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Корейская группа BTS объявила о паузе в карьере - РИА Новости, 14.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220614/bts-1795329751.html
Корейская группа BTS объявила о паузе в карьере
Корейская группа BTS объявила о паузе в карьере - РИА Новости, 14.06.2022
Корейская группа BTS объявила о паузе в карьере
Участники корейского K-pop-проекта BTS займутся сольными проектами. Совместное творчество группы пока поставили на паузу, сообщает Billboard. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T23:25
2022-06-14T23:25
шоубиз
bts
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Участники корейского K-pop-проекта BTS займутся сольными проектами. Совместное творчество группы пока поставили на паузу, сообщает Billboard.Однако участники коллектива подчеркнули, что вернутся позже "еще более зрелыми, чем есть сейчас". Также отмечается, что первым сольным альбом выпустит Хосок, затем Юнги, после него — Чонгук.Зимой группа уже брала паузу, но тогда они воспользовались временем, чтобы подготовиться к большому концерту, который состоялся в марте. Кроме того, коллектив выпустил в 2022 году новый альбом. Группа BTS — одна из самых востребованных в музыкальной индустрии. Музыканты продолжали выступать и выпускать хиты даже на фоне ситуации с COVID-19, но делали это онлайн. Несмотря на то, что солисты не могли взаимодействовать вживую с аудиторией, все равно достигли невероятных результатов.Например, их альбом "BE", выпущенный в конце ноября 2020 года, занял первое место чарта Billboard 200, а онлайн-концерт BTS, сыгранный летом того же года, установил мировой рекорд Гиннеса по числу зрителей.
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bts
23:25 14.06.2022
 
Корейская группа BTS объявила о паузе в карьере

Участники корейской группы BTS займутся сольными проектами

© Getty Images/Amy Sussman Группа BTS на премии American Music Awards 2021
Группа BTS на премии American Music Awards 2021
© Getty Images/Amy Sussman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Участники корейского K-pop-проекта BTS займутся сольными проектами. Совместное творчество группы пока поставили на паузу, сообщает Billboard.
Однако участники коллектива подчеркнули, что вернутся позже "еще более зрелыми, чем есть сейчас". Также отмечается, что первым сольным альбом выпустит Хосок, затем Юнги, после него — Чонгук.
Зимой группа уже брала паузу, но тогда они воспользовались временем, чтобы подготовиться к большому концерту, который состоялся в марте. Кроме того, коллектив выпустил в 2022 году новый альбом.
Группа BTS — одна из самых востребованных в музыкальной индустрии. Музыканты продолжали выступать и выпускать хиты даже на фоне ситуации с COVID-19, но делали это онлайн. Несмотря на то, что солисты не могли взаимодействовать вживую с аудиторией, все равно достигли невероятных результатов.
Например, их альбом "BE", выпущенный в конце ноября 2020 года, занял первое место чарта Billboard 200, а онлайн-концерт BTS, сыгранный летом того же года, установил мировой рекорд Гиннеса по числу зрителей.
Кадр из клипа BTS Butter
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