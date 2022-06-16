В России появится виртуальная соцкарта "Мир" с интеграцией на "Госуслугах"
Минцифры: в России появится виртуальная соцкарта "Мир" с интеграцией на "Госуслугах"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКарта российской национальной платежной системы "Мир"
Карта российской национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев и гендиректор платежной системы "Мир" Владимир Комлев подписали соглашение, которое предусматривает возможность интеграции карты "Мир" в личный кабинет на "Госуслугах" для упрощенного получения мер соцподдержки - льготами можно будет пользоваться при помощи виртуальной социальной карты, сообщает пресс-служба министерства.
Согласно релизу, соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. "Глава Минцифры Максут Шадаев и генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает возможность интеграции карты "Мир" в личный кабинет на "Госуслугах" для упрощенного получения мер социальной поддержки... Чтобы создать виртуальную социальную карту, нужно будет привязать карту "Мир" к смартфону", - говорится в сообщении.
Там же добавляется, что интеграция карты "Мир" расширит возможности пользователей "Госуслуг" и сделает удобнее применение льгот. Первым регионом, где с помощью такой карты можно будет подтвердить право на льготный проезд (первая услуга, которая будет доступна по виртуальной соцкарте - именно льготный проезд в общественном транспорте), станет Нижегородская область. "В дальнейшем планируем масштабировать этот сервис на всю страну", - приводятся в релизе слова Шадаева.
Согласно сообщению, в дальнейшем действие сервиса распространится и на другие меры соцподдержки. "Получить ту или иную меру поддержки можно будет на портале "Госуслуги"... На первом этапе - оформить льготный проездной. Для этого потребуется так называемый токен - карта "Мир", загруженная в смартфон через сервис Mir Pay... Далее... оформляется проездной. Чтобы им воспользоваться, достаточно просто приложить смартфон к терминалу в транспорте", - цитирует пресс-служба Комлева.
В релизе добавляется, что в ближайшее время в рамках реализации проекта будет создана рабочая группа с участием представителей Минцифры и платежной системы "Мир".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.