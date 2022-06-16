https://ria.ru/20220616/servisy-1795747511.html

Татарстан и VK будут сотрудничать в развитии цифровых сервисов

Татарстан и VK будут сотрудничать в развитии цифровых сервисов - РИА Новости, 16.06.2022

Татарстан и VK будут сотрудничать в развитии цифровых сервисов

Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор компании VK Владимир Кириенко в рамках Петербургского международного экономического форума... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:53

2022-06-16T13:53

2022-06-16T13:53

республика татарстан

вконтакте

рустам минниханов

владимир кириенко

пмэф

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КАЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор компании VK Владимир Кириенко в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение об образовательном и научно-техническом сотрудничестве, сообщила пресс-служба главы республики."Для нас важно наладить тесное взаимодействие с лидерами отечественной ИТ-индустрии, одним из которых является VK… В настоящее время ИТ-индустрия республики насчитывает порядка 3 тысяч компаний и более 40 тысяч специалистов", - сказал во время встречи с руководством компании Минниханов.На встрече были обсуждены возможности развития решений компании VK на территории Татарстана, в частности, использование социальной сети "ВКонтакте" для расширения количества пользователей государственных порталов, их вовлечение на сервисы по оказанию государственных услуг. Компания также предлагает использовать искусственный интеллект для распознавания и синтеза татарской речи и закадрового перевода.Кроме того, речь шла о возможности реализации совместных проектов на территории ОЭЗ "Иннополис" - создания центра разработок в партнерстве с татарстанской группой компаний ICL. Также компания готова взаимодействовать с Университетом Иннополис по образовательным и научно-техническим проектам. В частности, создать совместную кафедру для научной деятельности, организовать обучение и стажировки своих сотрудников.Как отмечает компания, VK станет партнером Татарстана по двум основным направлениям: развитию цифровых сервисов и решений в регионе, а также работе в сфере образования и инноваций. Команда VK проработает варианты внедрения в республике высокотехнологичных решений, чтобы создавать удобные сервисы для жителей региона. Для этого могут применяться разработки в сфере облачных технологий, коммуникационных платформ, решений в области больших данных и искусственного интеллекта.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/sotrudnichestvo-1795588373.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вконтакте, рустам минниханов, владимир кириенко, пмэф