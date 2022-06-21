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Двое детей получили ранения во время обстрела ВСУ Макеевки

Двое детей получили ранения во время обстрела ВСУ Макеевки - РИА Новости, 21.06.2022

Двое детей получили ранения во время обстрела ВСУ Макеевки

Число пострадавших детей при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР возросло до двух, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T21:11

2022-06-21T21:11

2022-06-21T21:16

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

дети

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Число пострадавших детей при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР возросло до двух, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.Ранее в штабе сообщали об одной пострадавшей девочке."По уточненной информации, в результате обстрела ВФУ по ул. Заслонова на территории школы №56 ранения получили дваребенка: девочка 2009 г.р. и девочка 2016 г.р.", - сообщили в штабе.

макеевка

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, дети