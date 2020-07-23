https://ria.ru/20200723/1574770620.html
Группа BTS установила рекорд Гиннесса по числу зрителей онлайн-концерта
Южнокорейская K-Pop группа BTS установила мировой рекорд Гиннеса по числу зрителей онлайн-концерта, проведенного в прямом эфире, сообщается на сайте Книги... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:24
2020-07-23T12:24
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, bts, музыка, новости культуры, сеул
СЕУЛ, 23 июл – РИА Новости.
Южнокорейская K-Pop группа BTS установила мировой рекорд Гиннеса по числу зрителей онлайн-концерта, проведенного в прямом эфире, сообщается
на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Концерт BTS 14 июня, посвященный седьмой годовщине с дебюта, проходил онлайн из-за пандемии коронавируса и собрал 756 тысяч зрителей из более чем 100 стран. Трансляция проводилась из Сеула. Доступ к ней был организован через приложение и веб-сайт WeVerse, а билет стоил 25 долларов (примерно 1774 рубля).
У BTS уже есть нескольких рекордов Гиннесса, в том числе как первый K-pop коллектив, возглавивший американский чарт Billboard (в 2018 году им это удалось сделать с песней "Love yourself: Tear", а в 2019 году – c треком "Map of the soul: Persona".
В прошлом году они также стали первым коллективом, который в кратчайшее время набрал один миллион подписчиков на платформе TikTok. В том же году и фандом BTS Army установил рекорд. За 24 часа поклонники использовали хэштег в соцсети твиттер #TwitterBestFandom 60 055 339 раз.