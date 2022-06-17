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Совфед и РЭЦ дали старт конкурсу "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/konkurs-1796057430.html
Совфед и РЭЦ дали старт конкурсу "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
Совфед и РЭЦ дали старт конкурсу "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" - РИА Новости, 17.06.2022
Совфед и РЭЦ дали старт конкурсу "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Совет Федерации подписали на ПМЭФ соглашение об организации ежегодного Всероссийского конкурса центров поддержки РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:26
2022-06-17T12:26
петербургский международный экономический форум — 2022
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
вероника никишина
валентина матвиенко
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Совет Федерации подписали на ПМЭФ соглашение об организации ежегодного Всероссийского конкурса центров поддержки экспорта "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте".Документ подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Наша задача - создать женщинам-предпринимателям благоприятные условия для занятия бизнесом, особенно для начинающих бизнес-вумен. Конкурс среди центров поддержки экспорта - один из проектов, которые мы решили запустить в этом году в рамках женской повестки. Мы будем выявлять и популяризировать лучшие практики региональных Центров поддержки экспорта по работе с предпринимательницами, чтобы в каждом регионе России женщины знали, что они всегда могут обратиться за помощью и покорять новые горизонты", - отметила в свою очередь Никишина.Российский экспортный центр разработает методологию и обеспечит организационно-техническое сопровождение мероприятия, а Совет Федерации обеспечит информационную поддержку конкурсу.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220523/konkurs-1790212687.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, вероника никишина, валентина матвиенко, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), совет федерации рф, санкт-петербург
12:26 17.06.2022
 

Совфед и РЭЦ дали старт конкурсу "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

© РИА Новости / Максим БоговидГенеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подписали соглашение на ПМЭФ
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подписали соглашение на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Максим Боговид
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Совет Федерации подписали на ПМЭФ соглашение об организации ежегодного Всероссийского конкурса центров поддержки экспорта "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте".
Документ подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с женщинами-экспортерами - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 16:53
РЭЦ проведет конкурс на лучший центр по поддержке женщин-экспортеров
"Этот конкурс должен привлечь внимание к женскому экспорту как части женского предпринимательства и кооперации. Поддержка таких инициатив в регионах - важный трек в работе Совета Федерации. Мы знаем, что у руля многих успешных и амбициозных компаний стоят российские предпринимательницы, и рады поддерживать инициативы, которые будут создавать более комфортные условия для них по всей стране", - сказала Матвиенко.
"Наша задача - создать женщинам-предпринимателям благоприятные условия для занятия бизнесом, особенно для начинающих бизнес-вумен. Конкурс среди центров поддержки экспорта - один из проектов, которые мы решили запустить в этом году в рамках женской повестки. Мы будем выявлять и популяризировать лучшие практики региональных Центров поддержки экспорта по работе с предпринимательницами, чтобы в каждом регионе России женщины знали, что они всегда могут обратиться за помощью и покорять новые горизонты", - отметила в свою очередь Никишина.
Российский экспортный центр разработает методологию и обеспечит организационно-техническое сопровождение мероприятия, а Совет Федерации обеспечит информационную поддержку конкурсу.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко с женщинами-экспортерами - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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РЭЦ научит женщин экспортировать товары через маркетплейсы
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаВероника НикишинаВалентина МатвиенкоПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)Совет Федерации РФСанкт-Петербург
 
 
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