https://ria.ru/20220616/ikea-1795903237.html

Дрозденко об ИКЕА: никто не хочет просто уйти и хлопнуть дверью

Дрозденко об ИКЕА: никто не хочет просто уйти и хлопнуть дверью - РИА Новости, 16.06.2022

Дрозденко об ИКЕА: никто не хочет просто уйти и хлопнуть дверью

Ни один бизнес, работающий в Ленинградской области, не хочет просто уйти и хлопнуть дверью, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:16

2022-06-16T19:16

2022-06-16T19:16

ленинградская область

ленинградская область

ikea international group

икеа

экономика

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ни один бизнес, работающий в Ленинградской области, не хочет просто уйти и хлопнуть дверью, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Все все понимают. Все ищут варианты. Один из таких способов — передача управления российскому менеджменту, это продажа с обратным выкупом. Есть громкие заявления, а есть жизнь", — сказал глава региона журналистам, комментируя ситуацию со шведской компанией ИКЕА.По словам Дрозденко, компания IKEA производит достаточно простую продукцию в Ленинградской области, но под это производство имеет в аренде расчётную лесосеку. На лесосеку в Ленинградской области стоит очередь, как и возможность работать на этой фабрике, сказал губернатор.При этом он напомнил старый анекдот, когда подвыпившие гости в очередной раз прощаются с хозяевами, и хозяева уже мечтают: "Ну когда же вы уйдете, нам еще мыть посуду, нам еще нужно отоспаться перед работой". А гости все не уходят.При этом он отметил, что компания IKEA уже сегодня изменила позицию.По его словам, на завод в Ленинградской области есть покупатели, которые еще месяц назад заявляли готовность подхватить бизнес, но конкретика будет известна позже."Но этот бизнес будет сохранен", - заверил глава региона.

https://ria.ru/20220310/lenoblast-1777435244.html

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Алёна Пава

ленинградская область, ikea international group, икеа, экономика, александр дрозденко