https://ria.ru/20220610/severodonetsk-1794525118.html

"Пускай не говорят, что не было": Северодонецк после ухода украинских войск

"Пускай не говорят, что не было": Северодонецк после ухода украинских войск - РИА Новости, 10.06.2022

"Пускай не говорят, что не было": Северодонецк после ухода украинских войск

Северодонецк остается одной из горячих точек Донбасса. Жилые кварталы города полностью освобождены от украинских военных и нацбатальонов, однако сражения за... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:24

2022-06-10T15:24

2022-06-10T15:24

фото

специальная военная операция на украине

северодонецк

лнр

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794493811_0:160:3115:1912_1920x0_80_0_0_5372e8dd8286554e7a85ef26bf8ae57f.jpg

Северодонецк остается одной из горячих точек Донбасса. Жилые кварталы города полностью освобождены от украинских военных и нацбатальонов, однако сражения за промышленные районы и близлежащие населенные пункты продолжаются. Жизнь под обстрелами — в фотоленте Ria.ru.

северодонецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, северодонецк, лнр, ситуация в днр и лнр