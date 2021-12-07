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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211207/bts-1762441646.html
Участники BTS сообщили, что сделают перерыв в карьере
Участники BTS сообщили, что сделают перерыв в карьере - РИА Новости, 07.12.2021
Участники BTS сообщили, что сделают перерыв в карьере
Менеджеры южнокорейского бойз-бэнда BTS сообщили в Twitter, что участники группы уходят в короткие зимние каникулы. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T06:40
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культура
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новости культуры
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Менеджеры южнокорейского бойз-бэнда BTS сообщили в Twitter, что участники группы уходят в короткие зимние каникулы.Представители BTS отметили, что артисты проведут праздничный сезон со своими семьями — "впервые с момента их дебюта" в 2013 году. Во время "каникул" вокалисты также сосредоточатся на подготовке к своему большому концерту, который состоится в марте следующего года в Сеуле, и поработают над новым альбомом. Предстоящий сборник, по словам менеджеров, ознаменует "начало новой главы" в творчестве южнокорейских музыкантов. Певцы отправятся в отпуск сразу после того, как завершат свои шоу в Лос-Анджелесе на арене SoFi. Первое состоялось в конце ноября. Всего артисты планировали дать четыре концерта. Группа BTS — одна из самых востребованных в музыкальной индустрии. Музыканты продолжали выступать и выпускать хиты даже на фоне ситуации с COVID-19, но делали это онлайн. Несмотря на то, что солисты не могли взаимодействовать вживую с аудиторией, все равно достигли невероятных результатов. Например, их альбом "BE", выпущенный в конце ноября 2020 года, занял первое место чарта Billboard 200, а онлайн-концерт BTS, сыгранный летом того же года, установил мировой рекорд Гиннеса по числу зрителей.
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шоу-бизнес, новости культуры, музыка, bts
06:40 07.12.2021
 
Участники BTS сообщили, что сделают перерыв в карьере

Участники BTS сообщили, что сделают перерыв в карьере

© Ben HiderУчастники группы BTS во время выступления
Участники группы BTS во время выступления
© Ben Hider
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Менеджеры южнокорейского бойз-бэнда BTS сообщили в Twitter, что участники группы уходят в короткие зимние каникулы.
"Эта передышка даст участникам BTS, которые полностью посвятили себя своей деятельности, возможность получить вдохновение и зарядиться энергией", — говорится в заявлении.
Представители BTS отметили, что артисты проведут праздничный сезон со своими семьями — "впервые с момента их дебюта" в 2013 году.
Во время "каникул" вокалисты также сосредоточатся на подготовке к своему большому концерту, который состоится в марте следующего года в Сеуле, и поработают над новым альбомом. Предстоящий сборник, по словам менеджеров, ознаменует "начало новой главы" в творчестве южнокорейских музыкантов.
Певцы отправятся в отпуск сразу после того, как завершат свои шоу в Лос-Анджелесе на арене SoFi. Первое состоялось в конце ноября. Всего артисты планировали дать четыре концерта.
Группа BTS — одна из самых востребованных в музыкальной индустрии. Музыканты продолжали выступать и выпускать хиты даже на фоне ситуации с COVID-19, но делали это онлайн. Несмотря на то, что солисты не могли взаимодействовать вживую с аудиторией, все равно достигли невероятных результатов.
Например, их альбом "BE", выпущенный в конце ноября 2020 года, занял первое место чарта Billboard 200, а онлайн-концерт BTS, сыгранный летом того же года, установил мировой рекорд Гиннеса по числу зрителей.
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