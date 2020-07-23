Группа BTS установила рекорд Гиннесса по числу зрителей онлайн-концерта

СЕУЛ, 23 июл – РИА Новости. Южнокорейская K-Pop группа BTS установила мировой рекорд Гиннеса по числу зрителей онлайн-концерта, проведенного в прямом эфире, Южнокорейская K-Pop группа BTS установила мировой рекорд Гиннеса по числу зрителей онлайн-концерта, проведенного в прямом эфире, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Концерт BTS 14 июня, посвященный седьмой годовщине с дебюта, проходил онлайн из-за пандемии коронавируса и собрал 756 тысяч зрителей из более чем 100 стран. Трансляция проводилась из Сеула. Доступ к ней был организован через приложение и веб-сайт WeVerse, а билет стоил 25 долларов (примерно 1774 рубля).

У BTS уже есть нескольких рекордов Гиннесса, в том числе как первый K-pop коллектив, возглавивший американский чарт Billboard (в 2018 году им это удалось сделать с песней "Love yourself: Tear", а в 2019 году – c треком "Map of the soul: Persona".