https://ria.ru/20220616/pomosch-1795721973.html

Новый пакет военной помощи США угрожает самой Украине, заявила Захарова

Новый пакет военной помощи США угрожает самой Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 16.06.2022

Новый пакет военной помощи США угрожает самой Украине, заявила Захарова

Новый пакет военной помощи США Киеву представляет угрозу и для Украины, и для Европы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:41

2022-06-16T12:41

2022-06-16T14:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

санкт-петербург

сша

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Киеву представляет угрозу и для Украины, и для Европы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ."Конечно, это угроза всем. Это угроза, во-первых, самой Украине, где конфликт с точки зрения Запада должен длиться еще долгое время. Это угроза Европе как континенту, куда это оружие будет возвращаться через "черный" рынок", - сказала она в беседе с агентством.США с начала военной операции России на Украине выделили Киеву военную помощь на общую сумму в 5,6 миллиарда долларов, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби. Президент США Джо Байден объявил, что его страна выделяет Киеву дополнительный пакет военной помощи на общую сумму порядка 1 миллиарда долларов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html

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санкт-петербург

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, санкт-петербург, сша, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова