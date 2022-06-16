https://ria.ru/20220616/putin-1795742985.html

Песков анонсировал большое выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Песков анонсировал большое выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2022

Песков анонсировал большое выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:23

2022-06-16T13:23

2022-06-16T14:38

петербургский международный экономический форум — 2022

политика

владимир путин

дмитрий песков

санкт-петербург

касым-жомарт токаев

казахстан

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Представитель Кремля отметил, что российский лидер также встретится с главами государств, которые принимают участие в форуме, в частности, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым."Завтра также будет часть рабочего визита президента Казахстана Токаева, состоится беседа двух президентов, рабочий обед двух президентов, иные встречи с главами государств и правительств, которые принимают участие в форуме. И завтра же встреча с представителями, руководителями российских СМИ", — добавил Песков.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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санкт-петербург

казахстан

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Кирилл Волков

политика, владимир путин, дмитрий песков, санкт-петербург, касым-жомарт токаев, казахстан