https://ria.ru/20220619/aydar-1796514945.html

Офицер украинского батальона "Айдар" попал в плен под Северодонецком

Офицер украинского батальона "Айдар" попал в плен под Северодонецком - РИА Новости, 19.06.2022

Офицер украинского батальона "Айдар" попал в плен под Северодонецком

Один из командиров украинского националистического батальона "Айдар" попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T06:50

2022-06-19T06:50

2022-06-19T06:50

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

северодонецк

мвд лнр

андрей марочко

леонид пасечник

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Один из командиров украинского националистического батальона "Айдар" попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, при зачистке села сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров "Айдара". "Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный", - рассказал собеседник агентства.Как указал источник, на данный момент в районе Северодонецка "идут бои за соседнее с Метелкино село Сиротино". По его информации, в субботу были "прилеты" российских ракет по позициям боевиков в этом селе, что позволило силам ЛНР развить наступление.Блокировка украинских боевиков в СеверодонецкеСилы ЛНР продолжают переговоры о возможной сдаче в плен с украинскими боевиками, укрывающимися на комбинате "Азот" в Северодонецке, заявил ранее РИА Новости комендант города Виктор Дубина. До этого подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что некоторые украинские военные "приняли правильное решение и начали сдаваться в плен".Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецк ЛНР, на данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям. При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия. Бои за Северодонецк идут с начала мая.Глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости сообщал, что по предположительным подсчетам на "Азоте" находятся до тысячи украинских националистов, при этом в МВД ЛНР сообщили, что там есть и наемники из США, Великобритании и Польши, а войска ЛНР будут проводить зачистку завода не спеша, с учетом опыта "Азовстали" в Мариуполе.По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, для полноценной эвакуации мирных жителей с "Азота" нужно уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела Северодонецка и Рубежного. По его словам, основная угроза обстрелами исходит не только с территории самого "Азота", но с доминирующих высот в районе соседнего города Лисичанска. Оттуда обстреливают город из ствольной артиллерии и минометов.Специальная военная операцияРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/plennye-1793585093.html

https://ria.ru/20220601/severodonetsk-1792400957.html

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