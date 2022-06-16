https://ria.ru/20220616/biooruzhie-1795840124.html

В ЛНР и ДНР выросла заболеваемость инфекциями после биопрограмм США

В ЛНР и ДНР выросла заболеваемость инфекциями после биопрограмм США - РИА Новости, 16.06.2022

В ЛНР и ДНР выросла заболеваемость инфекциями после биопрограмм США

Жители ЛНР и ДНР стали чаще заражаться вирусами после того, как США начали финансировать биологические программы на Украине, заявил начальник российских войск... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:53

2022-06-16T16:53

2022-06-16T18:08

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Жители ЛНР и ДНР стали чаще заражаться вирусами после того, как США начали финансировать биологические программы на Украине, заявил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Характерно, что с 2015 года — начала широкомасштабного финансирования Пентагоном украинских проектов — среди военнослужащих, а также жителей Луганской и Донецкой народных республик были зафиксированы многочисленные случаи инфекционных заболеваний", — сказал он.Кириллов сослался на доклад Министерства здравоохранения ДНР, согласно которому, в его изложении, в 2016-м заболеваемость туляремией по сравнению с 2007-м выросла в 9,5 раза."В структуре заболеваемости также отмечены отличительные признаки, в том числе увеличение среди заболевших количества военнослужащих", — добавил генерал.По его словам, Минобороны не раскрывает личные данные зараженных в целях безопасности. Утверждается, что сведения передали российским следователям в СК.Кроме того, по данным российского ведомства, с 2017 года в 12 областях Украины, в которых расположены биологические объекты Пентагона, зафиксировано несколько десятков вспышек гепатита А.Заболели, по словам начальника РХБЗ, более десяти тысяч человек, в большинстве случаев причина заболеваний не была установлена.В России создана парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины (Минобороны утверждает, что их более 30). Ее возглавили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и зампред Совфеда Константин Косачев. Итогом работы станет доклад президенту и правительству, международным организациям сформируют досье.Ранее СК возбудил уголовное дело о разработке биологического оружия. По данным российских следователей, с 2005 года США профинансировали биологические программы на Украине на общую сумму свыше 224 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220616/biolaboratorii-1795836583.html

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795833085.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, россия, швеция, министерство обороны сша, войска рхбз, министерство здравоохранения днр