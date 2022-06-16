https://ria.ru/20220616/murmansk-1795935588.html
Порт Мурманск готов стать мощным логистическим хабом для нужд СМП
Порт Мурманск готов стать мощным логистическим хабом для нужд СМП - РИА Новости, 16.06.2022
Порт Мурманск готов стать мощным логистическим хабом для нужд СМП
Все предпосылки созданы для того, чтобы незамерзающий порт Мурманск с его огромными конкурентными преимуществами стал мощным логистическим хабом, который сможет РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T21:49
2022-06-16T21:49
2022-06-16T21:49
мурманская область
экономика
технологии
мурманск
мурманская область
кольский залив
андрей чибис
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МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Все предпосылки созданы для того, чтобы незамерзающий порт Мурманск с его огромными конкурентными преимуществами стал мощным логистическим хабом, который сможет обеспечивать развитие северного морского пути, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на панельной сессии "Северный морской путь как международный транспортный коридор", состоявшейся в рамках ПМЭФ - 2022.В своем вступительном слове губернатор отметил, что ключевые аспекты по развитию Мурманской области обозначены в стратегии развития Арктической зоны. "Это развитие единственного незамерзающего порта Мурманска и трансформация транспортного узла в мультимодальный хаб, а также строительство его территорий, новых терминалов и перевалочных комплексов", – сообщил Чибис.Глава региона отметил, что Мурманский порт – лидер среди портов арктического бассейна, входит в топ-5 по объемам перевозки грузов (в 2021 году грузооборот составил 54,5 миллиона тонн). Основным конкурентным преимуществом порта является прямой доступ в мировой океан, без прохождения международных проливов и ограничений по размеру судов, которые заходят в порт. Кроме того, через Мурманск организована перевалка нефти, активно развиваются пункты на берегу."Большое значение имеют и компетенции. С учетом ограничений и давления, оказанных на нашу страну, мы получили спрос, в том числе от рыбно-промыслового флота, на развитие гражданского судоремонта. Учитывая партнеров и ту базу, которая у нас есть, это можно сделать достаточно быстро", – заявил глава региона, добавив, что новые компании, которые занимаются рыбной промышленностью также готовы инвестировать в развитие судоремонта.Глава региона подчеркнул, что Мурманский транспортный узел – флагманский проект, уже начато освоение западного берега Кольского залива - это высокотехнологичная стройка в Белокаменке и уникальный якорный порт для Мурманского узла – Лавна. В 2023 по нему пойдет первый груз. Глава региона подчеркнул, что общестроительный уровень готовности транспортного узла составляет 56%, железнодорожного полотна 90%."Эти проекты дадут дополнительную загрузку северному морскому пути и мощный экономический эффект в развитии Мурманской области… Все предпосылки для того, чтобы незамерзающий глубоководный порт Мурманск стал мощнейшим логистическим хабом, который обеспечит развитие северного морского пути есть. Важно, что все принятые решения в стадии реализации", – заключил губернатор.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795912251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, мурманск, мурманская область, кольский залив, андрей чибис
Порт Мурманск готов стать мощным логистическим хабом для нужд СМП
Губернатор: порт Мурманск готов стать мощным логистическим хабом для нужд СМП
МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Все предпосылки созданы для того, чтобы незамерзающий порт Мурманск с его огромными конкурентными преимуществами стал мощным логистическим хабом, который сможет обеспечивать развитие северного морского пути, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на панельной сессии "Северный морской путь как международный транспортный коридор", состоявшейся в рамках ПМЭФ - 2022.
В своем вступительном слове губернатор отметил, что ключевые аспекты по развитию Мурманской области
обозначены в стратегии развития Арктической зоны. "Это развитие единственного незамерзающего порта Мурманска
и трансформация транспортного узла в мультимодальный хаб, а также строительство его территорий, новых терминалов и перевалочных комплексов", – сообщил Чибис.
Глава региона отметил, что Мурманский порт – лидер среди портов арктического бассейна, входит в топ-5 по объемам перевозки грузов (в 2021 году грузооборот составил 54,5 миллиона тонн). Основным конкурентным преимуществом порта является прямой доступ в мировой океан, без прохождения международных проливов и ограничений по размеру судов, которые заходят в порт. Кроме того, через Мурманск организована перевалка нефти, активно развиваются пункты на берегу.
"Большое значение имеют и компетенции. С учетом ограничений и давления, оказанных на нашу страну, мы получили спрос, в том числе от рыбно-промыслового флота, на развитие гражданского судоремонта. Учитывая партнеров и ту базу, которая у нас есть, это можно сделать достаточно быстро", – заявил глава региона, добавив, что новые компании, которые занимаются рыбной промышленностью также готовы инвестировать в развитие судоремонта.
Глава региона подчеркнул, что Мурманский транспортный узел – флагманский проект, уже начато освоение западного берега Кольского залива
- это высокотехнологичная стройка в Белокаменке и уникальный якорный порт для Мурманского узла – Лавна. В 2023 по нему пойдет первый груз. Глава региона подчеркнул, что общестроительный уровень готовности транспортного узла составляет 56%, железнодорожного полотна 90%.
"Эти проекты дадут дополнительную загрузку северному морскому пути и мощный экономический эффект в развитии Мурманской области… Все предпосылки для того, чтобы незамерзающий глубоководный порт Мурманск стал мощнейшим логистическим хабом, который обеспечит развитие северного морского пути есть. Важно, что все принятые решения в стадии реализации", – заключил губернатор.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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