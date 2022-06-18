https://ria.ru/20220618/pmef-1796445704.html

Ленобласть подписала на ПМЭФ 30 соглашений на сумму 277 миллиардов рублей

Ленобласть подписала на ПМЭФ 30 соглашений на сумму 277 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.06.2022

Ленобласть подписала на ПМЭФ 30 соглашений на сумму 277 миллиардов рублей

Ленинградская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 30 соглашений на общую сумму 277 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:28

2022-06-18T15:28

2022-06-18T15:31

ленинградская область

экономика

александр дрозденко

ленинградская область

санкт-петербург

втб

санкт-петербургский государственный университет

всеволожск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796418768_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1565868f2871a1c9abfc5e7404f5ec92.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ленинградская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 30 соглашений на общую сумму 277 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."Ленинградская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала 30 соглашений на общую сумму 277 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.В числе крупных - соглашение о намерениях Группы ВТБ по реализации проектов трамвайных линий из Санкт-Петербурга в Новосаратовку и Всеволожск (78 миллиардов рублей), документ о строительстве транспортно-пересадочного узла в Кудрово компанией "Мегалайн" (60 миллиардов рублей), проект научного центра Санкт-Петербургского государственного университета (60 миллиардов рублей). Заявлен новый логистический проект - терминал для перевалки зерна в Усть-Луге ГК "Содружество" с объемом инвестиций более 30 миллиарда рублей, а также металлургический завод компании "Новосталь-М", инвестиции в который на первом этапе составят 20 миллиардов рублей."Для нас форум в этом году начался с яркого "звездного" соглашения, и затем мы нон-стопом подписывали соглашения в течении двух дней. Наш главный принцип - мы не подписываем меморандумы, мы подписываем реальные соглашения за которыми стоят реальные инвестиции. Все инвестиции, которые придут по итогам форума в Ленинградскую область, это и рабочие места, и налоги, значит, будет развиваться социальная сфера и улучшаться качество жизни", — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что на форуме также заявлены инвестиции в развитие уже действующих предприятий в регионе – фармацевтической компании "Северная звезда", "Респираторного комплекса", деревоперерабатывающей компании "Слотекс", рыбоводческого предприятия "Северная креветка".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/lenoblast-1796306669.html

https://ria.ru/20220617/moreprodukty-1796146386.html

ленинградская область

санкт-петербург

всеволожск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, александр дрозденко, ленинградская область, санкт-петербург, втб, санкт-петербургский государственный университет, всеволожск