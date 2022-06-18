15:28 18.06.2022 (обновлено: 15:31 18.06.2022)
Ленобласть подписала на ПМЭФ 30 соглашений на сумму 277 миллиардов рублей
Ленобласть подписала на ПМЭФ 30 соглашений на общую сумму 277 миллиардов рублей
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума
Участники XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ленинградская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 30 соглашений на общую сумму 277 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Ленинградская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала 30 соглашений на общую сумму 277 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
В числе крупных - соглашение о намерениях Группы ВТБ по реализации проектов трамвайных линий из Санкт-Петербурга в Новосаратовку и Всеволожск (78 миллиардов рублей), документ о строительстве транспортно-пересадочного узла в Кудрово компанией "Мегалайн" (60 миллиардов рублей), проект научного центра Санкт-Петербургского государственного университета (60 миллиардов рублей). Заявлен новый логистический проект - терминал для перевалки зерна в Усть-Луге ГК "Содружество" с объемом инвестиций более 30 миллиарда рублей, а также металлургический завод компании "Новосталь-М", инвестиции в который на первом этапе составят 20 миллиардов рублей.
"Для нас форум в этом году начался с яркого "звездного" соглашения, и затем мы нон-стопом подписывали соглашения в течении двух дней. Наш главный принцип - мы не подписываем меморандумы, мы подписываем реальные соглашения за которыми стоят реальные инвестиции. Все инвестиции, которые придут по итогам форума в Ленинградскую область, это и рабочие места, и налоги, значит, будет развиваться социальная сфера и улучшаться качество жизни", — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что на форуме также заявлены инвестиции в развитие уже действующих предприятий в регионе – фармацевтической компании "Северная звезда", "Респираторного комплекса", деревоперерабатывающей компании "Слотекс", рыбоводческого предприятия "Северная креветка".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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