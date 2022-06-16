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Новый пакет военной помощи США угрожает самой Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/pomosch-1795721973.html
Новый пакет военной помощи США угрожает самой Украине, заявила Захарова
Новый пакет военной помощи США угрожает самой Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 16.06.2022
Новый пакет военной помощи США угрожает самой Украине, заявила Захарова
Новый пакет военной помощи США Киеву представляет угрозу и для Украины, и для Европы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:41
2022-06-16T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
санкт-петербург
сша
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Киеву представляет угрозу и для Украины, и для Европы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ."Конечно, это угроза всем. Это угроза, во-первых, самой Украине, где конфликт с точки зрения Запада должен длиться еще долгое время. Это угроза Европе как континенту, куда это оружие будет возвращаться через "черный" рынок", - сказала она в беседе с агентством.США с начала военной операции России на Украине выделили Киеву военную помощь на общую сумму в 5,6 миллиарда долларов, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби. Президент США Джо Байден объявил, что его страна выделяет Киеву дополнительный пакет военной помощи на общую сумму порядка 1 миллиарда долларов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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украина
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в мире, украина, санкт-петербург, сша, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
12:41 16.06.2022 (обновлено: 14:04 16.06.2022)
 
Новый пакет военной помощи США угрожает самой Украине, заявила Захарова

Захарова: новый пакет военной помощи США угрожает и Евросоюзу, и самой Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Киеву представляет угрозу и для Украины, и для Европы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ.
"Конечно, это угроза всем. Это угроза, во-первых, самой Украине, где конфликт с точки зрения Запада должен длиться еще долгое время. Это угроза Европе как континенту, куда это оружие будет возвращаться через "черный" рынок", - сказала она в беседе с агентством.
США с начала военной операции России на Украине выделили Киеву военную помощь на общую сумму в 5,6 миллиарда долларов, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби. Президент США Джо Байден объявил, что его страна выделяет Киеву дополнительный пакет военной помощи на общую сумму порядка 1 миллиарда долларов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Ракетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСанкт-ПетербургСШАЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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