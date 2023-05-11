https://ria.ru/20230511/tulyaremiya-1871124712.html

Туляремия: симптомы, переносчики, профилактика и лечение болезни

Туляремия: возбудители лихорадки, переносчики, формы и симптомы заболевания

Туляремия: симптомы, переносчики, профилактика и лечение болезни

Туляремия, или малая чума — это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Francisella tularensis. Болезнь сопровождается... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T18:17

2023-05-11T18:17

2023-05-11T18:17

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Туляремия, или малая чума — это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Francisella tularensis. Болезнь сопровождается лихорадкой, интоксикацией и поражением лимфатических узлов. Об основных формах болезни, переносчиках инфекции, симптомах, а также методах диагностики и лечения — в материале РИА Новости.ТуляремияТуляремия — это природно-очаговое острое инфекционное заболевание, которое чаще всего встречается в сельской местности. Болезнь поражает лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, а также зев, легкие и кишечник.“Туляремия является редким, но крайне опасным заболеванием. Им могут заразиться и животные, и человек. Если не лечиться, то туляремия способна привести к серьезным осложнениям и даже к смерти”, — рассказала РИА Новости врач-терапевт Светлана Михайловская.В группу риска туляремии входят:Природные очаги туляремии встречаются повсеместно, но чаще всего в умеренном климатическом поясе Северного полушария. В России болезнь впервые зарегистрировали в 1926 году в низовьях Волги близ Астрахани. В 90-е годы численность заболевших колебалась от 100 до 400 человек в год, при этом вспышки регистрировались в Республике Башкортостан, Ростовской, Смоленской и Оренбургской областях, а также в Москве. Самая крупная вспышка случилась в 2013 году — тогда в Ханты-Мансийске туляремией заразилось 840 человек. Эксперты отмечают, что рост заболеваемости наблюдается из-за увеличения численности грызунов и во время сенокоса и уборочных работ.Случаи заболевания в Карелии3 мая 2023 года глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что на территории республики зафиксировали два случая туляремии — в Кондопожском и Сортавальском районах. Он отметил, что весной для региона характерна бубонная форма болезни, что связано с началом промысловой охоты на водяных крыс.Отмечается, что в 2018 году в Карелии было зарегистрировано 14 заболевших, в 2019 году — 9, в 2020 году — 23, 2021 году — 4, 2022 году — 9.Министр посоветовал сделать прививку от туляремии, своевременно бороться с грызунами на участке, а также следить за чистотой колодцев, складов зерна и т.д.Характеристика возбудителяВозбудитель туляремии — грамотрицательная коккобактерия Francisella tularensis. Микроорганизм опасен и для животных, и для человека, при этом может существовать как в присутствии кислорода, так и без него. Бактерия крайне патогенна. По некоторым данным, попадание в организм всего 10-50 бактерий приводит к развитию инфекционного процесса. Возбудитель туляремии устойчив к воздействию окружающей среды, особенно при низкой температуре. В почве F. tularensis сохраняется от 2 недель до 2 месяцев, в воде — до 3 месяцев, в шкурках больных грызунов — до месяца, на пищевых продуктах — от 8 до 30 дней, а в мороженом мясе — до 3 месяцев.ПереносчикиИсточники инфекции — это мелкие животные, а также членистоногие кровососущие.Основными переносчиками туляремии являются грызуны: полевки, водяные крысы и домовые мыши. Также опасность могут представлять:По словам Светланы Михайловской, болезнь может передаваться и при укусах клещей, комаров и мух-златоглазок.Как происходит заражениеБактерии туляремии крайне заразны и могут проникать в организм через кожу, глаза, рот или нос. Основные механизмы передачи инфекции:СимптомыИнкубационный период туляремии составляет от нескольких часов до 21 дня, но, как правило, длится 3-7 дней. Болезнь начинается с повышения температуры тела до 38-40 градусов. По словам врача-терапевта, у человека возникают сильная головная боль, боль в мышцах, усталость, воспаление лимфоузлов, которые по размеру могут быть от горошины до грецкого ореха, и язвы на коже. Для инфекции характерна обильная потливость, потеря аппетита, головокружение, нарушение сна, заметная отечность лица, которое приобретает синюшный оттенок при тяжелой форме болезни.