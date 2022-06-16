https://ria.ru/20220616/bts-1795847131.html

"BTS останутся навсегда": бой-бэнд опроверг слухи о распаде

"BTS останутся навсегда": бой-бэнд опроверг слухи о распаде - РИА Новости, 16.06.2022

"BTS останутся навсегда": бой-бэнд опроверг слухи о распаде

Группа BTS опровергла слухи о распаде, пишет Daily Mail. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:25

2022-06-16T17:25

2022-06-16T17:25

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Группа BTS опровергла слухи о распаде, пишет Daily Mail.Они появились после заявления участников команды о временном перерыве. Фанаты уже много раз слышали подобное от других музыкантов и решили, что это мягкий способ сообщить о том, что бой-бэнда больше не будет.Представитель BTS утверждает, что коллектив не прекращает совместное творчество, но некоторые участники все же займутся своими сольными проектами. Он заверил, что в ближайшие месяцы музыканты снимут новое видео для их веб-сериала "Run BTS". Также в статье Daily Mail напомнили, что после заявления команды о перерыве и возникших на его фоне слухов акции лейбла HYBE, занимающегося ее продвижением, упали на 34 процента. Зимой группа уже брала паузу. Тогда музыканты воспользовались этим, чтобы подготовиться к большому концерту, который состоялся в марте. Кроме того, коллектив выпустил в 2022 году новый альбом.

https://ria.ru/20220516/bts-1788806592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, bts, знаменитости, звезды, концерты