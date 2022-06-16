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Правительство обсудит запрет иностранного ПО для критической инфраструктуры - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/po-1795936104.html
Правительство обсудит запрет иностранного ПО для критической инфраструктуры
Правительство обсудит запрет иностранного ПО для критической инфраструктуры - РИА Новости, 16.06.2022
Правительство обсудит запрет иностранного ПО для критической инфраструктуры
Законопроект о расширении списка объектов, которым необходимо перейти с иностранного ПО на отечественное, практически согласован и скоро будет внесен в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T21:44
2022-06-16T21:44
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максим паршин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Законопроект о расширении списка объектов, которым необходимо перейти с иностранного ПО на отечественное, практически согласован и скоро будет внесен в правительство, заявил в ходе ПМЭФ замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.В марте президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта 2022 года закупать иностранный софт для критической информационной инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической информационной инфраструктуры будет полностью запрещено.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, санкт-петербург, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим паршин
21:44 16.06.2022
 
Правительство обсудит запрет иностранного ПО для критической инфраструктуры

Правительство рассмотрит переход на отечественное ПО для негосударственной инфраструктуры

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства России
Дом Правительства России - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Законопроект о расширении списка объектов, которым необходимо перейти с иностранного ПО на отечественное, практически согласован и скоро будет внесен в правительство, заявил в ходе ПМЭФ замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.
В марте президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта 2022 года закупать иностранный софт для критической информационной инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической информационной инфраструктуры будет полностью запрещено.
"Будет еще закон, который распространяет похожие нормы не только на государственные объекты КИИ, но и на другие объекты, в том числе и негосударственные КИИ. Закон такой уже практически согласован. И будет скоро внесен в правительство", - сказал Паршин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 13:34Петербургский международный экономический форум — 2022
Минцифры расширит программу компенсации 50% стоимости ПО для МСП
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максим Паршин
 
 
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