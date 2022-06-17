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Минцифры разработает план цифровизации освобожденных территорий ДНР и ЛНР - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/tsifrovizatsiya-1796349746.html
Минцифры разработает план цифровизации освобожденных территорий ДНР и ЛНР
Минцифры разработает план цифровизации освобожденных территорий ДНР и ЛНР - РИА Новости, 17.06.2022
Минцифры разработает план цифровизации освобожденных территорий ДНР и ЛНР
Минцифры РФ разработает план цифровизации освобожденных территорий ДНР и ЛНР до конца июня, заявил в кулуарах ПМЭФ глава министерства Максут Шадаев. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T22:03
2022-06-17T22:03
специальная военная операция на украине
дмитрий чернышенко
сергей кириенко
владимир путин
украина
донбасс
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Минцифры РФ разработает план цифровизации освобожденных территорий ДНР и ЛНР до конца июня, заявил в кулуарах ПМЭФ глава министерства Максут Шадаев.В мае вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с приграничными регионами оперативно разработать и начать внедрение единых стандартов в области цифровизации и обеспечения связи для освобожденных территорий Донбасса."Работа ведётся, план формируется. До конца июня будет план", - сказал Шадаев.В мае первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что российские регионы возьмут шефство над территориями Донбасса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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дмитрий чернышенко, сергей кириенко, владимир путин, украина, донбасс, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
22:03 17.06.2022
 
Минцифры разработает план цифровизации освобожденных территорий ДНР и ЛНР

Минцифры разработает план цифровизации освобожденных территорий ДНР и ЛНР до конца июня

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком в Луганске
Женщина с ребенком в Луганске - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина с ребенком в Луганске. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Минцифры РФ разработает план цифровизации освобожденных территорий ДНР и ЛНР до конца июня, заявил в кулуарах ПМЭФ глава министерства Максут Шадаев.
В мае вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с приграничными регионами оперативно разработать и начать внедрение единых стандартов в области цифровизации и обеспечения связи для освобожденных территорий Донбасса.
"Работа ведётся, план формируется. До конца июня будет план", - сказал Шадаев.
В мае первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что российские регионы возьмут шефство над территориями Донбасса.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Паспорт Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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МВД рассказало о приеме жителей освобожденных областей в гражданство России
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ЧернышенкоСергей КириенкоВладимир ПутинУкраинаДонбассРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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