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Украинские военные нанесли удар по центру Донецка - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/donetsk-1795812500.html
Украинские военные нанесли удар по центру Донецка
Украинские военные нанесли удар по центру Донецка - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские военные нанесли удар по центру Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил об обстреле столицы ДНР, есть пострадавшие. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:52
2022-06-16T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
денис пушилин
юрий ушаков
владимир путин
украина
россия
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ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил об обстреле столицы ДНР, есть пострадавшие.Кроме того, один из боеприпасов разорвался в другой части города, на улице Уральской, в районе 82-й школы, повредив частный автомобиль, передает корреспондент РИА Новости. Хозяев на месте не было, никто не пострадал.Также на улице Керамической осколочным снарядом ранило мирную жительницу. Другие части ракет повредили дорожное полотно и фундамент жилого дома на улице Кирова.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Под огнем оказались практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский.Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в официальном обращении, что республика запросила у России "дополнительные союзнические силы". Кулемзин отметил, что обстрел города со стороны украинских войск в понедельник стал одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта. Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков назвал удивительным отсутствие реакции Запада на многочисленные обстрелы со стороны ВСУ.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка
последствия сегодняшнего обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка: на улице разбросаны обломки украинской ракеты, в асфальте пробиты дыры. Ранее сообщалось, что в городе слышали работу системы ПВО.
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в мире, донецк (днр), денис пушилин, юрий ушаков, владимир путин, украина, россия, вооруженные силы украины
15:52 16.06.2022 (обновлено: 17:34 16.06.2022)
 
Украинские военные нанесли удар по центру Донецка

Мэр Донецка сообщил об обстреле центра города украинскими войсками, есть пострадавшие

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил об обстреле столицы ДНР, есть пострадавшие.

"Центр города вновь содрогнулся от прилетов. Прилет зафиксирован по адресу: проспект имени Лагутенко, 13, в районе Центрального универмага Донецка. Имеются пострадавшие, повреждено три автомобиля, остекление окон местных домов. Обстоятельства уточняются. На месте работают оперативные службы", — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Кроме того, один из боеприпасов разорвался в другой части города, на улице Уральской, в районе 82-й школы, повредив частный автомобиль, передает корреспондент РИА Новости. Хозяев на месте не было, никто не пострадал.
Также на улице Керамической осколочным снарядом ранило мирную жительницу. Другие части ракет повредили дорожное полотно и фундамент жилого дома на улице Кирова.
"Все это ужасно и страшно": жестокие обстрелы Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

Пожарные расчеты МЧС ДНР тушат пожар в Киевском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
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Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

Женщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно, разбитое в результате обстрелов ВСУ Донецка.
2 из 12

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
3 из 12

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

Мужчина выносит уцелевшие вещи из дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
4 из 12

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

Крыша Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, разрушенная в результате попадания снаряда ВСУ. Рожениц эвакуировали в подвал
5 из 12

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

Родильное отделение Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, пострадавшего в результате попадания снаряда ВСУ в крышу здания. Рожениц эвакуировали в подвал
6 из 12

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
7 из 12

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

Сотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ Донецка
8 из 12

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

Сотрудники МЧС ДНР в квартире после тушения пожара, возникшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
9 из 12

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
10 из 12

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
11 из 12

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
12 из 12

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 12

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Под огнем оказались практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в официальном обращении, что республика запросила у России "дополнительные союзнические силы". Кулемзин отметил, что обстрел города со стороны украинских войск в понедельник стал одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта. Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков назвал удивительным отсутствие реакции Запада на многочисленные обстрелы со стороны ВСУ.
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14 июня, 17:58Специальная военная операция на Украине
Кадырова возмутила "подлая позиция европейских СМИ" по обстрелу Донецка
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Родильное отделение Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, пострадавшего в результате попадания снаряда ВСУ в крышу здания - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 15:08
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