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Новый завод СПГ построят в Ленобласти - РИА Новости, 16.06.2022
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Новый завод СПГ построят в Ленобласти
Новый завод СПГ построят в Ленобласти - РИА Новости, 16.06.2022
Новый завод СПГ построят в Ленобласти
Глава Ленобласти Александр Дрозденко и председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе на ПМЭФ-2022 подписали соглашение о... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:25
2022-06-16T12:25
ленинградская область
ленинградская область
санкт-петербург
ломоносовский район
александр дрозденко
газпром
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Глава Ленобласти Александр Дрозденко и председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе на ПМЭФ-2022 подписали соглашение о строительстве завод СПГ в Копорье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет 1,2 миллиарда рублей."В Ленинградской области развивается сеть газозаправочных станций, а жители региона уже позитивно оценили экономичность транспорта на газе и льготы, которые мы даем тем, кто переходит на экологичное топливо. За транспортом на газе большое будущее, поэтому размещение производства СПГ на территории Ленинградской области важно для дальнейшего развития этой инфраструктуры", - процитировали в пресс-службе Дрозденко.Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет 1,2 миллиарда рублей, количество создаваемых рабочих мест - не менее 50, рассказали в обладминистрации. Комплекс по сжижению природного газа в Ломоносовском районе строится для обеспечения СПГ транспортных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области."Готовой продукцией будет сжиженный природный газ марки Б, соответствующий требованиям для использования в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Планируемый объем производства СПГ составит 25,2 тысячи тонн в год",— пояснили в пресс-службе.В обладминистрации сообщили, что сегодня в Ленинградской области действуют семь газозаправочных станций - в Тихвине, Тосно, Гатчине, Всеволожске, Подпорожье и две в Кингисеппе, а также шесть топливозаправочных пунктов транспортных организаций. В регионе зарегистрировано более 3,2 тысячи транспортных средств, работающих на природном газе, включая 1300 грузовых автомобилей и автобусов."Компания "Газпром СПГ технологии" является оператором по реализации проектов малотоннажного производства и использования СПГ для развития производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20211007/gazifikatsiya-1753555681.html
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ленинградская область, санкт-петербург, ломоносовский район, александр дрозденко, газпром, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
12:25 16.06.2022
 

Новый завод СПГ построят в Ленобласти

© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской областиГлава Ленобласти Александр Дрозденко и председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе во время подписания соглашения о строительстве завода СПГ в Копорье
Глава Ленобласти Александр Дрозденко и председатель совета директоров ООО Газпром СПГ технологии Алексей Кахидзе во время подписания соглашения о строительстве завода СПГ в Копорье - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской области
Глава Ленобласти Александр Дрозденко и председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе во время подписания соглашения о строительстве завода СПГ в Копорье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Глава Ленобласти Александр Дрозденко и председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе на ПМЭФ-2022 подписали соглашение о строительстве завод СПГ в Копорье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет 1,2 миллиарда рублей.
Ленинградской области развивается сеть газозаправочных станций, а жители региона уже позитивно оценили экономичность транспорта на газе и льготы, которые мы даем тем, кто переходит на экологичное топливо. За транспортом на газе большое будущее, поэтому размещение производства СПГ на территории Ленинградской области важно для дальнейшего развития этой инфраструктуры", - процитировали в пресс-службе Дрозденко.
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Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет 1,2 миллиарда рублей, количество создаваемых рабочих мест - не менее 50, рассказали в обладминистрации. Комплекс по сжижению природного газа в Ломоносовском районе строится для обеспечения СПГ транспортных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
"Готовой продукцией будет сжиженный природный газ марки Б, соответствующий требованиям для использования в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Планируемый объем производства СПГ составит 25,2 тысячи тонн в год",— пояснили в пресс-службе.
В обладминистрации сообщили, что сегодня в Ленинградской области действуют семь газозаправочных станций - в Тихвине, Тосно, Гатчине, Всеволожске, Подпорожье и две в Кингисеппе, а также шесть топливозаправочных пунктов транспортных организаций. В регионе зарегистрировано более 3,2 тысячи транспортных средств, работающих на природном газе, включая 1300 грузовых автомобилей и автобусов.
"Компания "Газпром СПГ технологии" является оператором по реализации проектов малотоннажного производства и использования СПГ для развития производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа", - пояснил собеседник агентства.
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Ленинградская областьЛенинградская областьСанкт-ПетербургЛомоносовский районАлександр ДрозденкоГазпромПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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