Также на фоне высокой температуры больной нередко испытывает чувство эйфории, а в тяжелых случаях могут возникнуть галлюцинации. Со стороны сердца и сосудов у человека наблюдается снижение частоты сердечных сокращений и пониженное давление.Другие симптомы:Формы заболеванияНаиболее частая форма туляремии — бубонная. Она характеризуется тем, что через несколько дней после заражения у больного увеличиваются лимфатические узлы, чаще всего подмышечные и шейные. Бубоны малоболезненны, но имеют четкие увеличенные контуры около пяти сантиметров. Со временем они размягчаются и могут вскрыться с выделением гноя. Другие формы болезни:Степени тяжестиПо степени тяжести туляремия бывает легкой, среднетяжелой и тяжелой. При любой форме болезни лихорадка держится не более 2-3 недель, но бывают случаи, когда она проходит лишь спустя несколько месяцев. По длительности течения различают острую (до 3 недель), затяжную (более 3 недель) и рецидивирующую формы туляремии (до нескольких месяцев с периодами обострения и ремиссии).Осложнения и последствияПри своевременном лечении туляремия проходит без опасных последствий для организма.Другие осложнения:ДиагностикаДля диагностики туляремии применяют лабораторные методы исследования. При наличии симптомов инфекции назначают клинический анализ крови, потому что в начале болезни количество лейкоцитов снижается (лейкопения), а затем значительно увеличивается (лейкоцитоз). Также используют аллергологическую пробу, при которой пациенту подкожно вводят туляремийный антиген. Если человек болеет, припухлость на месте укола будет больше в диаметре, чем у здоровых людей.Еще один метод диагностики — серологический. В этом случае кровь пациента изучают на наличие в ней антител к туляремии. Врач может назначить и бактериологическое исследование, чтобы выявить возбудителя в биологическом материале язв, бубонов, мокроты, крови.ЛечениеТуляремию лечат в стационаре.Она добавила, что туляремия — смертельное заболевание, если пропустить специфическое лечение или слишком поздно обратиться за медицинской помощью. Если форма запущенная, то может возникнуть сепсис, то есть общее заражение крови и распространение инфекции по организму. В целом же, при правильной терапии пациенты успешно вылечиваются без особых последствий для здоровья.ВакцинацияПрививки от туляремии не входят в национальный календарь — их делают выборочно. Планово, если сельское население проживает на территории с наличием природных очагов болезни, а также внепланово, когда зафиксирована внезапная вспышка инфекции.Вакцинация показана тем, кто входит в группу риска заражения:Перед прививкой следует проверить наличие иммунитета к заболеванию.ПрофилактикаНаиболее действенным методом профилактики болезни является вакцинация, если человек проживает на неблагополучных по туляремии территориях. К неспецифическим методам профилактики инфекции относят борьбу с грызунами и дезинсекцию — обработку участка от клещей и других насекомых. На природе следует применять индивидуальные средства защиты и репелленты.Нельзя использовать воду из природных источников без ее обеззараживания. Также следует проводить регулярные осмотры на наличие на коже клещей.Другие методы профилактики туляремии:Рекомендации врачей“Чтобы не заразиться туляремией, необходимо не трогать незнакомых (уличных) животных, не потреблять непроверенную воду и пищевые продукты, а также использовать репелленты против насекомых, следуя рекомендациям производителей. Плюс нужно соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки и не трогать раны без перчаток”, — посоветовала врач-терапевт.По словам преподавателя Марины Балян, на складах или зернохранилищах, при сезонных работах следует защищать дыхательные пути от пыли. Для этого лучше всего использовать респиратор.“Во время охоты нужно ориентироваться, нет ли на это запрета на определенной местности. При разделывании животных следует работать в перчатках. Если мы говорим о жилье, то необходимо избавляться от грызунов. Если речь идет о продуктах, которые мы хранили в погребе, то их нужно тщательно промывать, следить, чтобы была достаточная термическая обработка во время приготовления”, — добавила она.

https://realty.ria.ru/20220528/kroty-1790905953.html

https://ria.ru/20211022/myshi-1755755748.html

https://ria.ru/20230424/stolbnyak-1867258633.html

https://ria.ru/20230411/puteshestviya-1864291550.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, здоровье, россия, астрахань, республика башкортостан