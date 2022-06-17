https://ria.ru/20220617/konkurs-1796057430.html

Совфед и РЭЦ дали старт конкурсу "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

Совфед и РЭЦ дали старт конкурсу "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" - РИА Новости, 17.06.2022

Совфед и РЭЦ дали старт конкурсу "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Совет Федерации подписали на ПМЭФ соглашение об организации ежегодного Всероссийского конкурса центров поддержки РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:26

2022-06-17T12:26

2022-06-17T12:26

петербургский международный экономический форум — 2022

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

вероника никишина

валентина матвиенко

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Совет Федерации подписали на ПМЭФ соглашение об организации ежегодного Всероссийского конкурса центров поддержки экспорта "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте".Документ подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Наша задача - создать женщинам-предпринимателям благоприятные условия для занятия бизнесом, особенно для начинающих бизнес-вумен. Конкурс среди центров поддержки экспорта - один из проектов, которые мы решили запустить в этом году в рамках женской повестки. Мы будем выявлять и популяризировать лучшие практики региональных Центров поддержки экспорта по работе с предпринимательницами, чтобы в каждом регионе России женщины знали, что они всегда могут обратиться за помощью и покорять новые горизонты", - отметила в свою очередь Никишина.Российский экспортный центр разработает методологию и обеспечит организационно-техническое сопровождение мероприятия, а Совет Федерации обеспечит информационную поддержку конкурсу.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220523/konkurs-1790212687.html

https://ria.ru/20220523/eksportirovanie-1790208085.html

санкт-петербург

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, вероника никишина, валентина матвиенко, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), совет федерации рф, санкт-петербург