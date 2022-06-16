https://ria.ru/20220616/zavod-1795712040.html

Новый завод СПГ построят в Ленобласти

Новый завод СПГ построят в Ленобласти - РИА Новости, 16.06.2022

Новый завод СПГ построят в Ленобласти

Глава Ленобласти Александр Дрозденко и председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе на ПМЭФ-2022 подписали соглашение о... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:25

2022-06-16T12:25

2022-06-16T12:25

ленинградская область

ленинградская область

санкт-петербург

ломоносовский район

александр дрозденко

газпром

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Глава Ленобласти Александр Дрозденко и председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе на ПМЭФ-2022 подписали соглашение о строительстве завод СПГ в Копорье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет 1,2 миллиарда рублей."В Ленинградской области развивается сеть газозаправочных станций, а жители региона уже позитивно оценили экономичность транспорта на газе и льготы, которые мы даем тем, кто переходит на экологичное топливо. За транспортом на газе большое будущее, поэтому размещение производства СПГ на территории Ленинградской области важно для дальнейшего развития этой инфраструктуры", - процитировали в пресс-службе Дрозденко.Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет 1,2 миллиарда рублей, количество создаваемых рабочих мест - не менее 50, рассказали в обладминистрации. Комплекс по сжижению природного газа в Ломоносовском районе строится для обеспечения СПГ транспортных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области."Готовой продукцией будет сжиженный природный газ марки Б, соответствующий требованиям для использования в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Планируемый объем производства СПГ составит 25,2 тысячи тонн в год",— пояснили в пресс-службе.В обладминистрации сообщили, что сегодня в Ленинградской области действуют семь газозаправочных станций - в Тихвине, Тосно, Гатчине, Всеволожске, Подпорожье и две в Кингисеппе, а также шесть топливозаправочных пунктов транспортных организаций. В регионе зарегистрировано более 3,2 тысячи транспортных средств, работающих на природном газе, включая 1300 грузовых автомобилей и автобусов."Компания "Газпром СПГ технологии" является оператором по реализации проектов малотоннажного производства и использования СПГ для развития производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211007/gazifikatsiya-1753555681.html

https://ria.ru/20220505/gazoprovod-1787031967.html

ленинградская область

санкт-петербург

ломоносовский район

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Алёна Пава

ленинградская область, санкт-петербург, ломоносовский район, александр дрозденко, газпром, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)