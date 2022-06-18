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Ленобласть подписала на ПМЭФ 30 соглашений на сумму 277 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.06.2022
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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220618/pmef-1796445704.html
Ленобласть подписала на ПМЭФ 30 соглашений на сумму 277 миллиардов рублей
Ленобласть подписала на ПМЭФ 30 соглашений на сумму 277 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.06.2022
Ленобласть подписала на ПМЭФ 30 соглашений на сумму 277 миллиардов рублей
Ленинградская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 30 соглашений на общую сумму 277 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:28
2022-06-18T15:31
ленинградская область
экономика
александр дрозденко
ленинградская область
санкт-петербург
втб
санкт-петербургский государственный университет
всеволожск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ленинградская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 30 соглашений на общую сумму 277 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."Ленинградская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала 30 соглашений на общую сумму 277 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.В числе крупных - соглашение о намерениях Группы ВТБ по реализации проектов трамвайных линий из Санкт-Петербурга в Новосаратовку и Всеволожск (78 миллиардов рублей), документ о строительстве транспортно-пересадочного узла в Кудрово компанией "Мегалайн" (60 миллиардов рублей), проект научного центра Санкт-Петербургского государственного университета (60 миллиардов рублей). Заявлен новый логистический проект - терминал для перевалки зерна в Усть-Луге ГК "Содружество" с объемом инвестиций более 30 миллиарда рублей, а также металлургический завод компании "Новосталь-М", инвестиции в который на первом этапе составят 20 миллиардов рублей."Для нас форум в этом году начался с яркого "звездного" соглашения, и затем мы нон-стопом подписывали соглашения в течении двух дней. Наш главный принцип - мы не подписываем меморандумы, мы подписываем реальные соглашения за которыми стоят реальные инвестиции. Все инвестиции, которые придут по итогам форума в Ленинградскую область, это и рабочие места, и налоги, значит, будет развиваться социальная сфера и улучшаться качество жизни", — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что на форуме также заявлены инвестиции в развитие уже действующих предприятий в регионе – фармацевтической компании "Северная звезда", "Респираторного комплекса", деревоперерабатывающей компании "Слотекс", рыбоводческого предприятия "Северная креветка".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/lenoblast-1796306669.html
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экономика, александр дрозденко, ленинградская область, санкт-петербург, втб, санкт-петербургский государственный университет, всеволожск
15:28 18.06.2022 (обновлено: 15:31 18.06.2022)
 
Ленобласть подписала на ПМЭФ 30 соглашений на сумму 277 миллиардов рублей

Ленобласть подписала на ПМЭФ 30 соглашений на общую сумму 277 миллиардов рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ленинградская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 30 соглашений на общую сумму 277 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Ленинградская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала 30 соглашений на общую сумму 277 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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17 июня, 19:26Ленинградская область
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В числе крупных - соглашение о намерениях Группы ВТБ по реализации проектов трамвайных линий из Санкт-Петербурга в Новосаратовку и Всеволожск (78 миллиардов рублей), документ о строительстве транспортно-пересадочного узла в Кудрово компанией "Мегалайн" (60 миллиардов рублей), проект научного центра Санкт-Петербургского государственного университета (60 миллиардов рублей). Заявлен новый логистический проект - терминал для перевалки зерна в Усть-Луге ГК "Содружество" с объемом инвестиций более 30 миллиарда рублей, а также металлургический завод компании "Новосталь-М", инвестиции в который на первом этапе составят 20 миллиардов рублей.
"Для нас форум в этом году начался с яркого "звездного" соглашения, и затем мы нон-стопом подписывали соглашения в течении двух дней. Наш главный принцип - мы не подписываем меморандумы, мы подписываем реальные соглашения за которыми стоят реальные инвестиции. Все инвестиции, которые придут по итогам форума в Ленинградскую область, это и рабочие места, и налоги, значит, будет развиваться социальная сфера и улучшаться качество жизни", — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что на форуме также заявлены инвестиции в развитие уже действующих предприятий в регионе – фармацевтической компании "Северная звезда", "Респираторного комплекса", деревоперерабатывающей компании "Слотекс", рыбоводческого предприятия "Северная креветка".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Ленинградская областьЭкономикаАлександр ДрозденкоЛенинградская областьСанкт-ПетербургВТБСанкт-Петербургский государственный университетВсеволожск
 
 
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