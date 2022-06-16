16:53 16.06.2022 (обновлено: 18:08 16.06.2022)
В ЛНР и ДНР выросла заболеваемость инфекциями после биопрограмм США
Минобороны: в ЛНР и ДНР выросла заболеваемость инфекциями после биопрограмм США
© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Жители ЛНР и ДНР стали чаще заражаться вирусами после того, как США начали финансировать биологические программы на Украине, заявил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Характерно, что с 2015 года — начала широкомасштабного финансирования Пентагоном украинских проектов — среди военнослужащих, а также жителей Луганской и Донецкой народных республик были зафиксированы многочисленные случаи инфекционных заболеваний", — сказал он.
Кириллов сослался на доклад Министерства здравоохранения ДНР, согласно которому, в его изложении, в 2016-м заболеваемость туляремией по сравнению с 2007-м выросла в 9,5 раза.
"В структуре заболеваемости также отмечены отличительные признаки, в том числе увеличение среди заболевших количества военнослужащих", — добавил генерал.
По его словам, Минобороны не раскрывает личные данные зараженных в целях безопасности. Утверждается, что сведения передали российским следователям в СК.
"Напомню, что в руководящих документах НАТО (Руководство по оценке радиационных, химических, биологических и ядерных потерь) туляремия рассматривается в качестве одного из приоритетных биологических агентов. Именно этот возбудитель использовался в ходе войсковых учений альянса на полигонах в Швеции с официальным подтверждением в 2012 году", — заявил Кириллов.
Кроме того, по данным российского ведомства, с 2017 года в 12 областях Украины, в которых расположены биологические объекты Пентагона, зафиксировано несколько десятков вспышек гепатита А.
Заболели, по словам начальника РХБЗ, более десяти тысяч человек, в большинстве случаев причина заболеваний не была установлена.
В России создана парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины (Минобороны утверждает, что их более 30). Ее возглавили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и зампред Совфеда Константин Косачев. Итогом работы станет доклад президенту и правительству, международным организациям сформируют досье.