Закон о тишине: до какого времени можно шуметь и делать ремонт в 2026 году

В современном мире в условиях города сложно добиться полной тишины. Однако вечернее и ночное время, а также выходные дни граждане имеют право провести в покое, и отвечает за это так называемый закон о тишине. Как работает данный закон и в какое время в 2026 году допускается делать ремонт, какие правила действуют в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, как наказать шумных соседей — в материале РИА Новости.

Что такое шум по закону и как его определить

Жители мегаполисов регулярно сталкиваются с различными видами шума, будь то гул машин, звуки строительных работ или, например, громкие гуляния соседей сверху. Жить в таком ритме бывает непросто, поэтому каждому горожанину требуется время на отдых в тишине. В первую очередь это касается ночного времени и части дневного (обеденного перерыва).

Лариса Алешина, доцент Финансового университета при Правительстве РФ отмечает, что в России не существует на сегодняшний день общего закона о тишине. А потому время, когда жильцы многоквартирных домов не должны шуметь, власти отдельных субъектов РФ устанавливают по собственному усмотрению при помощи региональных законов.

Примеры бытового и соседского шума

По словам Олега Матюнина, адвоката и управляющего партнера адвокатского бюро г. Москвы “Матюнины и Партнеры", а также председателя комиссии Гильдии российских адвокатов по защите и безопасности бизнеса, в ночное время запрещены следующие виды шума:

звуки звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления вне зависимости от их конструкции (это может быть акустическая система автомобиля, динамик смартфона, автономная колонка и всё, что угодно). Закон не содержит исчерпывающего списка. Характер звуков (песня, речь, длинные, короткие и т.п.) тоже значения не имеет;

игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение и так далее. Сюда же можно отнести такие звуки как стоны, смех, рыдания, удары, опрокидывание и прочие, способные нарушить покой граждан и тишину в ночное время;

звуки автосигнализации. Прежде всего имеется в виду затяжная работа сигнализации, когда автовладелец не подходит к машине, а система продолжает работать длительное время, создавая неудобства для граждан;

звуки пиротехники. Обычно к ним относятся характерные хлопки, треск и свист;

звуки ремонта, стройки, разгрузки-погрузки и прочие шумы.

Однако к запрещенным звукам не относятся предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций.

Максимально допустимый уровень шума

Законодательство предусматривает допустимый и максимально допустимый уровень шума.

“Допустимым уровнем шума в квартире в дневное время считается уровень до 40 дБА, в ночное время — до 30 дБА, а максимально допустимым — 55 дБА в дневное время и 45 дБА в ночное время ( СанПиН 1.2.3685-21 ). Для замера шума можно обратиться в специализированную аккредитованную организацию”, — объяснил эксперт Станислав Пашковский.

В соответствии с нормами, прописанными в данном СанПиН, границы установлены на следующих уровнях в соответствии с временем суток:

с 7-00 до 23-00 допустимый уровень шума до 55 дБ;

с 23-00 до 7-00 - до 45 дБ.

На что не распространяется закон о тишине

Далеко не все ситуации (даже если они нарушают отдых граждан), попадают под действие закона о тишине. Исключения предусмотрены для действий, направленных:

на предотвращение правонарушений;

ликвидацию последствий аварий;

борьбу со стихийными бедствиями и иными чрезвычайными ситуациями.

Также исключением являются действия, совершаемые при отправлении религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий.

Плач ребенка, шаги или текущая из крана вода тоже не попадают под понятие "шум".

Исключения по времени и типу помещений

Если речь идет о жилых помещениях (прежде всего — в многоквартирных домах), то здесь должны строго соблюдаться все требования, гарантирующие комфорт жильцов и правильную эксплуатацию здания. В том числе — согласование перепланировок, наличие шумоизоляции, соблюдение актуальных требований к качеству строительных материалов и соблюдение норм СанПиН.

Однако, по словам практикующего юриста и доцента Финансового университета при Правительстве РФ Оксаны Васильевой, для помещений с апартаментами таких жестких правил нет, ведь, в соответствии с действующим российским законодательством, они не являются жилыми помещениями. Собственники апартаментов могут использовать свои помещения под фитнес-клубы, караоке-бары, языковые центры и пр. Закон о тишине на них не распространяется.

Закон о тишине в городах России

В целом закон о тишине действует на всей территории страны, однако региональные власти вправе корректировать нормы и временные границы “бесшумного” периода для того, чтобы подстроиться под местные особенности.

