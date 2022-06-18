https://ria.ru/20220618/omsk-1796305515.html

Омск: развлечения и достопримечательности - как отдохнуть в Сибири

Достопримечательности Омска: красивые места города, что посмотреть и куда сходить

Омск: развлечения и достопримечательности - как отдохнуть в Сибири

Омск — набирающий популярность у туристов сибирский мегаполис. Город, связанный с именами Достоевского, Врубеля и Летова, богат историческими, природными и... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T09:40

2022-06-18T09:40

2022-06-18T09:40

туризм

омск

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Омск — набирающий популярность у туристов сибирский мегаполис. Город, связанный с именами Достоевского, Врубеля и Летова, богат историческими, природными и культурными достопримечательностями. Почему стоит поехать на отдых в Омск, как до него добраться, что можно посмотреть в городе и куда сходить с детьми – в материале РИА Новости.ОмскОмск – крупный культурный, промышленный, научный и деловой центр, расположенный в Сибири на слиянии Оми и Иртыша. Один из трех городов в азиатской части России с населением более 1 млн. человек. В Омске есть знаковые места и интересные достопримечательности, которые обязательно стоит посмотреть."Когда речь заходит об Омске – крупном промышленном городе Западной Сибири – многие сразу вспоминают "Записки из мертвого дома", которые написал Ф.М. Достоевский, отбывавший наказание в местном остроге. Так или иначе, за городом закрепилась слава театрального и вдохновляющего художников слова города: здесь работает порядка 14 храмов Мельпомены, а советские поэты Роберт Рождественский и Леонид Мартынов, родившиеся здесь, воспели его в своих стихах", — отмечает Валерия Дудинова, PR-менеджер сервиса онлайн-бронирования Едем-в-гости.ру.Как добраться"Расстояние от Москвы до Омска по автодороге составляет около 2700 км. До Омска можно добраться самолетом (время полета из столицы составит 3 часа) или поездом по Транссибу, который был построен в 1897 году", — говорит Анна Статва, эксперт по туризму, кандидат географических наук, основатель проекта Feel Travel.На машинеДорога из Москвы в Омск на машине занимает трое суток и более. Начало пути – трасса М7 "Волга". По дороге можно остановиться во Владимире, Нижнем Новгороде, Чебоксарах. После Казани и Набережных Челнов продолжать путь до Уфы. А далее по трассе М5 "Урал" добраться до Челябинска, после – к Петропавловску и там еще 200 км до Омска.На поездеОмск стоит на Транссибирской магистрали, через него регулярно ходят поезда дальнего следования. Два городских железнодорожных вокзала расположены друг напротив друга. Стоимость билета из Москвы - от 3000 руб.На самолетеЖителям Дальнего Востока и центральных регионов России удобнее всего добираться в Омск самолетом. Налажено авиасообщение со всеми регионами России. От центра города до аэропорта "Омск-Центральный" всего 7 км. Стоимость билета из Москвы - от 3000 руб.ЖильеАнна Статва отмечает, что выбор мест для проживания в Омске достаточно широкий – от доступных хостелов (например, "Миллениум"), стоимостью от 700 рублей за ночь до отелей 4*."Цены на проживание весьма демократичные. Так, например, ночь в двухместном стандартном номере в гостинице 3* обойдется от 2600 (гостиница "Турист") до 4500 рублей (гостиница "Ibis")", — говорит эксперт.Для желающих отдохнуть на природе работают многочисленные базы отдыха. Самое популярное место – Красноярско-Чернолучинская зона отдыха. "Здесь, в 45 км от города в реликтовом сосновом бору на берегу Иртыша можно прекрасно провести время: посетить аквапарк, покататься на квадроциклах или расслабиться в банном чане, наполненном отваром из трав. Стоимость отдыха составит от 2000 рублей на человека в сутки. Для ценителей эстетики в этой зоне открыт глэмпинг ForestHouse (от 4500 рублей за домик в сутки)", - поясняет Анна Статва.По данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в Омск российские туристы приезжают в среднем на два-три дня и тратят на посуточную аренду жилья около двух тысяч рублей. Омск входит в десятку новых направлений для летнего сезона 2022 года.Что посмотреть в ОмскеИстория Омска насчитывает три века - в 2022 году ему исполняется 306 лет. Это открытый и гостеприимный город, в котором много тепла и света (300 солнечных дней в году). Проблем с тем, куда сходить и что посмотреть, у взрослых и юных туристов точно не возникнет.ДостопримечательностиПервоначально Омск был крепостью для охраны границ от кочевников, а городом стал только в XVIII веке. В период Гражданской войны белогвардейцы сделали Омск третьей столицей России на полтора года."