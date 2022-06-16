https://ria.ru/20220616/donetsk-1795812500.html

Украинские военные нанесли удар по центру Донецка

Украинские военные нанесли удар по центру Донецка - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские военные нанесли удар по центру Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил об обстреле столицы ДНР, есть пострадавшие. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:52

2022-06-16T15:52

2022-06-16T17:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

денис пушилин

юрий ушаков

владимир путин

украина

россия

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ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил об обстреле столицы ДНР, есть пострадавшие.Кроме того, один из боеприпасов разорвался в другой части города, на улице Уральской, в районе 82-й школы, повредив частный автомобиль, передает корреспондент РИА Новости. Хозяев на месте не было, никто не пострадал.Также на улице Керамической осколочным снарядом ранило мирную жительницу. Другие части ракет повредили дорожное полотно и фундамент жилого дома на улице Кирова.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Под огнем оказались практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский.Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в официальном обращении, что республика запросила у России "дополнительные союзнические силы". Кулемзин отметил, что обстрел города со стороны украинских войск в понедельник стал одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта. Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков назвал удивительным отсутствие реакции Запада на многочисленные обстрелы со стороны ВСУ.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/kadyrov-1795274264.html

https://ria.ru/20220615/donetsk-1795490015.html

донецк (днр)

украина

россия

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Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка последствия сегодняшнего обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка: на улице разбросаны обломки украинской ракеты, в асфальте пробиты дыры. Ранее сообщалось, что в городе слышали работу системы ПВО. 2022-06-16T15:52 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), денис пушилин, юрий ушаков, владимир путин, украина, россия, вооруженные силы украины