13:23 16.06.2022 (обновлено: 14:38 16.06.2022)
Песков анонсировал большое выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ
Песков: выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ будет большим, идет подготовка
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в два часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему", — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что российский лидер также встретится с главами государств, которые принимают участие в форуме, в частности, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"Завтра также будет часть рабочего визита президента Казахстана Токаева, состоится беседа двух президентов, рабочий обед двух президентов, иные встречи с главами государств и правительств, которые принимают участие в форуме. И завтра же встреча с представителями, руководителями российских СМИ", — добавил Песков.
Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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