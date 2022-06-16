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Дрозденко об ИКЕА: никто не хочет просто уйти и хлопнуть дверью - РИА Новости, 16.06.2022
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Дрозденко об ИКЕА: никто не хочет просто уйти и хлопнуть дверью
Дрозденко об ИКЕА: никто не хочет просто уйти и хлопнуть дверью - РИА Новости, 16.06.2022
Дрозденко об ИКЕА: никто не хочет просто уйти и хлопнуть дверью
Ни один бизнес, работающий в Ленинградской области, не хочет просто уйти и хлопнуть дверью, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:16
2022-06-16T19:16
ленинградская область
ленинградская область
ikea international group
икеа
экономика
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ни один бизнес, работающий в Ленинградской области, не хочет просто уйти и хлопнуть дверью, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Все все понимают. Все ищут варианты. Один из таких способов — передача управления российскому менеджменту, это продажа с обратным выкупом. Есть громкие заявления, а есть жизнь", — сказал глава региона журналистам, комментируя ситуацию со шведской компанией ИКЕА.По словам Дрозденко, компания IKEA производит достаточно простую продукцию в Ленинградской области, но под это производство имеет в аренде расчётную лесосеку. На лесосеку в Ленинградской области стоит очередь, как и возможность работать на этой фабрике, сказал губернатор.При этом он напомнил старый анекдот, когда подвыпившие гости в очередной раз прощаются с хозяевами, и хозяева уже мечтают: "Ну когда же вы уйдете, нам еще мыть посуду, нам еще нужно отоспаться перед работой". А гости все не уходят.При этом он отметил, что компания IKEA уже сегодня изменила позицию.По его словам, на завод в Ленинградской области есть покупатели, которые еще месяц назад заявляли готовность подхватить бизнес, но конкретика будет известна позже."Но этот бизнес будет сохранен", - заверил глава региона.
https://ria.ru/20220310/lenoblast-1777435244.html
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ленинградская область, ikea international group, икеа, экономика, александр дрозденко
19:16 16.06.2022
 

Дрозденко об ИКЕА: никто не хочет просто уйти и хлопнуть дверью

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМагазин "Икеа"
Магазин Икеа - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Магазин "Икеа" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ни один бизнес, работающий в Ленинградской области, не хочет просто уйти и хлопнуть дверью, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Все все понимают. Все ищут варианты. Один из таких способов — передача управления российскому менеджменту, это продажа с обратным выкупом. Есть громкие заявления, а есть жизнь", — сказал глава региона журналистам, комментируя ситуацию со шведской компанией ИКЕА.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 11:56Ленинградская область
Власти Ленобласти и бизнес разработали меры поддержки в условиях санкций
По словам Дрозденко, компания IKEA производит достаточно простую продукцию в Ленинградской области, но под это производство имеет в аренде расчётную лесосеку. На лесосеку в Ленинградской области стоит очередь, как и возможность работать на этой фабрике, сказал губернатор.
При этом он напомнил старый анекдот, когда подвыпившие гости в очередной раз прощаются с хозяевами, и хозяева уже мечтают: "Ну когда же вы уйдете, нам еще мыть посуду, нам еще нужно отоспаться перед работой". А гости все не уходят.
"Несколько раз уже были заявления от компании IKEA, что они уходят. Мы не переживаем, что они уйдут. Более того, мы вчера достаточно остро отреагировали, что, пожалуйста, у нас очередь", - сказал Дрозденко.
При этом он отметил, что компания IKEA уже сегодня изменила позицию.
"Теперь они говорят, что не уходят, а ищут покупателя, либо кому временно отдать в управление свое производство. В принципе, это общий подход иностранных компаний, которые работают в Ленинградской области. Никто не хочет просто уйти и хлопнуть дверью", - заявил Дрозденко.
По его словам, на завод в Ленинградской области есть покупатели, которые еще месяц назад заявляли готовность подхватить бизнес, но конкретика будет известна позже.
"Но этот бизнес будет сохранен", - заверил глава региона.
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Ленинградская областьЛенинградская областьIKEA International GroupИКЕАЭкономикаАлександр Дрозденко
 
 
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