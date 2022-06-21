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Двое детей получили ранения во время обстрела ВСУ Макеевки - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Двое детей получили ранения во время обстрела ВСУ Макеевки
Двое детей получили ранения во время обстрела ВСУ Макеевки - РИА Новости, 21.06.2022
Двое детей получили ранения во время обстрела ВСУ Макеевки
Число пострадавших детей при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР возросло до двух, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T21:11
2022-06-21T21:16
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
дети
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Число пострадавших детей при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР возросло до двух, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.Ранее в штабе сообщали об одной пострадавшей девочке."По уточненной информации, в результате обстрела ВФУ по ул. Заслонова на территории школы №56 ранения получили дваребенка: девочка 2009 г.р. и девочка 2016 г.р.", - сообщили в штабе.
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в мире, макеевка, дети
21:11 21.06.2022 (обновлено: 21:16 21.06.2022)
 
Двое детей получили ранения во время обстрела ВСУ Макеевки

Штаб обороны ДНР: число пострадавших детей при обстреле ВСУ Макеевки возросло до двух

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом
Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Число пострадавших детей при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР возросло до двух, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
Ранее в штабе сообщали об одной пострадавшей девочке.
"По уточненной информации, в результате обстрела ВФУ по ул. Заслонова на территории школы №56 ранения получили дваребенка: девочка 2009 г.р. и девочка 2016 г.р.", - сообщили в штабе.
Уничтоженная шахта и сгоревшие автомобили: последствия обстрелов Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.

Женщина возле своего дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка
1 из 14

Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это одни из самых густонаселенных районов города.

Воронка от снаряда, выпущенного ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
2 из 14

Это одни из самых густонаселенных районов города.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
3 из 14

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Повреждения получили жилые дома, автомобили.

Сотрудник противопожарной службы МЧС ДНР тушит автомобили, сгоревшие в результате обстрела ВСУ в Донецке
4 из 14

Повреждения получили жилые дома, автомобили.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка
5 из 14

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.

Медики оказывают помощь мужчине пострадавшему в результате обстрела ВСУ Донецка
6 из 14

При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка
7 из 14

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.

Сотрудники МЧС во время тушения пожара в доме, пострадавшем от обстрела ВСУ в Донецке
8 из 14

Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".

Машины, сгоревшие в результате обстрела ВСУ, возле шахты имени Челюскинцев в Донецке
9 из 14

При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.

Военнослужащий НМ ДНР у поврежденного автомобиля после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
10 из 14

Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.

Мужчина выбрасывает разбитое стекло с балкона поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками
11 из 14

Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.

Фрагмент снаряда после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
12 из 14

При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
13 из 14

Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками.
Мужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками
14 из 14
Мужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 14

Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 14

Это одни из самых густонаселенных районов города.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 14

Повреждения получили жилые дома, автомобили.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 14

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 14

При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 14

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 14

Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 14

При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 14

Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 14

Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 14

При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
13 из 14

Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
14 из 14
Мужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
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