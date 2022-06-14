https://ria.ru/20220614/bts-1795329751.html

Корейская группа BTS объявила о паузе в карьере

Корейская группа BTS объявила о паузе в карьере - РИА Новости, 14.06.2022

Корейская группа BTS объявила о паузе в карьере

Участники корейского K-pop-проекта BTS займутся сольными проектами. Совместное творчество группы пока поставили на паузу, сообщает Billboard. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T23:25

2022-06-14T23:25

2022-06-14T23:25

шоубиз

bts

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Участники корейского K-pop-проекта BTS займутся сольными проектами. Совместное творчество группы пока поставили на паузу, сообщает Billboard.Однако участники коллектива подчеркнули, что вернутся позже "еще более зрелыми, чем есть сейчас". Также отмечается, что первым сольным альбом выпустит Хосок, затем Юнги, после него — Чонгук.Зимой группа уже брала паузу, но тогда они воспользовались временем, чтобы подготовиться к большому концерту, который состоялся в марте. Кроме того, коллектив выпустил в 2022 году новый альбом. Группа BTS — одна из самых востребованных в музыкальной индустрии. Музыканты продолжали выступать и выпускать хиты даже на фоне ситуации с COVID-19, но делали это онлайн. Несмотря на то, что солисты не могли взаимодействовать вживую с аудиторией, все равно достигли невероятных результатов.Например, их альбом "BE", выпущенный в конце ноября 2020 года, занял первое место чарта Billboard 200, а онлайн-концерт BTS, сыгранный летом того же года, установил мировой рекорд Гиннеса по числу зрителей.

https://ria.ru/20220516/bts-1788806592.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

bts