https://ria.ru/20220616/enakievo-1796206820.html

Ленобласть поможет Енакиево с восстановлением дорог и новым транспортом

Ленобласть поможет Енакиево с восстановлением дорог и новым транспортом - РИА Новости, 17.06.2022

Ленобласть поможет Енакиево с восстановлением дорог и новым транспортом

Ленинградская область поможет городу Енакиево в ДНР с восстановлением дорог и обновлением транспорта, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в интервью... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-16T22:49

2022-06-16T22:49

2022-06-17T16:47

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

енакиево

донецкая народная республика

общество

днр

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Ленинградская область поможет городу Енакиево в ДНР с восстановлением дорог и обновлением транспорта, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Ранее сообщалось, что Дрозденко посетил подшефный региону город Енакиево в ДНР 11-12 июня. Между Енакиево и Ленинградской областью было подписано соглашение о развитии сотрудничества. Отмечалось, что представители Ленинградской области уже второй месяц работают в Енакиево. Первыми прибыли медики и дорожники, затем строители и работники ЖКХ: они на месте помогают восстанавливать социальную и коммунальную инфраструктуру города.Он отметил, что специалисты Ленинградской области ведут оценку восстановительных работ."В самом Енакиево разрушений не так много, в большей степени пострадали города агломерации, там понадобится восстановление объектов социальной сферы. В Енакиево в приоритете сейчас восстановление дорог, обновление транспорта и поставка медицинского оборудования, которое здесь не обновлялось с советских времен", - рассказал губернатор.Он напомнил, что Ленинградская область уже передала 6 автобусов ПАЗ, закуплена медицинская техника на 50 миллионов рублей (стоматологические кресла, аппараты УЗИ и другое), также поставлены материалы и оборудование, необходимые для срочного ремонта кровель, инженерных сетей, подготовки города к зиме."В планах: ремонт дорог, водоснабжения и канализации, установка освещения, запуск новых трамваев и автобусов. Уже сегодня в Енакиево работают ленинградские медики и все те жители города, кому по результатам обследования будет необходимо серьезное лечение ― получат его за счет резервных средств правительства Ленинградской области. Предстоит также обновить школьные программы, учебники, образовательный процесс", - сказал Дрозденко.Он также отметил, что в Енакиево уже работают ленинградские дорожники. Всю технику, которую они привезли с собой решено подарить городу."Ленинградцы будут работать в Енакиево вахтовым методом. Хотя многие из тех, кто приехал в числе первых, наши медики, в частности, отказываются от замены: готовы работать дальше, чтобы помогать жителям", - сказал глава региона.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220530/mediki-1791660086.html

https://ria.ru/20220414/semena-1783550585.html

https://ria.ru/20220506/pomosch-1787235852.html

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Алёна Пава

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