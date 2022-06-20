Подсанкционный завод "Дагдизель" работает штатно, заявил глава Дагестана
Глава Дагестана Меликов: завод "Дагдизель", попавший под санкции США, работает штатно
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОдин из цехов завода "Дагдизель" в Каспийске, Дагестан
Один из цехов завода "Дагдизель" в Каспийске, Дагестан. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости, Дарья Ураева. Завод "Дагдизель", попавший под санкции США, работает штатно, предпосылок к срыву госконтрактов нет, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Дагестана Сергей Меликов.
"Все государственные контракты и договоры исполняются в штатном режиме, в связи с введением антироссийских санкций предпосылок к срыву исполнения не вижу", — сказал Меликов.
Руководитель республики отметил, что выпускаемые на заводе изделия комплектуются только электро- и радиоэлементами импортного производства, но их закупка производится через вторых поставщиков. "Прямых договоров с иностранными государствами у завода нет. На программу 2022 года все комплектующие закуплены, заключены договоры на закупку этих элементов для выполнения контрактов 2023-2024 годов", — подчеркнул он.
"Дагдизель" — одно из старейших предприятий России в области дизелестроения и торпедостроения. Входит в состав концерна "Морское подводное оружие — Гидроприбор", который в свою очередь является частью корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Предприятие активно работает с государственным оборонным заказом. Как сообщал Меликов, по многим направлениям предприятие уже давно научилось замещать импортные товары.
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