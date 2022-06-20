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Подсанкционный завод "Дагдизель" работает штатно, заявил глава Дагестана - РИА Новости, 20.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220620/zavod-1796641648.html
Подсанкционный завод "Дагдизель" работает штатно, заявил глава Дагестана
Подсанкционный завод "Дагдизель" работает штатно, заявил глава Дагестана - РИА Новости, 20.06.2022
Подсанкционный завод "Дагдизель" работает штатно, заявил глава Дагестана
Завод "Дагдизель", попавший под санкции США, работает штатно, предпосылок к срыву госконтрактов нет, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Дагестана... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T03:41
2022-06-20T03:41
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
санкт-петербург
дагдизель
сергей меликов
республика дагестан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости, Дарья Ураева. Завод "Дагдизель", попавший под санкции США, работает штатно, предпосылок к срыву госконтрактов нет, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Дагестана Сергей Меликов.Руководитель республики отметил, что выпускаемые на заводе изделия комплектуются только электро- и радиоэлементами импортного производства, но их закупка производится через вторых поставщиков. "Прямых договоров с иностранными государствами у завода нет. На программу 2022 года все комплектующие закуплены, заключены договоры на закупку этих элементов для выполнения контрактов 2023-2024 годов", — подчеркнул он."Дагдизель" — одно из старейших предприятий России в области дизелестроения и торпедостроения. Входит в состав концерна "Морское подводное оружие — Гидроприбор", который в свою очередь является частью корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Предприятие активно работает с государственным оборонным заказом. Как сообщал Меликов, по многим направлениям предприятие уже давно научилось замещать импортные товары.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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экономика, россия, санкт-петербург, дагдизель, сергей меликов, республика дагестан
03:41 20.06.2022
 
Подсанкционный завод "Дагдизель" работает штатно, заявил глава Дагестана

Глава Дагестана Меликов: завод "Дагдизель", попавший под санкции США, работает штатно

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОдин из цехов завода "Дагдизель" в Каспийске, Дагестан
Один из цехов завода Дагдизель в Каспийске, Дагестан - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Один из цехов завода "Дагдизель" в Каспийске, Дагестан. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости, Дарья Ураева. Завод "Дагдизель", попавший под санкции США, работает штатно, предпосылок к срыву госконтрактов нет, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Дагестана Сергей Меликов.

"Все государственные контракты и договоры исполняются в штатном режиме, в связи с введением антироссийских санкций предпосылок к срыву исполнения не вижу", — сказал Меликов.

Руководитель республики отметил, что выпускаемые на заводе изделия комплектуются только электро- и радиоэлементами импортного производства, но их закупка производится через вторых поставщиков. "Прямых договоров с иностранными государствами у завода нет. На программу 2022 года все комплектующие закуплены, заключены договоры на закупку этих элементов для выполнения контрактов 2023-2024 годов", — подчеркнул он.
"Дагдизель" — одно из старейших предприятий России в области дизелестроения и торпедостроения. Входит в состав концерна "Морское подводное оружие — Гидроприбор", который в свою очередь является частью корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Предприятие активно работает с государственным оборонным заказом. Как сообщал Меликов, по многим направлениям предприятие уже давно научилось замещать импортные товары.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
03:06ПМЭФ-2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургДагдизельСергей МеликовРеспублика Дагестан
 
 
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