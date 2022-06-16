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СПбГУ создаст в Ленобласти научный центр - РИА Новости, 16.06.2022
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СПбГУ создаст в Ленобласти научный центр
СПбГУ создаст в Ленобласти научный центр - РИА Новости, 16.06.2022
СПбГУ создаст в Ленобласти научный центр
Санкт-Петербургский государственный университет создаст на территории Ленинградской области инновационный научно-технологический центр "Невская дельта", сообщил РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:50
2022-06-16T15:50
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
санкт-петербург
тосненский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет создаст на территории Ленинградской области инновационный научно-технологический центр "Невская дельта", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Инновационный научно-технологический центр "Невская дельта" планируется построить на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области с последующим развитием проекта в Тосненском районе.На территории "Невская дельта" планируется создать научно-производственные объекты, на базе которых будут вестись разработки в области экологии, энергетики, агротехнологий, медицины и фармацевтики, биотехнологий и генетики, цифровизации, приборостроения, новых материалов. Разработки ученых можно будет испытать и апробировать на территории ИНТЦ "Невская дельта", чтобы затем внедрить в производственный процесс.
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ленинградская область
санкт-петербург
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ленинградская область, александр дрозденко, санкт-петербург, тосненский район
15:50 16.06.2022
 

СПбГУ создаст в Ленобласти научный центр

© Фото : правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и ректор СПбГУ член-корреспондент РАН Николай Кропачев со время подписания соглашения о сотрудничестве
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и ректор СПбГУ член-корреспондент РАН Николай Кропачев со время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет создаст на территории Ленинградской области инновационный научно-технологический центр "Невская дельта", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Инновационный научно-технологический центр "Невская дельта" планируется построить на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области с последующим развитием проекта в Тосненском районе.
"Важно не только подготовить кадры для российской науки, что на протяжении многих лет успешно делает Санкт-Петербургский университет, но и дать возможность молодым ученым развиваться, расти профессионально. Именно такой центр, где можно будет проводить разработки и испытания, создает университет, вкладывая около 70 миллиардов рублей. Ленинградская область не остается в стороне, мы, безусловно, поддерживаем этот проект на благо развития российской науки", – сказал глава региона Александр Дрозденко.
На территории "Невская дельта" планируется создать научно-производственные объекты, на базе которых будут вестись разработки в области экологии, энергетики, агротехнологий, медицины и фармацевтики, биотехнологий и генетики, цифровизации, приборостроения, новых материалов. Разработки ученых можно будет испытать и апробировать на территории ИНТЦ "Невская дельта", чтобы затем внедрить в производственный процесс.
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