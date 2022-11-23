Закон о тишине в Москве: до скольких можно шуметь, штрафы для нарушителей
© Pexels / Liza SummerЗакон о тишине
© Pexels / Liza Summer
Закон о тишине
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Закон о тишине в Москве — документ, предусматривающий соблюдение гражданами покоя в ночное время и в установленные часы. О том, как работает закон, в какое время можно шуметь в будни и выходные, и куда жаловаться в случае нарушений в 2022 году — в материале РИА Новости.
Закон о тишине в Москве
Жители мегаполисов постоянно сталкиваются с постоянным шумом, например, с гулом машин, звуками строительных работ или громкими гуляниями соседей сверху. В таком ритме сложно жить, поэтому каждому горожанину требуется время на отдых в тишине. Это касается ночного времени и части дневного (обеденного перерыва).
Официально “закон о тишине в Москве” называется “О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве”. Он действует с 2002 года и определяет такие понятия как “ночное время”, защищаемые от нарушения покоя помещения (больницы, дома, квартиры, детские сады, гостиницы и др.), нарушающие действия граждан и административную ответственность.
“В настоящий момент на рассмотрении в Государственной думе находится законопроект № 963432-7 (подан в мае 2020 года), который предлагает внести в ЖК РФ статью 17.1, которая призвана на федеральном уровне урегулировать обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах”, — рассказал РИА Новости Станислав Пашковский, юрист сервиса по управлению многоквартирными домами Butler.
По словам эксперта, например, одним из предложенных пунктов в законопроекте было: “не считать нарушением тишины “обычную жизнедеятельность человека”, а также неотложные и спасательные работы”. Законопроект был принят в первом чтении 01.06.2021, однако до второго чтения пока так и не дошел.
Требования к соблюдению тишины по большей части регулируются региональным законодательством. В разных субъектах Федерации отличаются временные интервалы, когда шуметь запрещено, составы правонарушений, а также штрафы.
Допустимый уровень шума
Законодательство предусматривает допустимый и максимально допустимый уровень шума:
“Допустимым уровнем шума в квартире в дневное время считается уровень до 40 дБА, в ночное время — до 30 дБА, а максимально допустимым — 55 дБА в дневное время и 45 дБА в ночное время (СанПиН 1.2.3685-21). Для замера шума можно обратиться в специализированную аккредитованную организацию”, — объяснил Станислав Пашковский.
Перечень запрещенных звуков
Олег Матюнин, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро г. Москвы “Матюнины и Партнеры" и председатель комиссии Гильдии российских адвокатов по защите и безопасности бизнеса перечислил запрещенные звуки в ночное время:
- —Звуки звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, т.е. конструкция значения не имеет — это может быть акустическая система автомобиля, динамик смартфона, автономная колонка и всё, что угодно. Закон не содержит исчерпывающего списка. Характер звуков (песня, речь, длинные, короткие и т.п.) тоже значения не имеет.
- —Игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение — и снова открытый перечень. Жизнь может добавить к этому перечню стоны, смех, рыдания, удары, опрокидывание и прочие звуки, способные нарушать покой граждан и тишину в ночное время.
- —Звуки автосигнализации. Прежде всего имеется в виду затяжная работа сигнализации, когда автовладелец не подходит к машине, а система всё работает и работает, создавая неудобства для граждан.
- —Звуки пиротехники. Обычно к ним относятся характерные хлопки, треск и свист.
- —Звуки ремонта, стройки, разгрузки-погрузки.
- —Прочие звуки, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время на защищаемых территориях и в защищаемых помещениях в городе Москве.
Однако к запрещенным звукам не относятся предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций.
До скольки можно шуметь
Временные границы в вопросе шума могут отличаться в зависимости от дня недели, а также праздников.
© Depositphotos.com / dragonstockРабочий с дрелью
© Depositphotos.com / dragonstock
Рабочий с дрелью
Будни
С понедельника по пятницу установлен следующий запрет:
“В Москве нельзя шуметь с 23 часов до 7 утра. Проводить ремонтные работы нельзя с 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов (требование по ремонтным работам не распространяется на новостройки)”, — рассказал Станислав Пашковский.