Москва: ночное время и тихие часы

Официально “закон о тишине в Москве” называется “О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве” . Он действует с 2002 года и определяет такие понятия как “ночное время”, защищаемые от нарушения покоя помещения (больницы, дома, квартиры, детские сады, гостиницы и др.), нарушающие действия граждан и административную ответственность.

“В Москве нельзя шуметь с 23 часов до 7 утра. Проводить ремонтные работы нельзя с 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов (требование по ремонтным работам не распространяется на новостройки)”, — рассказал Станислав Пашковский.

Московская область: будни, выходные, праздничные дни

с понедельника по пятницу ночью с 21:00 до 08:00 и днем с 13:00 до 15:00;

выходные дни ночью с 22:00 до 10:00 и днем с 13:00 до 15:00.

Санкт-Петербург: ночные ограничения и ремонт

Соответствующий закон действует и в Санкт-Петербурге. Он носит название “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” и содержит нормы о соблюдении тишины.

В городе шуметь нельзя с 22 часов вечера до 8 часов утра. В ст. 8 закона Санкт-Петербурга № 273-70 приведен перечень действий, которые запрещено производить ночью: включать телевизоры, радио, иную технику, звукоусилители, кричать, свистеть, стучать, двигать мебель, петь, играть на музыкальных инструментах, проводить ремонт и т. д. Это касается как квартир, точек общепита, транспорта, так и мест торговли, оказания услуг населению и прочих.

Дополнительные ограничения вступают в силу в выходные дни и во время праздников. В такие дни запрещено шуметь в период с 22:00 до 12:00.

Исключение также составляет время с 23 часов 31 декабря до 4 утра 1 января.

Региональные особенности и тихий час

В прочих регионах страны могут действовать свои требования. Вот примерная таблица по нескольким российским субъектам:

Регион Когда нельзя шуметь в будние дни в праздничные и выходные дни Красноярский край С 1 марта 2026 года - с 23:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 С 23:00 до 10:00 и тихий час с 13:00 до 15:00 Нельзя делать ремонт в воскресенье Алтайский край С 22:00 до 8:00 + “тихий час” с 13:00 до 15:00. Запрещено делать ремонт в период с 20:00 до 9:00 С 22:00 до 9:00 + “тихий час” с 13:00 до 15:00 Осуществлять ремонтные работы запрещено Хабаровский край С 22:00 до 9:00 Днем — с 13:00 до 15:00 С 22:00 до 10:00 Днем — с 13:00 до 15:00 Самарская область Действуют два режима: зимой — с 22:00 до 8:00 летом (с 1 июня по 31 августа) — с 23:00 до 8:00 Днем: с 13:00 до 15:00. Круглый год — с 22:00 до 10:00 Днем: с 13:00 до 15:00. Орловская область С 23:00 до 7:00 + с 13:00 до 15:00 С 23:00 до 10:00 + с 13:00 до 15:00 Новосибирская область С 22:00 до 7:00 + с 13:00 до 14:00 С 22:00 до 9:00 + с 13:00 до 14:00 Нижний Новгород С 22:00 до 7:00 + с 12:30 до 15:00 С 23:00 до 10:00 + с 12:30 до 15:00

Закон о тишине в частном секторе и на даче

В России нет отдельного закона, регулирующего шум на дачных участках. В зависимости от того, в каком населенном пункте или области находится загородный дом, применяются региональные нормы.

Когда можно делать ремонт и перепланировку

Как правило, наибольший дискомфорт и жалобы со стороны соседей вызывает развернувшийся ремонт в квартире или иные строительные работы, которые на долгое время становятся источником достаточно сильного шума. Как правило, проведения таких работ разрешено в будние дни, причем строго в то время, которое ограничено актуальными для конкретного региона требованиями. Важно не забывать и про так называемый “тихий час” — перерыв на один-два часа, который также предусмотрен в дневное время для того, чтобы соседи с детьми и другие граждане могли отдохнуть от звуков перфоратора и болгарки.

В выходные и праздничные дни во многих субъектах страны проведение масштабных ремонтных работ находится под запретом.

Аналогичные требования действуют и для новостроек: здесь также должен соблюдаться закон о тишине. Однако есть одно дополнение:

“В принципе, для новостроек действуют те же правила, но только с одним исключением. В них можно производить ремонтные работы без перерыва на тихий час в течение полутора лет после ввода их в эксплуатацию”, — уточнила Оксана Васильева.

Штрафы за нарушение закона о тишине

Несмотря на то, что отдельного "Закона о тишине" в России до сих пор не существует, слишком шумных соседей все же возможно привлечь к ответственности за нарушение существующих санитарно-эпидемиологических норм.

