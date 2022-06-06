https://ria.ru/20220606/donetsk-1793393914.html

Уничтоженная шахта и сгоревшие автомобили: последствия обстрелов Донецка

Уничтоженная шахта и сгоревшие автомобили: последствия обстрелов Донецка - РИА Новости, 06.06.2022

Уничтоженная шахта и сгоревшие автомобили: последствия обстрелов Донецка

Украинские войска 4 и 5 июня нанесли удары по центральной части Донецка. Последствия обстрелов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:05

2022-06-06T12:05

2022-06-06T12:09

фото

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Украинские войска 4 и 5 июня нанесли удары по центральной части Донецка. Последствия обстрелов — в фотоленте Ria.ru.

украина

донецкая народная республика

донецк (днр)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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