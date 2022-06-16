https://ria.ru/20220616/it-1795825913.html

Число аккредитованных Минцифры IT-компаний к концу года достигнет 35 тысяч

Число аккредитованных Минцифры IT-компаний к концу года достигнет 35 тысяч - РИА Новости, 16.06.2022

Число аккредитованных Минцифры IT-компаний к концу года достигнет 35 тысяч

Количество аккредитованных компаний в IT сфере достигнет 35 тысяч до конца 2022 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме "Российские... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:22

2022-06-16T16:22

2022-06-16T16:22

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

максим паршин

россия

санкт-петербург

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

дмитрий чернышенко

it-компании

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Количество аккредитованных компаний в IT сфере достигнет 35 тысяч до конца 2022 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме "Российские IT-решения мирового уровня: ответ на глобальные вызовы" в рамках ПМЭФ ."До конца года у нас будет 35 тысяч российских компаний, которые аккредитуются в нашем реестре (IT-компаний - ред.). Они, конечно, приходят не только за льготами, которые они получают", - заявил он.Чернышенко также отметил, что количество льгот "достаточно беспрецедентное": от субсидирования процентных ставок до отсрочки от армии, в том числе налоговые послабления.Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В рамках этих указаний Минцифры РФ 31 мая создало единый сайт с подробной информацией о льготной ипотеке для IT-специалистов, где можно узнать, в частности, входит ли компания в перечень отвечающих условиям такой ипотеки. Замглавы ведомства Максим Паршин напомнил, что общая сумма кредитов составит более 240 миллиардов рублей, в частности, до 2024 года программой льготной ипотеки смогут воспользоваться не менее 50 тысяч специалистов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/po-1795798369.html

https://ria.ru/20220615/vnzh-1795474788.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, максим паршин, россия, санкт-петербург, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко, it-компании, пмэф