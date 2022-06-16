https://ria.ru/20220616/muzaev-1795682226.html

Музаев сообщил, что ЕГЭ проходит штатно

Музаев сообщил, что ЕГЭ проходит штатно - РИА Новости, 16.06.2022

Музаев сообщил, что ЕГЭ проходит штатно

ЕГЭ в 2022 году проходит штатно, безопасно для участников, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью на полях ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:22

2022-06-16T11:22

2022-06-16T11:37

петербургский международный экономический форум — 2022

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

петербургский международный экономический форум (фонд)

анзор музаев

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. ЕГЭ в 2022 году проходит штатно, безопасно для участников, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью на полях ПМЭФ."Всё проходит очень спокойно, без сбоев, штатно и безопасно для наших участников", - сказал он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://sn.ria.ru/20220609/ege-1794201795.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), петербургский международный экономический форум (фонд), анзор музаев, социальный навигатор, сн_образование