Ценность Омска состоит в том, что в нем прекрасно сохранился исторический центр – вторая Омская крепость, торговые ряды Любинского проспекта, культурные объекты. В годы Гражданской войны Омск был провозглашен столицей Российской Империи. Именно здесь находилась ставка Колчака. Здание, в котором он проживал (особняк купца Батюшкина), сегодня известно всем как "дом Колчака". Здесь расположен Центр изучения истории Гражданской войны – весьма популярное у туристов место", — рассказывает Анна Статва.Комплекс "Омская крепость" по улице Партизанской — главное историческое место, откуда и берет начало развитие Омска. Крепость построена на пересечении Оми и Иртыша. На сегодняшний день здесь сохранилось всего несколько исторических зданий.Комплекс включает в себя:Здесь гостям и жителям города предлагают тематические экскурсии, выставки и мастер-классы, на которых можно узнать много интересного о жизни гарнизона, каторжан и другое.Обязательно стоит посетить в Омске "Эрмитаж-Сибирь" — единственное представительство знаменитого музея за Уралом. Музей изобразительных искусств имени Врубеля (знаменитый художник родился в Омске). Он открылся в бывшем особняке губернатора (конец XIX века) и располагает самой крупной в крае экспозицией художественного искусства от античных времен до современности. А также современный музей "Искусство Омска", он расположен в одном из зданий на территории Омской крепости. Постоянной экспозиции в музее нет, но широкий диапазон жанров, стилей, направлений и привлекает внимание.Прогуляться по историческому центру. Некоторые улочки напомнят Санкт-Петербург, т.к. проектировали их именно архитекторы-петербуржцы. Экскурсии по центру Омска включают обзор величественных храмов — исторических и полностью восстановленных по фотографиям памятников. Одним из таких является кафедральный собор Успения Божией Матери. Первый камень в его основание заложил в конце XIX века путешествующий по стране цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II. Но в 1935 году храм снесли. А к 2007 году собор выстроили заново на основе старых фотографий и рисунков.Привлекает внимание и Пожарная каланча – башня, возведенная в 1915 году, некогда была самым высоким зданием в городе. С ее смотровой площадки открывался прекрасный вид на весь Омск. В 50-60-е годы прошлого столетия во время активной застройки центра башня была под угрозой сноса. Но и сегодня она радует гостей и жителей, а на ее смотровой площадке в 2002 году поселился постоянный дозорный – манекен дядя Кузьма в форме пожарного смотрит в городские дали.Красивые местаВ городе много интересных и красивых локаций - уютный Камергерский переулок, сквер имени Дзержинского, городские скульптуры Любочки, Городового и сантехника Степаныча. С Юбилейного моста через реку Омь открывается отличный вид на историческую застройку и реку. По протянувшейся вдоль реки более чем на четыре километра Иртышской набережной можно совершать неспешный променад или велосипедную прогулку. А спустившись к реке по ступеням — любоваться роскошными пейзажами."В Омске множество уникальных в масштабах всей страны мест. Так, природный парк "Птичья гавань" - охраняемая территория в самом центре города. Здесь обитает более 100 видов птиц, за которыми можно наблюдать со специально построенного маяка. Для детей и взрослых создана эколого-туристская тропа "По следам пернатых"", — отмечает Анна Статва.А напротив него на левом берегу Иртыша рядом с Ленинградским мостом находится парк Победы. Большую часть территории занимает зеленый массив, также расположены мемориальный комплекс и Вечный огонь, часовня, памятники Матери-сибирячке и Неизвестному солдату.Для проведения досуга на лоне природы отлично подойдет заповедная природная территория в центре Омска — Дендрологический сад имени Гензе с красивым ландшафтным дизайном и более чем 150 видами кустарников и деревьев. В частности, в нем растут пирамидальные тополя, голубая ель с иголками голубого и зеленого оттенка, махровая сирень. На территории расположен пруд с карпами, а также беседки, где можно отдохнуть.Отреставрированная улица Чокана Валиханова казахского ученого-этнографа, поэта и писателя в самом центре города украшена арт-конструкциями из стекла — идеальный маршрут для прогулок и удобное место для отдыха. На больших планшетах отражается информация об истории города и улицы. А заканчивается она смотровой площадкой, откуда открываются живописные виды на реку Иртыш.Куда сходитьОмск - одна из культурных столиц Сибири. Невозможно побывать в городе и не посетить его театры, например, "Арлекин" – ведущий театр кукол России. Его спектакли интересны как взрослым, так и детям.Музей воинской славы в Омске – это место памяти сибиряков, героев, защищавших Родину во время войны. Экспозиции разместились в символичном здании – в военные годы здесь был штаб дивизии. Сотни уникальных экспонатов, рассказывают о подвигах омичей: форма, оружие, пилотки и каски, награды, фотографии, письма, детские рисунки.Познакомиться с творчеством выдающегося русского прозаика-романиста Федора Михайловича Достоевского, а также жизнью и творчеством местных авторов можно в Литературном музее Достоевского."