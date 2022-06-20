https://ria.ru/20220620/zavod-1796641648.html

Подсанкционный завод "Дагдизель" работает штатно, заявил глава Дагестана

Подсанкционный завод "Дагдизель" работает штатно, заявил глава Дагестана - РИА Новости, 20.06.2022

Подсанкционный завод "Дагдизель" работает штатно, заявил глава Дагестана

Завод "Дагдизель", попавший под санкции США, работает штатно, предпосылок к срыву госконтрактов нет, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Дагестана... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T03:41

2022-06-20T03:41

2022-06-20T03:41

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

санкт-петербург

дагдизель

сергей меликов

республика дагестан

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости, Дарья Ураева. Завод "Дагдизель", попавший под санкции США, работает штатно, предпосылок к срыву госконтрактов нет, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Дагестана Сергей Меликов.Руководитель республики отметил, что выпускаемые на заводе изделия комплектуются только электро- и радиоэлементами импортного производства, но их закупка производится через вторых поставщиков. "Прямых договоров с иностранными государствами у завода нет. На программу 2022 года все комплектующие закуплены, заключены договоры на закупку этих элементов для выполнения контрактов 2023-2024 годов", — подчеркнул он."Дагдизель" — одно из старейших предприятий России в области дизелестроения и торпедостроения. Входит в состав концерна "Морское подводное оружие — Гидроприбор", который в свою очередь является частью корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Предприятие активно работает с государственным оборонным заказом. Как сообщал Меликов, по многим направлениям предприятие уже давно научилось замещать импортные товары.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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экономика, россия, санкт-петербург, дагдизель, сергей меликов, республика дагестан