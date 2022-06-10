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"Пускай не говорят, что не было": Северодонецк после ухода украинских войск - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/severodonetsk-1794525118.html
"Пускай не говорят, что не было": Северодонецк после ухода украинских войск
"Пускай не говорят, что не было": Северодонецк после ухода украинских войск - РИА Новости, 10.06.2022
"Пускай не говорят, что не было": Северодонецк после ухода украинских войск
Северодонецк остается одной из горячих точек Донбасса. Жилые кварталы города полностью освобождены от украинских военных и нацбатальонов, однако сражения за... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:24
2022-06-10T15:24
фото
специальная военная операция на украине
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Северодонецк остается одной из горячих точек Донбасса. Жилые кварталы города полностью освобождены от украинских военных и нацбатальонов, однако сражения за промышленные районы и близлежащие населенные пункты продолжаются. Жизнь под обстрелами — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, северодонецк, лнр, ситуация в днр и лнр
15:24 10.06.2022
 

"Пускай не говорят, что не было": Северодонецк после ухода украинских войск

Читать ria.ru в
Северодонецк остается одной из горячих точек Донбасса. Жилые кварталы города полностью освобождены от украинских военных и нацбатальонов, однако сражения за промышленные районы и близлежащие населенные пункты продолжаются. Жизнь под обстрелами — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Когда жилая часть города перешла под контроль российских сил, местные рассказали, как украинские войска и нацбатальоны, соперничая за территорию, обстреливали дома и соцобъекты.

Жительница окраины Северодонецка идет мимо горящего дома, в который попал снаряд при артиллерийском обстреле
1 из 12

Когда жилая часть города перешла под контроль российских сил, местные рассказали, как украинские войска и нацбатальоны, соперничая за территорию, обстреливали дома и соцобъекты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"Здесь стояли войска ВСУ и нацбатальоны. Они друг с другом не мирились. И вот оно все летало с одной стороны на другую. Разбивали магазины целенаправленно, мародерили", — вспоминают горожане.

Жилой многоквартирный дом в районе школы №8 в Северодонецке
2 из 12

"Здесь стояли войска ВСУ и нацбатальоны. Они друг с другом не мирились. И вот оно все летало с одной стороны на другую. Разбивали магазины целенаправленно, мародерили", — вспоминают горожане.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.

Школа №8 в Северодонецке, пострадавшая от артиллерийского обстрела
3 из 12

Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Несмотря на обстрелы, почти половина горожан по-прежнему остаются в своих домах.

Жительница дачного поселка Замуловка под Северодонецком
4 из 12

Несмотря на обстрелы, почти половина горожан по-прежнему остаются в своих домах.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

К мирным гражданам бойцы ВСУ относились агрессивно, а с российскими военными горожане подружились. "Они помогают, приносят продукты", — объясняют люди.

Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина
5 из 12

К мирным гражданам бойцы ВСУ относились агрессивно, а с российскими военными горожане подружились. "Они помогают, приносят продукты", — объясняют люди.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Отступая, ВСУ взорвали мосты, заминировали объездные проселочные дороги. Первым делом саперам предстояло разминировать окрестности.

Улица Северодонецка
6 из 12

Отступая, ВСУ взорвали мосты, заминировали объездные проселочные дороги. Первым делом саперам предстояло разминировать окрестности.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В освобожденные районы начала поступать гуманитарная помощь, доставляют все самое необходимое.

Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина
7 из 12

В освобожденные районы начала поступать гуманитарная помощь, доставляют все самое необходимое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Выбитые из города украинские войска теперь наносят удары по Северодонецку со стороны Лисичанска.

Вид из окна дома в Северодонецке
8 из 12

Выбитые из города украинские войска теперь наносят удары по Северодонецку со стороны Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Мирные люди прячутся от обстрелов в основном в подвалах школ, где оборудованы бомбоубежища.

Жительница Северодонецка укрывается в убежище в подвале школы №8
9 из 12

Мирные люди прячутся от обстрелов в основном в подвалах школ, где оборудованы бомбоубежища.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Значительная часть домов в городе разбита.

Школа №8 в Северодонецке, пострадавшая от артиллерийского обстрела
10 из 12

Значительная часть домов в городе разбита.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Во дворах встречаются свежие могилы: из-за постоянных обстрелов люди не могли похоронить близких на кладбище.

Захоронения жителей рядом с жилыми домами в Северодонецке
11 из 12

Во дворах встречаются свежие могилы: из-за постоянных обстрелов люди не могли похоронить близких на кладбище.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенная часовня в Северодонецке.
Разрушенная часовня в Северодонецке
12 из 12
Разрушенная часовня в Северодонецке.
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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