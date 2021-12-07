https://ria.ru/20211207/bts-1762441646.html
Участники BTS сообщили, что сделают перерыв в карьере
Участники BTS сообщили, что сделают перерыв в карьере - РИА Новости, 07.12.2021
Участники BTS сообщили, что сделают перерыв в карьере
Менеджеры южнокорейского бойз-бэнда BTS сообщили в Twitter, что участники группы уходят в короткие зимние каникулы. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T06:40
2021-12-07T06:40
2021-12-07T06:40
культура
шоу-бизнес
новости культуры
музыка
bts
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741419298_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_535d6a7da78708032461473f697f24b2.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Менеджеры южнокорейского бойз-бэнда BTS сообщили в Twitter, что участники группы уходят в короткие зимние каникулы.Представители BTS отметили, что артисты проведут праздничный сезон со своими семьями — "впервые с момента их дебюта" в 2013 году. Во время "каникул" вокалисты также сосредоточатся на подготовке к своему большому концерту, который состоится в марте следующего года в Сеуле, и поработают над новым альбомом. Предстоящий сборник, по словам менеджеров, ознаменует "начало новой главы" в творчестве южнокорейских музыкантов. Певцы отправятся в отпуск сразу после того, как завершат свои шоу в Лос-Анджелесе на арене SoFi. Первое состоялось в конце ноября. Всего артисты планировали дать четыре концерта. Группа BTS — одна из самых востребованных в музыкальной индустрии. Музыканты продолжали выступать и выпускать хиты даже на фоне ситуации с COVID-19, но делали это онлайн. Несмотря на то, что солисты не могли взаимодействовать вживую с аудиторией, все равно достигли невероятных результатов. Например, их альбом "BE", выпущенный в конце ноября 2020 года, занял первое место чарта Billboard 200, а онлайн-концерт BTS, сыгранный летом того же года, установил мировой рекорд Гиннеса по числу зрителей.
https://ria.ru/20211130/bts-1761303118.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741419298_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_67030c1eec019d20f998e75515f2285b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, новости культуры, музыка, bts
Участники BTS сообщили, что сделают перерыв в карьере
Участники BTS сообщили, что сделают перерыв в карьере
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Менеджеры южнокорейского бойз-бэнда BTS сообщили в Twitter, что участники группы уходят в короткие зимние каникулы.
"Эта передышка даст участникам BTS, которые полностью посвятили себя своей деятельности, возможность получить вдохновение и зарядиться энергией", — говорится в заявлении.
Представители BTS отметили, что артисты проведут праздничный сезон со своими семьями — "впервые с момента их дебюта" в 2013 году.
Во время "каникул" вокалисты также сосредоточатся на подготовке к своему большому концерту, который состоится в марте следующего года в Сеуле, и поработают над новым альбомом. Предстоящий сборник, по словам менеджеров, ознаменует "начало новой главы" в творчестве южнокорейских музыкантов.
Певцы отправятся в отпуск сразу после того, как завершат свои шоу в Лос-Анджелесе на арене SoFi. Первое состоялось в конце ноября. Всего артисты планировали дать четыре концерта.
Группа BTS — одна из самых востребованных в музыкальной индустрии. Музыканты продолжали выступать и выпускать хиты даже на фоне ситуации с COVID-19, но делали это онлайн. Несмотря на то, что солисты не могли взаимодействовать вживую с аудиторией, все равно достигли невероятных результатов.
Например, их альбом "BE", выпущенный в конце ноября 2020 года, занял
первое место чарта Billboard 200, а онлайн-концерт BTS, сыгранный летом того же года, установил
мировой рекорд Гиннеса по числу зрителей.