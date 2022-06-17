Совфед и РЭЦ дали старт конкурсу "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
© РИА Новости / Максим БоговидГенеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подписали соглашение на ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Совет Федерации подписали на ПМЭФ соглашение об организации ежегодного Всероссийского конкурса центров поддержки экспорта "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте".
Документ подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Этот конкурс должен привлечь внимание к женскому экспорту как части женского предпринимательства и кооперации. Поддержка таких инициатив в регионах - важный трек в работе Совета Федерации. Мы знаем, что у руля многих успешных и амбициозных компаний стоят российские предпринимательницы, и рады поддерживать инициативы, которые будут создавать более комфортные условия для них по всей стране", - сказала Матвиенко.
"Наша задача - создать женщинам-предпринимателям благоприятные условия для занятия бизнесом, особенно для начинающих бизнес-вумен. Конкурс среди центров поддержки экспорта - один из проектов, которые мы решили запустить в этом году в рамках женской повестки. Мы будем выявлять и популяризировать лучшие практики региональных Центров поддержки экспорта по работе с предпринимательницами, чтобы в каждом регионе России женщины знали, что они всегда могут обратиться за помощью и покорять новые горизонты", - отметила в свою очередь Никишина.
Российский экспортный центр разработает методологию и обеспечит организационно-техническое сопровождение мероприятия, а Совет Федерации обеспечит информационную поддержку конкурсу.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.