Омск – очень зеленый город. Находясь в нем, обязательно попадете в один из многочисленных парков, например, на "Зеленый остров". Здесь находится третье по высоте колесо обозрения в России (68 метров). С него открывается прекрасный вид на великую сибирскую реку – Иртыш. Кстати, по ней можно прокатиться на катере или сап-доске. Популярны в Омске и однодневные сплавы на рафтах, байдарках и пакрафтах. Они абсолютно безопасны, не требуют физической подготовки и подходят для людей всех возрастов", — говорит Анна Статва.Молодая и яркая достопримечательность современного Омска связана с именем известного представителя российской рок-музыки – музыканта Егора Летова. Арт-объект нарисовали на 90-метровой стене по улице 1-я Индустриальная в Чкаловском районе. Лидер группы "Гражданская оборона" Игорь Федорович Летов (так его звали по паспорту) родился и прожил в Омске всю жизнь. Любители рок-музыки и поклонники его творчества могут посетить это место и вспомнить песни исполнителя.Интересным фактом поделилась Валерия Дудинова. Она рассказала, что в первую субботу августа в Омске ежегодно проходит единственный в России Сибирский международный легкоатлетический марафон. Для всех участников готовят трассы, а для гостей и поддерживающих атлетов различные конкурсы, фотозоны палатки с угощениями."Знаменит Омск и такими сюрреалистичными фактами, как то, что в нем есть очень короткая улица, на которой стоит всего один дом, порядковый номер которого – "3". И это единственный в мире город, где есть метромост с одной станцией, но метро в городе так и не было запущено", — отметила эксперт. Станция метро представляет собой оригинальный арт-объект и выполняет функцию подземного перехода. Его стены украшены необычными инсталляциями и яркими картинами.С детьмиЛюбознательных юных туристов и естествоиспытателей привлечет "Джоуль-Парк". Эта познавательно-развлекательная интерактивная экспозиция познакомит с законами мироздания, позволит погрузиться в тайны естественных наук. Экспонаты можно не только смотреть, но и трогать руками. А еще — пройти увлекательные квесты, выбраться из зеркального лабиринта и принять участие в научных опытах-практикумах.Также с детьми можно отправиться в Омскую крепость на интерактивную экскурсию. Расположившиеся здесь "Служилые люди Сибири" точно не позволят скучать — дадут примерить кольчугу, научат стрелять из лука и даже разрешат пальнуть из пушки, а еще стрельцы (на самом деле - члены военно-исторического клуба с таким названием) расскажут о своих подвигах по освоению Сибири и покажут спектакль "Кочевые сказки".Развлекательный центр "Чадоград", в котором смоделирован целый город, расположился на бульваре Архитекторов. Здесь для ребят представлен увлекательный город профессий. Можно попробовать себя в качестве полицейского, врача, археолога, учителя, спасателя, телеведущего или модели и примерить ряд других профессиональных ролей. Город профессий дополняет зона активных развлечений – аттракционы, батуты, горки, лабиринты, качели и веревочный экстрим-парк.Крытый аквапарк "АкваРио" на улице Завертяева понравится и детям, и родителям. Для гостей организован большой комплекс развлечений – водные горки, волновой бассейн, SPA-комплекс, сауна. Отдельные зоны для самых маленьких посетителей и для любителей острых ощущений.Зона отдыха под открытым небом на побережье Иртыша "Пиратский остров" работает все лето. На этой площадке юных путешественников разных возрастов ждет аквазона, аттракционы и качели в виде животных и гномов, дом Бабы Яги, беседки, лабиринт, спортплощадки для игры в теннис и футбол. Парк водных развлечений представлен двумя бассейнами — один детский, второй подойдет подросткам и даже взрослым. Сам "Пиратский остров" — это круглогодичный парк, поэтому и зимой здесь можно выбрать варианты сезонных развлечений.Советы туристам"Главный совет, который можно дать туристам – приезжайте в Омск. Он интересен в любое время года. Одевайтесь по погоде. Это все же Сибирь, хотя летом здесь очень даже жарко. В Туристско-информационном центре, который расположен в самом сердце города, на улице Музейной, 4, бесплатно проконсультируют по всем вопросам, помогут выбрать место для размещения, найдут отличного экскурсовода, подарят путеводитель по городу и специальную карту гостя, которая дает многочисленные скидки в театрах, музеях, ресторанах, кафе, сувенирных магазинах", — говорит Анна Статва.Получить полную информацию о достопримечательностях города можно с помощью специального проекта “Город Говорит” — пешеходного туристского маршрута. На тротуаре он нарисован красными линиями. Можно считать телефоном QR-код и перейти на сайт проекта, чтобы узнать невероятную историю Омска.

https://ria.ru/20220523/kazakhstan-1790109175.html

https://ria.ru/20220522/kurorty-1789982860.html

https://ria.ru/20220331/chernyshenko-1781052884.html

https://ria.ru/20211209/omsk-1762866318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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