https://ria.ru/20220617/tsifrovizatsiya-1796349746.html

Минцифры разработает план цифровизации освобожденных территорий ДНР и ЛНР

Минцифры разработает план цифровизации освобожденных территорий ДНР и ЛНР - РИА Новости, 17.06.2022

Минцифры разработает план цифровизации освобожденных территорий ДНР и ЛНР

Минцифры РФ разработает план цифровизации освобожденных территорий ДНР и ЛНР до конца июня, заявил в кулуарах ПМЭФ глава министерства Максут Шадаев. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T22:03

2022-06-17T22:03

2022-06-17T22:03

специальная военная операция на украине

дмитрий чернышенко

сергей кириенко

владимир путин

украина

донбасс

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785458005_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e64118920d7d65c2e9a8653efd7ecfc7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Минцифры РФ разработает план цифровизации освобожденных территорий ДНР и ЛНР до конца июня, заявил в кулуарах ПМЭФ глава министерства Максут Шадаев.В мае вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с приграничными регионами оперативно разработать и начать внедрение единых стандартов в области цифровизации и обеспечения связи для освобожденных территорий Донбасса."Работа ведётся, план формируется. До конца июня будет план", - сказал Шадаев.В мае первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что российские регионы возьмут шефство над территориями Донбасса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220601/grazhdanstvo-1792472568.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий чернышенко, сергей кириенко, владимир путин, украина, донбасс, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)