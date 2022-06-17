https://ria.ru/20220617/programmirovanie-1796063927.html
Шадаев предложил ввести программирование в базовый курс школьной программы
Шадаев предложил ввести программирование в базовый курс школьной программы - РИА Новости, 17.06.2022
Шадаев предложил ввести программирование в базовый курс школьной программы
Программирование должно быть встроено в базовый курс обучения школьников, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:36
2022-06-17T12:36
2022-06-17T12:38
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
россия
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Программирование должно быть встроено в базовый курс обучения школьников, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Сейчас развилка не в том, готовить или не готовить (IT-специалистов - ред.). Вопрос в том, есть ли IT-образование как отдельная сущность. В этом смысле, я считаю, что программирование должно быть встроено в базовый курс школьного обучения", - сказал Шадаев на сессии в рамках ПМЭФ.По его словам, с этого года начинается обучение программированию старшеклассников.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://na.ria.ru/20220616/informatsionnye_tekhnologii-1795747922.html
https://rsport.ria.ru/20220616/programmirovanie-1795774392.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия, пмэф, социальный навигатор, сн_образование
12:36 17.06.2022 (обновлено: 12:38 17.06.2022)
Шадаев предложил ввести программирование в базовый курс школьной программы
Глава Минцифры Шадаев: программирование нужно встроить в базовый курс школьной программы