не выгонит детей на мороз, а состав участников будут определять сами школы.
По словам министра, подход к этой работе определил глава государства Владимир Путин, отметивший, что процедура должна иметь особый статус и проводиться не формально, а с глубоким пониманием значимости госсимволов.
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 23:49
Власти рассказали, как будет проходить поднятие флага в детских лагерях
"Совместно с Геральдическим советом при президенте мы утвердили стандарт этой церемонии и уже направили его в регионы", - уточнил Кравцов.
Он отметил, что порядок прописан максимально понятно и детально, от момента и места проведения - в начале учебной недели в одном из помещений школы или на улице; до состава участников – ребят, продемонстрировавших лучшие показатели в учебе, спорте, творчестве, мероприятиях детских движений.
"Подходы будут варьироваться от возможностей образовательных учреждений. Естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз, или осенью под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе. Более того, они будут сами определять состав участников церемонии (например, учащиеся одной параллели классов). Очевидно, что это не всегда будут все ученики", - обратил внимание министр просвещения РФ.
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