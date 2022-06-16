https://ria.ru/20220616/ipoteka-1795778447.html

Нижегородская область заключила соглашение о социальной ипотеке

Нижегородская область заключила соглашение о социальной ипотеке - РИА Новости, 16.06.2022

Нижегородская область заключила соглашение о социальной ипотеке

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:48

2022-06-16T14:48

2022-06-16T14:48

петербургский международный экономический форум — 2022

ипотека

нижегородская область

втб

россия

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795721606_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1a3304c3b9a62c3a5d46879d54b1e93.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников подписали соглашение о развитии программы социальной ипотеки в регионе в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба областного правительства.Старт выдачи жилищных кредитов на льготных условиях запланирован на второе полугодие 2022 года. Программа рассчитана на 20 лет, объем финансирования регионом составит около 7 миллиардов рублей."Льготная ипотека в Нижегородской области будет направлена на поддержку многодетных семей, граждан, проживающих в сельской местности, работников социальной сферы, спорта и ИТ-отрасли. Новый проект предполагает объединение федеральных мер поддержки с субсидированием ставки из средств регионального бюджета. Льготные условия кредитования будут предоставляться при покупке как готового, так и строящегося жилья, кроме того, будет предоставлена возможность индивидуального жилищного строительства. Ценовые параметры для заемщиков будут объявлены дополнительно", - говорится в сообщении.Губернатор Нижегородской области отметил, что в регионе существует большой запрос от жителей на развитие программ льготной ипотеки. "Мы решили оказать дополнительную поддержку определенным категориям граждан в решении жилищного вопроса. Среди них – сотрудники учреждений здравоохранения и образования, коммунального хозяйства, пожарной службы, социальные работники, работники сферы спорта, культуры и ИТ-специалисты. Это очень важное решение для поддержки как ценных специалистов, так и молодых семей", - цитирует пресс-служба слова Никитина.По его словам, по федеральной программе "Семейная ипотека" благодаря региональной поддержке ставка может снижаться до 0,1 процента, и фактически ипотека будет беспроцентной. "Это также важно и для населенных пунктов региона. Специалист, приобретая квартиру в месте, где он работает, заинтересован в развитии своей дальнейшей карьеры. Рад, что в деле подготовки и реализации программы у нас есть надежные партнеры", - сказал Никитин.Как отметил Мутко, единая льготная ипотека - один из инструментов ДОМ.РФ, нацеленных на повышение доступности жилья и создание условий для притока дополнительных инвестиций в регионы через стройотрасль. "Программа, к которой присоединяются крупнейшие банки, призвана сделать господдержку граждан более адресной, уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет. Как оператор программы мы сделаем все возможное, чтобы оформление и выдача кредитов были максимально удобными для людей", – сказал генеральный директор ДОМ.РФ.В свою очередь, заместитель президента-председателя правления ВТБ назвал повышение доступности ипотеки "стратегической задачей". "Социальная ипотека, которую мы запускаем в Нижегородской области, объединит все преимущества федеральных и региональных программ, при этом будет доступна клиентам в "режиме одного окна" – без предоставления дополнительных справок и лишних визитов в банк. Мы рассчитываем, что ее участниками станут несколько тысяч нижегородских семей", - приводятся в сообщении слова Печатникова.Зампред ВТБ также добавил, что за январь-май этого года жители Нижегородской области оформили в банке ипотеку более чем на 3,5 миллиарда рублей, примерно половина продаж пришлась на программы с господдержкой.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/bespilotniki-1795751460.html

https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795757674.html

нижегородская область

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ипотека, нижегородская область, втб, россия, санкт-петербург