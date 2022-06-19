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Офицер украинского батальона "Айдар" попал в плен под Северодонецком - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/aydar-1796514945.html
Офицер украинского батальона "Айдар" попал в плен под Северодонецком
Офицер украинского батальона "Айдар" попал в плен под Северодонецком - РИА Новости, 19.06.2022
Офицер украинского батальона "Айдар" попал в плен под Северодонецком
Один из командиров украинского националистического батальона "Айдар" попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T06:50
2022-06-19T06:50
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
северодонецк
мвд лнр
андрей марочко
леонид пасечник
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Один из командиров украинского националистического батальона "Айдар" попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, при зачистке села сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров "Айдара". "Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный", - рассказал собеседник агентства.Как указал источник, на данный момент в районе Северодонецка "идут бои за соседнее с Метелкино село Сиротино". По его информации, в субботу были "прилеты" российских ракет по позициям боевиков в этом селе, что позволило силам ЛНР развить наступление.Блокировка украинских боевиков в СеверодонецкеСилы ЛНР продолжают переговоры о возможной сдаче в плен с украинскими боевиками, укрывающимися на комбинате "Азот" в Северодонецке, заявил ранее РИА Новости комендант города Виктор Дубина. До этого подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что некоторые украинские военные "приняли правильное решение и начали сдаваться в плен".Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецк ЛНР, на данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям. При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия. Бои за Северодонецк идут с начала мая.Глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости сообщал, что по предположительным подсчетам на "Азоте" находятся до тысячи украинских националистов, при этом в МВД ЛНР сообщили, что там есть и наемники из США, Великобритании и Польши, а войска ЛНР будут проводить зачистку завода не спеша, с учетом опыта "Азовстали" в Мариуполе.По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, для полноценной эвакуации мирных жителей с "Азота" нужно уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела Северодонецка и Рубежного. По его словам, основная угроза обстрелами исходит не только с территории самого "Азота", но с доминирующих высот в районе соседнего города Лисичанска. Оттуда обстреливают город из ствольной артиллерии и минометов.Специальная военная операцияРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/plennye-1793585093.html
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в мире, луганская народная республика, россия, северодонецк, мвд лнр, андрей марочко, леонид пасечник, родион мирошник, донбасс
06:50 19.06.2022
 
Офицер украинского батальона "Айдар" попал в плен под Северодонецком

Офицер украинского националистического батальона "Айдар" попал в плен под Северодонецком

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЗавод "Азот" в Северодонецке
Завод Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Завод "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Один из командиров украинского националистического батальона "Айдар" попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По его словам, при зачистке села сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров "Айдара". "Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный", - рассказал собеседник агентства.
Следили за тем, чтобы мы не убегали – украинский военнопленный о действиях заградотрядов Айдара - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 20:07Специальная военная операция на Украине
Украинские пленные рассказали о заградотрядах "Айдара" в воинских частях
Как указал источник, на данный момент в районе Северодонецка "идут бои за соседнее с Метелкино село Сиротино". По его информации, в субботу были "прилеты" российских ракет по позициям боевиков в этом селе, что позволило силам ЛНР развить наступление.

Блокировка украинских боевиков в Северодонецке

Силы ЛНР продолжают переговоры о возможной сдаче в плен с украинскими боевиками, укрывающимися на комбинате "Азот" в Северодонецке, заявил ранее РИА Новости комендант города Виктор Дубина. До этого подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что некоторые украинские военные "приняли правильное решение и начали сдаваться в плен".
Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецк ЛНР, на данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям. При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия. Бои за Северодонецк идут с начала мая.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости сообщал, что по предположительным подсчетам на "Азоте" находятся до тысячи украинских националистов, при этом в МВД ЛНР сообщили, что там есть и наемники из США, Великобритании и Польши, а войска ЛНР будут проводить зачистку завода не спеша, с учетом опыта "Азовстали" в Мариуполе.
Дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 16:24Специальная военная операция на Украине
ВСУ загнали мирных жителей в промзону Северодонецка, заявил Кадыров
По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, для полноценной эвакуации мирных жителей с "Азота" нужно уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела Северодонецка и Рубежного. По его словам, основная угроза обстрелами исходит не только с территории самого "Азота", но с доминирующих высот в районе соседнего города Лисичанска. Оттуда обстреливают город из ствольной артиллерии и минометов.

Специальная военная операция

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
"Пускай не говорят, что не было": Северодонецк после ухода украинских войск
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Когда жилая часть города перешла под контроль российских сил, местные рассказали, как украинские войска и нацбатальоны, соперничая за территорию, обстреливали дома и соцобъекты.