Первичное нарушение

Так, для россиян, предпочитающих игнорировать отведенные для шумных работ или развлечений временные промежутки, ответственность предусмотрена, например, по статье 6.4 КоАП РФ. Для граждан она представляет собой штраф от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц — от 1000 до 2000 рублей, для юрлиц — от 10 000 до 20 000 рублей. Последние также могут быть “наказаны” административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

В регионах могут быть предусмотрены и собственные меры воздействия на таких нарушителей тишины. Власти Москвы, например, установили следующие суммы штрафов:

“За нарушение закона о тишине в Москве гражданам грозит штраф от 1 000 до 2 000 рублей, должностным лицам — от 4 000 до 8 000 рублей, а юридическим лицам — от 40 000 до 80 000 рублей”, — рассказала Оксана Васильева.

Повторное и многократное нарушение

Более серьезное наказание может быть предусмотрено за повторное нарушение, а также за систематическое игнорирование требований о поддержании тишины в определенные часы, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Аналогичное наказание может применяться и в случаях причинения тяжких последствий.

“В том случае, если собственник квартиры даже после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей, а также использовать данное помещение не по назначению, суд (по иску уполномоченного гос органа или органа местного самоуправления) вполне может продать данную собственность с публичных торгов, а собственнику выплатить вырученные средства (за исключением той суммы, которая пошла на расходы для исполнение судебного решения), — говорит Оксана Васильева. — Если же в роли нарушителей выступает наниматель и/или члены его семьи, то, в соответствии с частью 1 статьи 91 ЖК РФ , наймодатель обязан предупредить их о необходимости устранить нарушения”.

Процедура решения конфликтов и куда жаловаться

Рано или поздно даже самым терпеливым гражданам надоедает терпеть бесконечную громкую музыку, перемещения мебели за стенами или над головой, а также прочий шум, мешающий нормальному отдыху. Алгоритм действий зависит от конкретной ситуации.

Если шумят соседи в квартире

Если источником шума являются соседи, в первую очередь стоит попробовать решить проблему максимально мирным путем. То есть — поговорить с шумными жильцами, постараться прийти к устраивающему всех компромиссу.

Если подобные переговоры не принесли результата, следующий шаг — вызвать полицию. Ее сотрудники проведут профилактическую беседу с нарушителями, составят протокол и выпишут предупреждение или штраф.

Также на шумного соседа можно повлиять через местную администрацию. Если он живет в квартире по договору социального найма, муниципалитет может подать в суд и выселить его за систематическое нарушение спокойствия (это встречается редко, но прецеденты в судебной практике есть), для этого потребуются доказательства вины: данные из полиции, показания других соседей, экспертиза санитарно-эпидемиологической службы с замером уровня тишины. Можно подать в суд самостоятельно, имея на руках все доказательства нарушения.

Если соседи делают слишком шумный ремонт, можно обратиться в жилищную инспекцию города, специалисты проведут проверку на предмет незаконной перепланировки.

“В случае, если шум вызван неправильным ремонтом (например, отсутствует звукоизоляция пола), жители могут обратиться с письменной претензией к собственнику, в органы ГЖИ с требованием принять меры по устранению нарушений или же в суд с иском о понуждении ответчика совершить действия по устранению нарушений”, — объяснил Станислав Пашковский.

Если шумят на улице или в заведении

Если источник шума находится за пределами жилого дома (например, связан с проходящими неподалеку железнодорожными путями, вывозом мусора или работой общественных заведений), то обращаться необходимо уже в другие ведомства.

“Если шум вызван транспортом необходимо обратиться в Департамент природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) или в прокуратуру”, — добавил Станислав Пашковский.

Что касается вывоза мусора, то по закону он должен осуществляться не раньше 7 утра, так как мусоровозы создают много шума из-за работы двигателя, подъема и опускания баков, падающего контейнера и т.д.

“Если шум вызван вывозом мусора, в столице нужно обратиться в Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) г. Москвы или в прокуратуру”, — объяснил Станислав Пашковский.

Расположенные в доме (или в соседних зданиях) кафе, ночные клубы или магазины также способны заметно омрачить жизнь местным жителям. Как правило, в современных многоквартирных домах предусмотрено все для того, чтобы коммерческие помещения на первых этажах не мешали жителям. Со старыми же постройками дела обстоят сложнее — магазин может находиться прямо под окнами граждан. Если работа заведения мешает спать, то в первую очередь необходимо пригласить замерщика для фиксирования превышения пределов тишины.

