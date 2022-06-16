https://ria.ru/20220616/po-1795936104.html

Правительство обсудит запрет иностранного ПО для критической инфраструктуры

Правительство обсудит запрет иностранного ПО для критической инфраструктуры - РИА Новости, 16.06.2022

Правительство обсудит запрет иностранного ПО для критической инфраструктуры

Законопроект о расширении списка объектов, которым необходимо перейти с иностранного ПО на отечественное, практически согласован и скоро будет внесен в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T21:44

2022-06-16T21:44

2022-06-16T21:44

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максим паршин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Законопроект о расширении списка объектов, которым необходимо перейти с иностранного ПО на отечественное, практически согласован и скоро будет внесен в правительство, заявил в ходе ПМЭФ замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.В марте президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта 2022 года закупать иностранный софт для критической информационной инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической информационной инфраструктуры будет полностью запрещено.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, санкт-петербург, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим паршин