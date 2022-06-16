https://ria.ru/20220616/servisy-1795747511.html
Татарстан и VK будут сотрудничать в развитии цифровых сервисов
Татарстан и VK будут сотрудничать в развитии цифровых сервисов - РИА Новости, 16.06.2022
Татарстан и VK будут сотрудничать в развитии цифровых сервисов
Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор компании VK Владимир Кириенко в рамках Петербургского международного экономического форума... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:53
2022-06-16T13:53
2022-06-16T13:53
республика татарстан
вконтакте
рустам минниханов
владимир кириенко
пмэф
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КАЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор компании VK Владимир Кириенко в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение об образовательном и научно-техническом сотрудничестве, сообщила пресс-служба главы республики."Для нас важно наладить тесное взаимодействие с лидерами отечественной ИТ-индустрии, одним из которых является VK… В настоящее время ИТ-индустрия республики насчитывает порядка 3 тысяч компаний и более 40 тысяч специалистов", - сказал во время встречи с руководством компании Минниханов.На встрече были обсуждены возможности развития решений компании VK на территории Татарстана, в частности, использование социальной сети "ВКонтакте" для расширения количества пользователей государственных порталов, их вовлечение на сервисы по оказанию государственных услуг. Компания также предлагает использовать искусственный интеллект для распознавания и синтеза татарской речи и закадрового перевода.Кроме того, речь шла о возможности реализации совместных проектов на территории ОЭЗ "Иннополис" - создания центра разработок в партнерстве с татарстанской группой компаний ICL. Также компания готова взаимодействовать с Университетом Иннополис по образовательным и научно-техническим проектам. В частности, создать совместную кафедру для научной деятельности, организовать обучение и стажировки своих сотрудников.Как отмечает компания, VK станет партнером Татарстана по двум основным направлениям: развитию цифровых сервисов и решений в регионе, а также работе в сфере образования и инноваций. Команда VK проработает варианты внедрения в республике высокотехнологичных решений, чтобы создавать удобные сервисы для жителей региона. Для этого могут применяться разработки в сфере облачных технологий, коммуникационных платформ, решений в области больших данных и искусственного интеллекта.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, рустам минниханов, владимир кириенко, пмэф
КАЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор компании VK Владимир Кириенко в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение об образовательном и научно-техническом сотрудничестве, сообщила пресс-служба главы республики.
"Для нас важно наладить тесное взаимодействие с лидерами отечественной ИТ-индустрии, одним из которых является VK… В настоящее время ИТ-индустрия республики насчитывает порядка 3 тысяч компаний и более 40 тысяч специалистов", - сказал во время встречи с руководством компании Минниханов.
На встрече были обсуждены возможности развития решений компании VK на территории Татарстана, в частности, использование социальной сети "ВКонтакте" для расширения количества пользователей государственных порталов, их вовлечение на сервисы по оказанию государственных услуг. Компания также предлагает использовать искусственный интеллект для распознавания и синтеза татарской речи и закадрового перевода.
Кроме того, речь шла о возможности реализации совместных проектов на территории ОЭЗ "Иннополис" - создания центра разработок в партнерстве с татарстанской группой компаний ICL. Также компания готова взаимодействовать с Университетом Иннополис по образовательным и научно-техническим проектам. В частности, создать совместную кафедру для научной деятельности, организовать обучение и стажировки своих сотрудников.
Как отмечает компания, VK станет партнером Татарстана по двум основным направлениям: развитию цифровых сервисов и решений в регионе, а также работе в сфере образования и инноваций. Команда VK проработает варианты внедрения в республике высокотехнологичных решений, чтобы создавать удобные сервисы для жителей региона. Для этого могут применяться разработки в сфере облачных технологий, коммуникационных платформ, решений в области больших данных и искусственного интеллекта.
"Расширение нашего взаимодействия в области разработки сервисов, направленных на повышение качества жизни людей и создание перспективных образовательных проектов, позволит региону в кратчайшие сроки не только удовлетворить уже существующие потребности населения в цифровизации процессов, но и создать задел для опережающего развития", - отметил Кириенко.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.