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Песков анонсировал большое выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/putin-1795742985.html
Песков анонсировал большое выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ
Песков анонсировал большое выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2022
Песков анонсировал большое выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ
Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:23
2022-06-16T14:38
петербургский международный экономический форум — 2022
политика
владимир путин
дмитрий песков
санкт-петербург
касым-жомарт токаев
казахстан
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Представитель Кремля отметил, что российский лидер также встретится с главами государств, которые принимают участие в форуме, в частности, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым."Завтра также будет часть рабочего визита президента Казахстана Токаева, состоится беседа двух президентов, рабочий обед двух президентов, иные встречи с главами государств и правительств, которые принимают участие в форуме. И завтра же встреча с представителями, руководителями российских СМИ", — добавил Песков.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, санкт-петербург, касым-жомарт токаев, казахстан
13:23 16.06.2022 (обновлено: 14:38 16.06.2022)
 
Песков анонсировал большое выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Песков: выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ будет большим, идет подготовка

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в два часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему", — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер также встретится с главами государств, которые принимают участие в форуме, в частности, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"Завтра также будет часть рабочего визита президента Казахстана Токаева, состоится беседа двух президентов, рабочий обед двух президентов, иные встречи с главами государств и правительств, которые принимают участие в форуме. И завтра же встреча с представителями, руководителями российских СМИ", — добавил Песков.
Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковСанкт-ПетербургКасым-Жомарт ТокаевКазахстан
 
 
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