Выходные
Суббота по временным рамкам относится к будним дням, в то время как в воскресенье нельзя шуметь в любое время.
Праздники
В официальные праздники гражданам также запрещено шуметь в любое время, даже если это будний день.
Куда жаловаться
Необходимо обращаться в различные госорганы в зависимости от источника шума.
Если шум в квартире
Мужчина делает ремонт
Шум в многоквартирных домах — наиболее частая проблема, которая является одной из причин введения закона о тишине. Распространенная ситуация в многоэтажках — ремонт у соседей:
“В случае, если шум вызван неправильным ремонтом (например, отсутствует звукоизоляция пола), жители могут обратиться с письменной претензией к собственнику, в органы ГЖИ с требованием принять меры по устранению нарушений или же в суд с иском о понуждении ответчика совершить действия по устранению нарушений”, — объяснил Станислав Пашковский.
Если шумят соседи, то по словам эксперта необходимо обратиться в полицию или к участковому. Сотрудники полиции должны незамедлительно прибыть на место, провести профилактическую беседу с нарушителями и, если потребуется, составить протокол. Затем можно воспользоваться правами потерпевшего в случае, если не устроило постановление административной комиссии, и обратиться в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда.
Если шум рядом с домом
Рабочие на строительстве жилого комплекса
В случае с частными домами нарушение тишины чаще всего происходит не из-за соседей, а других внешних факторов — транспорта, вывоза мусора, стройки или общественных заведений.
Транспорт
Рядом с домом может быть трасса, железнодорожные пути или аэропорт. В таких случаях администрация города предпринимает меры по снижению шума (например, установкой специальных заборов), однако возможны отдельные случаи нарушения тишины вблизи жилых домов, например, сигнализация автомобиля.
“Если шум вызван транспортом необходимо обратиться в Департамент природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) г. Москвы или в прокуратуру”, — добавил Станислав Пашковский.
Вывоз мусора
По закону вывоз мусора должен осуществляться не раньше 7 утра, так как мусоровозы создают много шума из-за работы двигателя, подъема и опускания баков, падающего контейнера и т.д.
“Если шум вызван вывозом мусора, нужно обратиться в Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) г. Москвы или в прокуратуру”, — объяснил Станислав Пашковский.
Вывоз мусора в одном из дворов Москвы
Стройка
В случае с шумом со стройки необходимо действовать также как в случае с шумом от транспорта — обращаться в ДПиООС г. Москвы или в прокуратуру.
Заведение
Как правило, в современных многоквартирных домах предусмотрено все для того, чтобы коммерческие помещения на первых этажах не мешали жителям. Со старыми же постройками дела обстоят сложнее — магазин может находиться прямо под окнами граждан. Если работа заведения мешает спать, то в первую очередь необходимо пригласить замерщика для фиксирования превышения пределов тишины.
Для решения проблемы можно обратиться в управляющую компанию ЖК и прокуратуру. Если это магазин, то другой вариант — направить жалобу в Роспотребнадзор.
Наказание
В Кодексе Москвы об административных нарушениях (ст. 3.13) предусматривается наказание в виде штрафа, размер которого установлен для разных категорий граждан.
Штраф
Власти Москвы установили следующие суммы штрафов:
“За нарушение закона о тишине в Москве гражданам грозит штраф от 1 000 до 2 000 рублей, должностным лицам – от 4 000 до 8 000 рублей, а юридическим лицам – от 40 000 до 80 000 рублей”, — рассказала Оксана Васильева, к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Закон о тишине для новостроек
Новостройки — это те же многоквартирные дома, в которых должен соблюдаться закон о тишине, однако есть одно дополнение:
“В принципе, для новостроек действуют те же правила, но только с одним исключением. В них можно производить ремонтные работы без перерыва на тихий час в течение полутора лет после ввода их в эксплуатацию”, — уточнила Оксана Васильева.