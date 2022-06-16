https://ria.ru/20220616/sotskarta-1795949866.html

В России появится виртуальная соцкарта "Мир" с интеграцией на "Госуслугах"

В России появится виртуальная соцкарта "Мир" с интеграцией на "Госуслугах" - РИА Новости, 16.06.2022

В России появится виртуальная соцкарта "Мир" с интеграцией на "Госуслугах"

Глава Минцифры Максут Шадаев и гендиректор платежной системы "Мир" Владимир Комлев подписали соглашение, которое предусматривает возможность интеграции карты... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T23:40

2022-06-16T23:40

2022-06-16T23:40

петербургский международный экономический форум — 2022

петербургский международный экономический форум (фонд)

нижегородская область

санкт-петербург

максут шадаев

технологии

владимир комлев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев и гендиректор платежной системы "Мир" Владимир Комлев подписали соглашение, которое предусматривает возможность интеграции карты "Мир" в личный кабинет на "Госуслугах" для упрощенного получения мер соцподдержки - льготами можно будет пользоваться при помощи виртуальной социальной карты, сообщает пресс-служба министерства.Согласно релизу, соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. "Глава Минцифры Максут Шадаев и генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает возможность интеграции карты "Мир" в личный кабинет на "Госуслугах" для упрощенного получения мер социальной поддержки... Чтобы создать виртуальную социальную карту, нужно будет привязать карту "Мир" к смартфону", - говорится в сообщении.Там же добавляется, что интеграция карты "Мир" расширит возможности пользователей "Госуслуг" и сделает удобнее применение льгот. Первым регионом, где с помощью такой карты можно будет подтвердить право на льготный проезд (первая услуга, которая будет доступна по виртуальной соцкарте - именно льготный проезд в общественном транспорте), станет Нижегородская область. "В дальнейшем планируем масштабировать этот сервис на всю страну", - приводятся в релизе слова Шадаева.Согласно сообщению, в дальнейшем действие сервиса распространится и на другие меры соцподдержки. "Получить ту или иную меру поддержки можно будет на портале "Госуслуги"... На первом этапе - оформить льготный проездной. Для этого потребуется так называемый токен - карта "Мир", загруженная в смартфон через сервис Mir Pay... Далее... оформляется проездной. Чтобы им воспользоваться, достаточно просто приложить смартфон к терминалу в транспорте", - цитирует пресс-служба Комлева.В релизе добавляется, что в ближайшее время в рамках реализации проекта будет создана рабочая группа с участием представителей Минцифры и платежной системы "Мир".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220608/mintsifry-1794037116.html

https://ria.ru/20220609/pochta-1794152646.html

нижегородская область

санкт-петербург

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петербургский международный экономический форум (фонд), нижегородская область, санкт-петербург, максут шадаев, технологии, владимир комлев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, карта "мир"