https://ria.ru/20220620/vino-1796642391.html

Меликов: дагестанское вино готово заменить иностранные бренды в России

Меликов: дагестанское вино готово заменить иностранные бренды в России - РИА Новости, 20.06.2022

Меликов: дагестанское вино готово заменить иностранные бренды в России

Дагестанские виноделы готовы занять нишу на российском рынке, освободившуюся после ухода с него иностранных брендов, а также составить конкуренцию крымским и... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T04:07

2022-06-20T04:07

2022-06-20T04:10

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

санкт-петербург

сергей меликов

республика дагестан

вино

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости, Дарья Ураева. Дагестанские виноделы готовы занять нишу на российском рынке, освободившуюся после ухода с него иностранных брендов, а также составить конкуренцию крымским и краснодарским производителям, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Дагестана Сергей Меликов.Руководитель республики также отметил, что дагестанское вино готово конкурировать и с отечественными производителями."Должен сказать, что наши вина конкурентоспособны не только в сравнении с зарубежной продукцией, но и с российской: крымскими и краснодарскими винами… Времена могут измениться, и, наверное, мы должны использовать создавшуюся возможность, чтобы выйти на еще более высокий уровень", — подчеркнул Меликов.Дагестан — один из лидеров по производству винограда в России. Власти региона намерены увеличить площадь виноградников до 35 тысяч гектаров к 2030 году.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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экономика, россия, санкт-петербург, сергей меликов, республика дагестан, вино, общество