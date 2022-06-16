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Музаев сообщил, что ЕГЭ проходит штатно - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/muzaev-1795682226.html
Музаев сообщил, что ЕГЭ проходит штатно
Музаев сообщил, что ЕГЭ проходит штатно - РИА Новости, 16.06.2022
Музаев сообщил, что ЕГЭ проходит штатно
ЕГЭ в 2022 году проходит штатно, безопасно для участников, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью на полях ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:22
2022-06-16T11:37
петербургский международный экономический форум — 2022
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
петербургский международный экономический форум (фонд)
анзор музаев
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. ЕГЭ в 2022 году проходит штатно, безопасно для участников, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью на полях ПМЭФ."Всё проходит очень спокойно, без сбоев, штатно и безопасно для наших участников", - сказал он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), петербургский международный экономический форум (фонд), анзор музаев, социальный навигатор, сн_образование
11:22 16.06.2022 (обновлено: 11:37 16.06.2022)
 
Музаев сообщил, что ЕГЭ проходит штатно

Глава Рособрнадзора Музаев заявил, что ЕГЭ в 2022 проходит без происшествий

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ Анзор Музаев на ПМЭФ-2022
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ Анзор Музаев на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ Анзор Музаев на ПМЭФ-2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. ЕГЭ в 2022 году проходит штатно, безопасно для участников, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью на полях ПМЭФ.
"Всё проходит очень спокойно, без сбоев, штатно и безопасно для наших участников", - сказал он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Обработка результатов ЕГЭ в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 11:52
Первые результаты основного периода ЕГЭ направлены в регионы
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Петербургский международный экономический форум (фонд)Анзор МузаевСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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