https://ria.ru/20220614/donetsk-1795156998.html

"Все это ужасно и страшно": жестокие обстрелы Донецка

"Все это ужасно и страшно": жестокие обстрелы Донецка - РИА Новости, 14.06.2022

"Все это ужасно и страшно": жестокие обстрелы Донецка

Донецк в последние дни находится под интенсивным артиллерийским огнем, украинская сторона атаковала практически все районы города. Последствия обстрелов — в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:52

2022-06-14T13:52

2022-06-14T16:07

фото

специальная военная операция на украине

обстрелы

днр

ситуация в днр и лнр

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Донецк в последние дни находится под интенсивным артиллерийским огнем, украинская сторона атаковала практически все районы города. Последствия обстрелов — в фотоленте Ria.ru.

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2022

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