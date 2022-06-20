https://ria.ru/20220620/vino-1796642391.html
Меликов: дагестанское вино готово заменить иностранные бренды в России
Меликов: дагестанское вино готово заменить иностранные бренды в России - РИА Новости, 20.06.2022
Меликов: дагестанское вино готово заменить иностранные бренды в России
Дагестанские виноделы готовы занять нишу на российском рынке, освободившуюся после ухода с него иностранных брендов, а также составить конкуренцию крымским и... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T04:07
2022-06-20T04:07
2022-06-20T04:10
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
санкт-петербург
сергей меликов
республика дагестан
вино
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости, Дарья Ураева. Дагестанские виноделы готовы занять нишу на российском рынке, освободившуюся после ухода с него иностранных брендов, а также составить конкуренцию крымским и краснодарским производителям, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Дагестана Сергей Меликов.Руководитель республики также отметил, что дагестанское вино готово конкурировать и с отечественными производителями."Должен сказать, что наши вина конкурентоспособны не только в сравнении с зарубежной продукцией, но и с российской: крымскими и краснодарскими винами… Времена могут измениться, и, наверное, мы должны использовать создавшуюся возможность, чтобы выйти на еще более высокий уровень", — подчеркнул Меликов.Дагестан — один из лидеров по производству винограда в России. Власти региона намерены увеличить площадь виноградников до 35 тысяч гектаров к 2030 году.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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экономика, россия, санкт-петербург, сергей меликов, республика дагестан, вино, общество
04:07 20.06.2022 (обновлено: 04:10 20.06.2022)
Меликов: дагестанское вино готово заменить иностранные бренды в России
Меликов: дагестанское вино готово заменить иностранные бренды на российском рынке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости, Дарья Ураева. Дагестанские виноделы готовы занять нишу на российском рынке, освободившуюся после ухода с него иностранных брендов, а также составить конкуренцию крымским и краснодарским производителям, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Дагестана Сергей Меликов.
"Выход республиканского виноделия на импортозамещение будет стимулировать дальнейшее развитие отрасли. Это, в свою очередь, вовлечение большего количества людей в производственный процесс, повышение налоговой базы, что создаст дополнительные возможности для развития социальных программ, роста благосостояния наших жителей", — сказал Меликов.
Руководитель республики также отметил, что дагестанское вино готово конкурировать и с отечественными производителями.
"Должен сказать, что наши вина конкурентоспособны не только в сравнении с зарубежной продукцией, но и с российской: крымскими и краснодарскими винами… Времена могут измениться, и, наверное, мы должны использовать создавшуюся возможность, чтобы выйти на еще более высокий уровень", — подчеркнул Меликов.
Дагестан — один из лидеров по производству винограда в России
. Власти региона намерены увеличить площадь виноградников до 35 тысяч гектаров к 2030 году.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.