Жительница окраины Северодонецка идет мимо горящего дома, в который попал снаряд при артиллерийском обстреле
1 из 12

Когда жилая часть города перешла под контроль российских сил, местные рассказали, как украинские войска и нацбатальоны, соперничая за территорию, обстреливали дома и соцобъекты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"Здесь стояли войска ВСУ и нацбатальоны. Они друг с другом не мирились. И вот оно все летало с одной стороны на другую. Разбивали магазины целенаправленно, мародерили", — вспоминают горожане.

Жилой многоквартирный дом в районе школы №8 в Северодонецке
2 из 12

"Здесь стояли войска ВСУ и нацбатальоны. Они друг с другом не мирились. И вот оно все летало с одной стороны на другую. Разбивали магазины целенаправленно, мародерили", — вспоминают горожане.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.

Школа №8 в Северодонецке, пострадавшая от артиллерийского обстрела
3 из 12

Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Несмотря на обстрелы, почти половина горожан по-прежнему остаются в своих домах.

Жительница дачного поселка Замуловка под Северодонецком
4 из 12

Несмотря на обстрелы, почти половина горожан по-прежнему остаются в своих домах.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

К мирным гражданам бойцы ВСУ относились агрессивно, а с российскими военными горожане подружились. "Они помогают, приносят продукты", — объясняют люди.

Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина
5 из 12

К мирным гражданам бойцы ВСУ относились агрессивно, а с российскими военными горожане подружились. "Они помогают, приносят продукты", — объясняют люди.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Отступая, ВСУ взорвали мосты, заминировали объездные проселочные дороги. Первым делом саперам предстояло разминировать окрестности.

Улица Северодонецка
6 из 12

Отступая, ВСУ взорвали мосты, заминировали объездные проселочные дороги. Первым делом саперам предстояло разминировать окрестности.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В освобожденные районы начала поступать гуманитарная помощь, доставляют все самое необходимое.

Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина
7 из 12

В освобожденные районы начала поступать гуманитарная помощь, доставляют все самое необходимое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Выбитые из города украинские войска теперь наносят удары по Северодонецку со стороны Лисичанска.

Вид из окна дома в Северодонецке
8 из 12

Выбитые из города украинские войска теперь наносят удары по Северодонецку со стороны Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Мирные люди прячутся от обстрелов в основном в подвалах школ, где оборудованы бомбоубежища.

Жительница Северодонецка укрывается в убежище в подвале школы №8
9 из 12

Мирные люди прячутся от обстрелов в основном в подвалах школ, где оборудованы бомбоубежища.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Значительная часть домов в городе разбита.

Школа №8 в Северодонецке, пострадавшая от артиллерийского обстрела
10 из 12

Значительная часть домов в городе разбита.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Во дворах встречаются свежие могилы: из-за постоянных обстрелов люди не могли похоронить близких на кладбище.

Захоронения жителей рядом с жилыми домами в Северодонецке
11 из 12

Во дворах встречаются свежие могилы: из-за постоянных обстрелов люди не могли похоронить близких на кладбище.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенная часовня в Северодонецке.
Разрушенная часовня в Северодонецке
12 из 12
Разрушенная часовня в Северодонецке.
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 12

Когда жилая часть города перешла под контроль российских сил, местные рассказали, как украинские войска и нацбатальоны, соперничая за территорию, обстреливали дома и соцобъекты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 12

"Здесь стояли войска ВСУ и нацбатальоны. Они друг с другом не мирились. И вот оно все летало с одной стороны на другую. Разбивали магазины целенаправленно, мародерили", — вспоминают горожане.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 12

Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 12

Несмотря на обстрелы, почти половина горожан по-прежнему остаются в своих домах.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 12

К мирным гражданам бойцы ВСУ относились агрессивно, а с российскими военными горожане подружились. "Они помогают, приносят продукты", — объясняют люди.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 12

Отступая, ВСУ взорвали мосты, заминировали объездные проселочные дороги. Первым делом саперам предстояло разминировать окрестности.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 12

В освобожденные районы начала поступать гуманитарная помощь, доставляют все самое необходимое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 12

Выбитые из города украинские войска теперь наносят удары по Северодонецку со стороны Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 12

Мирные люди прячутся от обстрелов в основном в подвалах школ, где оборудованы бомбоубежища.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 12

Значительная часть домов в городе разбита.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
11 из 12

Во дворах встречаются свежие могилы: из-за постоянных обстрелов люди не могли похоронить близких на кладбище.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
12 из 12
Разрушенная часовня в Северодонецке.
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияСеверодонецкМВД ЛНРАндрей МарочкоЛеонид ПасечникРодион МирошникДонбасс
 
 
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