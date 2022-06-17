https://ria.ru/20220617/programmirovanie-1796063927.html

Шадаев предложил ввести программирование в базовый курс школьной программы

Шадаев предложил ввести программирование в базовый курс школьной программы - РИА Новости, 17.06.2022

Шадаев предложил ввести программирование в базовый курс школьной программы

Программирование должно быть встроено в базовый курс обучения школьников, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:36

2022-06-17T12:36

2022-06-17T12:38

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

россия

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Программирование должно быть встроено в базовый курс обучения школьников, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Сейчас развилка не в том, готовить или не готовить (IT-специалистов - ред.). Вопрос в том, есть ли IT-образование как отдельная сущность. В этом смысле, я считаю, что программирование должно быть встроено в базовый курс школьного обучения", - сказал Шадаев на сессии в рамках ПМЭФ.По его словам, с этого года начинается обучение программированию старшеклассников.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://na.ria.ru/20220616/informatsionnye_tekhnologii-1795747922.html

https://rsport.ria.ru/20220616/programmirovanie-1795774392.html

санкт-петербург

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия, пмэф, социальный навигатор, сн_образование