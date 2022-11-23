https://ria.ru/20221123/zakon-1833701880.html

Закон о тишине в Москве: до скольких можно шуметь, штрафы для нарушителей

Закон о тишине в Москве 2022: до скольких можно шуметь в многоквартирном доме

Закон о тишине в Москве: до скольких можно шуметь, штрафы для нарушителей

Закон о тишине в Москве — документ, предусматривающий соблюдение гражданами покоя в ночное время и в установленные часы. О том, как работает закон, в какое... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:20

2022-11-23T16:20

2022-11-23T16:20

общество

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Закон о тишине в Москве — документ, предусматривающий соблюдение гражданами покоя в ночное время и в установленные часы. О том, как работает закон, в какое время можно шуметь в будни и выходные, и куда жаловаться в случае нарушений в 2022 году — в материале РИА Новости.Закон о тишине в МосквеЖители мегаполисов постоянно сталкиваются с постоянным шумом, например, с гулом машин, звуками строительных работ или громкими гуляниями соседей сверху. В таком ритме сложно жить, поэтому каждому горожанину требуется время на отдых в тишине. Это касается ночного времени и части дневного (обеденного перерыва).Официально “закон о тишине в Москве” называется “О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве”. Он действует с 2002 года и определяет такие понятия как “ночное время”, защищаемые от нарушения покоя помещения (больницы, дома, квартиры, детские сады, гостиницы и др.), нарушающие действия граждан и административную ответственность.По словам эксперта, например, одним из предложенных пунктов в законопроекте было: “не считать нарушением тишины “обычную жизнедеятельность человека”, а также неотложные и спасательные работы”. Законопроект был принят в первом чтении 01.06.2021, однако до второго чтения пока так и не дошел.Требования к соблюдению тишины по большей части регулируются региональным законодательством. В разных субъектах Федерации отличаются временные интервалы, когда шуметь запрещено, составы правонарушений, а также штрафы.Допустимый уровень шумаЗаконодательство предусматривает допустимый и максимально допустимый уровень шума:Перечень запрещенных звуковОлег Матюнин, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро г. Москвы “Матюнины и Партнеры" и председатель комиссии Гильдии российских адвокатов по защите и безопасности бизнеса перечислил запрещенные звуки в ночное время:Однако к запрещенным звукам не относятся предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций.До скольки можно шуметьВременные границы в вопросе шума могут отличаться в зависимости от дня недели, а также праздников.БудниС понедельника по пятницу установлен следующий запрет:“В Москве нельзя шуметь с 23 часов до 7 утра. Проводить ремонтные работы нельзя с 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов (требование по ремонтным работам не распространяется на новостройки)”, — рассказал Станислав Пашковский.ВыходныеСуббота по временным рамкам относится к будним дням, в то время как в воскресенье нельзя шуметь в любое время.ПраздникиВ официальные праздники гражданам также запрещено шуметь в любое время, даже если это будний день.Куда жаловатьсяНеобходимо обращаться в различные госорганы в зависимости от источника шума.Если шум в квартиреШум в многоквартирных домах — наиболее частая проблема, которая является одной из причин введения закона о тишине. Распространенная ситуация в многоэтажках — ремонт у соседей:Если шумят соседи, то по словам эксперта необходимо обратиться в полицию или к участковому. Сотрудники полиции должны незамедлительно прибыть на место, провести профилактическую беседу с нарушителями и, если потребуется, составить протокол. Затем можно воспользоваться правами потерпевшего в случае, если не устроило постановление административной комиссии, и обратиться в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда.Если шум рядом с домомВ случае с частными домами нарушение тишины чаще всего происходит не из-за соседей, а других внешних факторов — транспорта, вывоза мусора, стройки или общественных заведений.ТранспортРядом с домом может быть трасса, железнодорожные пути или аэропорт. В таких случаях администрация города предпринимает меры по снижению шума (например, установкой специальных заборов), однако возможны отдельные случаи нарушения тишины вблизи жилых домов, например, сигнализация автомобиля.“Если шум вызван транспортом необходимо обратиться в Департамент природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) г. Москвы или в прокуратуру”, — добавил Станислав Пашковский.Вывоз мусораПо закону вывоз мусора должен осуществляться не раньше 7 утра, так как мусоровозы создают много шума из-за работы двигателя, подъема и опускания баков, падающего контейнера и т.д.“Если шум вызван вывозом мусора, нужно обратиться в Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) г. Москвы или в прокуратуру”, — объяснил Станислав Пашковский.СтройкаВ случае с шумом со стройки необходимо действовать также как в случае с шумом от транспорта — обращаться в ДПиООС г. Москвы или в прокуратуру.ЗаведениеКак правило, в современных многоквартирных домах предусмотрено все для того, чтобы коммерческие помещения на первых этажах не мешали жителям. Со старыми же постройками дела обстоят сложнее — магазин может находиться прямо под окнами граждан. Если работа заведения мешает спать, то в первую очередь необходимо пригласить замерщика для фиксирования превышения пределов тишины.Для решения проблемы можно обратиться в управляющую компанию ЖК и прокуратуру. Если это магазин, то другой вариант — направить жалобу в Роспотребнадзор.НаказаниеВ Кодексе Москвы об административных нарушениях (ст. 3.13) предусматривается наказание в виде штрафа, размер которого установлен для разных категорий граждан.ШтрафВласти Москвы установили следующие суммы штрафов:Закон о тишине для новостроекНовостройки — это те же многоквартирные дома, в которых должен соблюдаться закон о тишине, однако есть одно дополнение:“В принципе, для новостроек действуют те же правила, но только с одним исключением. В них можно производить ремонтные работы без перерыва на тихий час в течение полутора лет после ввода их в эксплуатацию”, — уточнила Оксана Васильева.

https://realty.ria.ru/20220618/sosedi-1795878642.html

https://realty.ria.ru/20220627/sosedi-1797847983.html

https://realty.ria.ru/20220722/shum-1804160119.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)