https://ria.ru/20220616/nauka-1795798281.html

СПбГУ создаст в Ленобласти научный центр

СПбГУ создаст в Ленобласти научный центр - РИА Новости, 16.06.2022

СПбГУ создаст в Ленобласти научный центр

Санкт-Петербургский государственный университет создаст на территории Ленинградской области инновационный научно-технологический центр "Невская дельта", сообщил РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:50

2022-06-16T15:50

2022-06-16T15:50

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

санкт-петербург

тосненский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет создаст на территории Ленинградской области инновационный научно-технологический центр "Невская дельта", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Инновационный научно-технологический центр "Невская дельта" планируется построить на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области с последующим развитием проекта в Тосненском районе.На территории "Невская дельта" планируется создать научно-производственные объекты, на базе которых будут вестись разработки в области экологии, энергетики, агротехнологий, медицины и фармацевтики, биотехнологий и генетики, цифровизации, приборостроения, новых материалов. Разработки ученых можно будет испытать и апробировать на территории ИНТЦ "Невская дельта", чтобы затем внедрить в производственный процесс.

https://ria.ru/20211126/verf-1761223507.html

ленинградская область

санкт-петербург

тосненский район

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, санкт-петербург, тосненский район