Для решения проблемы можно обратиться в управляющую компанию ЖК и прокуратуру. Если это магазин, то другой вариант — направить жалобу в Роспотребнадзор.

Если шум от строительства или техники

В ситуациях, когда жильцы потеряли покой из-за развернувшихся под окнами строительных работ, необходимо действовать также как в случае с шумом от транспорта — обращаться в ДПиООС или в прокуратуру.

Практические советы и рекомендации экспертов

Вот несколько полезных рекомендаций от экспертов, которые могут пригодиться россиянам.

Шумоизоляция и минимизация шума в квартире

Нередко самый простой (и наименее энергозатратный) способ снизить уровень шума вокруг — это сделать качественную шумоизоляцию в квартире. Тем более что жильцы соседних квартир могут вести вполне мирную жизнь, но слышимость в некоторых домах настолько хорошая, что создает эффект присутствия, даже когда человек просто принимает душ.

Первое, что нужно сделать тем, кто всерьез задумался о шумоизоляции — максимально точно определить источник шума. От этого будет зависеть фронт работ: нужно ли покрыть изоляционным материалом стены, пол или потолок.

Специалисты рекомендуют выбирать не наиболее дешевые, а максимально качественные материалы, доступные на отведенный бюджет.

Действие закона на практике

Несколько реальных примеров из практики приводит Оксана Васильева:

Первый случай: гражданин Иванов, житель города Заринска, обратился в местную администрацию в первые дни 2026 года с жалобой на то, что его соседи нарушают тишину. В ночное время (примерно с четырех до пяти часов) из их квартиры доносились грохот, громкие разговоры, топот и скрип пола. “По его словам, данные действия нарушают его право на тишину и покой в ночное время, гарантированное : гражданин Иванов, житель города Заринска, обратился в местную администрацию в первые дни 2026 года с жалобой на то, что его соседи нарушают тишину. В ночное время (примерно с четырех до пяти часов) из их квартиры доносились грохот, громкие разговоры, топот и скрип пола. “По его словам, данные действия нарушают его право на тишину и покой в ночное время, гарантированное действующим законом Алтайского края от 06.12.2017 №95-ЗС “Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края”, — говорит эксперт. — В этом же документе указано, что не допускается нарушение тишины и покоя граждан с 22:00 до 8:00 в будние дни (то есть в период с понедельника по пятницу включительно), а также с 22:00 минут до 9:00 в субботу и воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни. За подобное нарушение полагается административный штраф на граждан в размере от 500 до 3 000 рублей. Сотрудниками полиции был составлен протокол об административное правонарушении, и указанные в жалобе жильцы были привлечены к административной ответственности”.

Во втором случае дело перешло из разряда административных в гражданские и было рассмотрено уже в суде. Однако до этого истец неоднократно, на протяжении нескольких лет пытался мирно поговорить с соседом, выступающим в роли ответчика, просил его соблюдать тишину в квартире (но тот игнорировал его просьбы). Неоднократно направлял истец и заявления в местную полицию и прокуратуру с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса, но и данные действия результатов не принесли. “В связи с невыносимыми условиями проживания, которые создавали для него проживающие в одной из боковых квартир соседи, гражданин был вынужден обратиться за юридической помощью для решения вопроса в досудебном порядке, однако и на данный шаг ответчик никак не отреагировал, — рассказывает Оксана Васильева. — Среди материалов дела уже в суде истец представил заключение эксперта по результатам экспертизы уровня шума в жилом помещении, которая установила, что уровни шума в ночное время суток в жилой комнате превышают допустимые значения на 5,2 дБА. Также отмечалось, что наличие шума в спектре частот 250 Гц, 500 Гц, 1000 Гц на фоне широкополосного шума нередко является причиной повышенной утомляемости у людей, может вызывать нарушения сна, негативно отражается на здоровье человека. Оценив все представленные доказательства, суд вынес решение в пользу истца и взыскал с ответчика денежные средства за экспертизу и моральный вред”.

Главное о законе о тишине в 2026 году

Проблема соблюдения тишины в квартирах по-прежнему остается очень актуальной для многих россиян. Как отмечает Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, обычные бытовые звуки (например, плач ребенка, топот котов, звук текущей воды) зачастую не попадают под действие закона о тишине. Ведь в данном случае наказывают за “умышленные” действия (например, громкую музыку, крики, ремонт, использование пиротехники), а перечисленные ранее случаи к таковым не относятся.