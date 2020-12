https://ria.ru/20201130/bts-1586975465.html

Новый альбом BTS занял первую строчку чарта Billboard 200

Новый альбом BTS под названием "BE", выпущенный десять дней назад, вышел на первое место чарта Billboard 200, сообщает ET Canada. РИА Новости, 30.11.2020

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Новый альбом BTS под названием "BE", выпущенный десять дней назад, вышел на первое место чарта Billboard 200, сообщает ET Canada.В марте предыдущая пластинка группы "Map of the soul: 7" также стала его лидером.Таким образом, BTS стала первой группой, альбомы которой в этом году уже два раза поднимались на вершину чарта Billboard. Ранее BTS также вошли в историю как первая K-Pop группа, получившая номинацию на премию "Грэмми". Композиция "Dynamite" стала одним из претендентов на награду в категории "лучший поп-дуэт или групповое исполнение".

