https://ria.ru/20211207/bts-1762441646.html

Участники BTS сообщили, что сделают перерыв в карьере

Участники BTS сообщили, что сделают перерыв в карьере - РИА Новости, 07.12.2021

Участники BTS сообщили, что сделают перерыв в карьере

Менеджеры южнокорейского бойз-бэнда BTS сообщили в Twitter, что участники группы уходят в короткие зимние каникулы. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T06:40

2021-12-07T06:40

2021-12-07T06:40

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Менеджеры южнокорейского бойз-бэнда BTS сообщили в Twitter, что участники группы уходят в короткие зимние каникулы.Представители BTS отметили, что артисты проведут праздничный сезон со своими семьями — "впервые с момента их дебюта" в 2013 году. Во время "каникул" вокалисты также сосредоточатся на подготовке к своему большому концерту, который состоится в марте следующего года в Сеуле, и поработают над новым альбомом. Предстоящий сборник, по словам менеджеров, ознаменует "начало новой главы" в творчестве южнокорейских музыкантов. Певцы отправятся в отпуск сразу после того, как завершат свои шоу в Лос-Анджелесе на арене SoFi. Первое состоялось в конце ноября. Всего артисты планировали дать четыре концерта. Группа BTS — одна из самых востребованных в музыкальной индустрии. Музыканты продолжали выступать и выпускать хиты даже на фоне ситуации с COVID-19, но делали это онлайн. Несмотря на то, что солисты не могли взаимодействовать вживую с аудиторией, все равно достигли невероятных результатов. Например, их альбом "BE", выпущенный в конце ноября 2020 года, занял первое место чарта Billboard 200, а онлайн-концерт BTS, сыгранный летом того же года, установил мировой рекорд Гиннеса по числу зрителей.

https://ria.ru/20211130/bts-1761303118.html

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шоу-бизнес, новости культуры, музыка, bts