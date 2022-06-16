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Собянин подписал "закон о тишине" - РИА Новости, 16.06.2022
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Собянин подписал "закон о тишине"
Собянин подписал "закон о тишине" - РИА Новости, 16.06.2022
Собянин подписал "закон о тишине"
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о "тишине", которым предлагается дать полномочия полиции составлять протоколы о нарушении тишины гражданами, документ... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T23:27
2022-06-16T23:30
алексей шапошников
москва
россия
московская городская дума
единая россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о "тишине", которым предлагается дать полномочия полиции составлять протоколы о нарушении тишины гражданами, документ опубликован на сайте мэра."О внесении изменений в статью 16.5 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года No 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях"... должностные лица органов внутренних дел (полиции) - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.13 настоящего кодекса, в случае если передача полномочий по составлению протоколов об указанных административных правонарушениях предусмотрена соглашением между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Правительством Москвы", - говорится в документе.Статья 1 настоящего закона вступает в силу со дня вступления в силу предусмотренного частью 6 статьи 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях соглашения между федеральным органом исполнительной власти и правительством Москвы.Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщал, что законопроект, направленный на эффективное решение крайне актуального для москвичей вопроса, инициировали депутаты из фракции партии "Единая Россия" и объединения "Моя Москва".
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алексей шапошников, москва, россия, московская городская дума, единая россия
23:27 16.06.2022 (обновлено: 23:30 16.06.2022)
 
Собянин подписал "закон о тишине"

Мэр Москвы подписал закон, дающий полиции право составлять протоколы о нарушении тишины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖилые дома в районе Митино в Москве
Жилые дома в районе Митино в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о "тишине", которым предлагается дать полномочия полиции составлять протоколы о нарушении тишины гражданами, документ опубликован на сайте мэра.
"О внесении изменений в статью 16.5 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года No 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях"... должностные лица органов внутренних дел (полиции) - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.13 настоящего кодекса, в случае если передача полномочий по составлению протоколов об указанных административных правонарушениях предусмотрена соглашением между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Правительством Москвы", - говорится в документе.
Статья 1 настоящего закона вступает в силу со дня вступления в силу предусмотренного частью 6 статьи 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях соглашения между федеральным органом исполнительной власти и правительством Москвы.
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщал, что законопроект, направленный на эффективное решение крайне актуального для москвичей вопроса, инициировали депутаты из фракции партии "Единая Россия" и объединения "Моя Москва".
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