Рейтинг@Mail.ru
Шадаев предложил ввести программирование в базовый курс школьной программы - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/programmirovanie-1796063927.html
Шадаев предложил ввести программирование в базовый курс школьной программы
Шадаев предложил ввести программирование в базовый курс школьной программы - РИА Новости, 17.06.2022
Шадаев предложил ввести программирование в базовый курс школьной программы
Программирование должно быть встроено в базовый курс обучения школьников, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:36
2022-06-17T12:38
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
россия
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586268935_0:220:2001:1345_1920x0_80_0_0_52f5a9836aa32a1e364fb031994f7307.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Программирование должно быть встроено в базовый курс обучения школьников, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Сейчас развилка не в том, готовить или не готовить (IT-специалистов - ред.). Вопрос в том, есть ли IT-образование как отдельная сущность. В этом смысле, я считаю, что программирование должно быть встроено в базовый курс школьного обучения", - сказал Шадаев на сессии в рамках ПМЭФ.По его словам, с этого года начинается обучение программированию старшеклассников.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://na.ria.ru/20220616/informatsionnye_tekhnologii-1795747922.html
https://rsport.ria.ru/20220616/programmirovanie-1795774392.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586268935_0:0:1905:1428_1920x0_80_0_0_ace92827fe7c04628841f19fa838eadc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия, пмэф, социальный навигатор, сн_образование
12:36 17.06.2022 (обновлено: 12:38 17.06.2022)
 
Шадаев предложил ввести программирование в базовый курс школьной программы

Глава Минцифры Шадаев: программирование нужно встроить в базовый курс школьной программы

© Depositphotos / spaxiaxПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Depositphotos / spaxiax
Программирование. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Программирование должно быть встроено в базовый курс обучения школьников, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Сейчас развилка не в том, готовить или не готовить (IT-специалистов - ред.). Вопрос в том, есть ли IT-образование как отдельная сущность. В этом смысле, я считаю, что программирование должно быть встроено в базовый курс школьного обучения", - сказал Шадаев на сессии в рамках ПМЭФ.
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 13:35
Шадаев: количество выпускников IT-специальностей нужно увеличить в 1,5 раза
По его словам, с этого года начинается обучение программированию старшеклассников.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Программирование - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 14:41
В России создадут Федерацию спортивного программирования
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ОбществоСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевРоссияПМЭФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала