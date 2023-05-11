Туляремия: симптомы, переносчики, профилактика и лечение болезни
© Фото : Public domainТуляремия. Посев культуры Francisella tularensis
© Фото : Public domain
Туляремия. Посев культуры Francisella tularensis
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Туляремия, или малая чума — это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Francisella tularensis. Болезнь сопровождается лихорадкой, интоксикацией и поражением лимфатических узлов. Об основных формах болезни, переносчиках инфекции, симптомах, а также методах диагностики и лечения — в материале РИА Новости.
Туляремия
Туляремия — это природно-очаговое острое инфекционное заболевание, которое чаще всего встречается в сельской местности. Болезнь поражает лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, а также зев, легкие и кишечник.
“Туляремия является редким, но крайне опасным заболеванием. Им могут заразиться и животные, и человек. Если не лечиться, то туляремия способна привести к серьезным осложнениям и даже к смерти”, — рассказала РИА Новости врач-терапевт Светлана Михайловская.
© Фото : Public domainТуляремическое поражение кожи правой руки
© Фото : Public domain
Туляремическое поражение кожи правой руки
В группу риска туляремии входят:
- охотники;
- ветеринары;
- рыболовы;
- сотрудники приютов для животных;
- работники сферы животноводства;
- пастухи;
- повара;
- сельхозработники и др.
Природные очаги туляремии встречаются повсеместно, но чаще всего в умеренном климатическом поясе Северного полушария. В России болезнь впервые зарегистрировали в 1926 году в низовьях Волги близ Астрахани. В 90-е годы численность заболевших колебалась от 100 до 400 человек в год, при этом вспышки регистрировались в Республике Башкортостан, Ростовской, Смоленской и Оренбургской областях, а также в Москве. Самая крупная вспышка случилась в 2013 году — тогда в Ханты-Мансийске туляремией заразилось 840 человек. Эксперты отмечают, что рост заболеваемости наблюдается из-за увеличения численности грызунов и во время сенокоса и уборочных работ.
Случаи заболевания в Карелии
3 мая 2023 года глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что на территории республики зафиксировали два случая туляремии — в Кондопожском и Сортавальском районах. Он отметил, что весной для региона характерна бубонная форма болезни, что связано с началом промысловой охоты на водяных крыс.
Отмечается, что в 2018 году в Карелии было зарегистрировано 14 заболевших, в 2019 году — 9, в 2020 году — 23, 2021 году — 4, 2022 году — 9.
Министр посоветовал сделать прививку от туляремии, своевременно бороться с грызунами на участке, а также следить за чистотой колодцев, складов зерна и т.д.
Характеристика возбудителя
Возбудитель туляремии — грамотрицательная коккобактерия Francisella tularensis. Микроорганизм опасен и для животных, и для человека, при этом может существовать как в присутствии кислорода, так и без него. Бактерия крайне патогенна. По некоторым данным, попадание в организм всего 10-50 бактерий приводит к развитию инфекционного процесса. Возбудитель туляремии устойчив к воздействию окружающей среды, особенно при низкой температуре. В почве F. tularensis сохраняется от 2 недель до 2 месяцев, в воде — до 3 месяцев, в шкурках больных грызунов — до месяца, на пищевых продуктах — от 8 до 30 дней, а в мороженом мясе — до 3 месяцев.
Переносчики
Источники инфекции — это мелкие животные, а также членистоногие кровососущие.
Основными переносчиками туляремии являются грызуны: полевки, водяные крысы и домовые мыши. Также опасность могут представлять:
- домашние животные и скот;
- более 70 видов диких животных: зайцы, белки, лисы, волки, хорьки, ласки и т.д.;
- некоторые виды птиц: глухарь, перепел, чайка, курица;
- земноводные: озерная лягушка и жаба;
- рыбы: линь и голец.
По словам Светланы Михайловской, болезнь может передаваться и при укусах клещей, комаров и мух-златоглазок.
Как происходит заражение
Бактерии туляремии крайне заразны и могут проникать в организм через кожу, глаза, рот или нос. Основные механизмы передачи инфекции:
- Контактный. Возбудитель инфекция проникает через слизистые оболочки рта, глаз и через поврежденную кожу. Это может произойти при соприкосновении с больными животными или их тушами.
- Трансмиссивный. Через укус животного (грызуна) или мух, комаров, клещей, слепней и т.д.;
- Алиментарный. Заражение происходит при употреблении зараженных продуктов питания и воды — колодезной, горной и из других открытых источников.
- Аспирационный. Инфекция попадает в организм при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, который образуется при переработке зерна, перекладке сена, соломы, соприкоснувшихся с возбудителем туляремии.
Симптомы
Инкубационный период туляремии составляет от нескольких часов до 21 дня, но, как правило, длится 3-7 дней. Болезнь начинается с повышения температуры тела до 38-40 градусов. По словам врача-терапевта, у человека возникают сильная головная боль, боль в мышцах, усталость, воспаление лимфоузлов, которые по размеру могут быть от горошины до грецкого ореха, и язвы на коже. Для инфекции характерна обильная потливость, потеря аппетита, головокружение, нарушение сна, заметная отечность лица, которое приобретает синюшный оттенок при тяжелой форме болезни.
Также на фоне высокой температуры больной нередко испытывает чувство эйфории, а в тяжелых случаях могут возникнуть галлюцинации. Со стороны сердца и сосудов у человека наблюдается снижение частоты сердечных сокращений и пониженное давление.
Другие симптомы:
- озноб;
- появление носовых кровотечений;
- нарушение пульса;
- конъюнктивит;
- бессонница или сонливость;
- точечные кровоизлияния на слизистой рта;
- сыпь в виде мягких, но пустых внутри образований на коже.
Формы заболевания
Наиболее частая форма туляремии — бубонная. Она характеризуется тем, что через несколько дней после заражения у больного увеличиваются лимфатические узлы, чаще всего подмышечные и шейные. Бубоны малоболезненны, но имеют четкие увеличенные контуры около пяти сантиметров. Со временем они размягчаются и могут вскрыться с выделением гноя. Другие формы болезни:
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
- Ангинозно-бубонная. Заражение происходит через инфицированную пищу или воду. Болезнь сопровождается увеличением лимфоузлов, симптомами ангины— покраснением и отечностью миндалин, на которых возникают медленно заживающие язвы.
- Глазо-бубонная. Человек заболевает, если возбудитель попал на слизистую глаза, при этом наблюдаются симптомы: отек век, обильное слезотечение, покраснение, нарушение остроты зрения, появляются гнойные выделение из глаз и т.д.
- Абдоминальная или желудочно-кишечная. Появляется обычно при попадании в организм зараженных продуктов или воды. Характерные симптомы: рвота, вздутие живота, тошнота, белый налет на языке, диарея, возможно увеличение селезенки или печени, нагноение лимфоузлов и развитие перитонита.
- Легочная. В таком случае туляремия развивается, когда возбудитель попадает в организм с зараженной пылью. Может проявляться в двух вариантах: воспаление бронхов и воспаление легких. Течение болезни сопровождается кашлем, слабостью, повышением температуры и другими симптомами болезни легких.
- Генерализованная. При этой форме у больного возникают сильные головные и мышечные боли, слабость и ощущение разбитости, иногда возможна потеря сознания и бред.
Степени тяжести
По степени тяжести туляремия бывает легкой, среднетяжелой и тяжелой. При любой форме болезни лихорадка держится не более 2-3 недель, но бывают случаи, когда она проходит лишь спустя несколько месяцев. По длительности течения различают острую (до 3 недель), затяжную (более 3 недель) и рецидивирующую формы туляремии (до нескольких месяцев с периодами обострения и ремиссии).
Осложнения и последствия
При своевременном лечении туляремия проходит без опасных последствий для организма.
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“У зараженных пациентов со сниженным иммунитетом, а также при хронических заболеваниях могут возникнуть такие осложнения, как свищи, абсцессы или каверна при легочной форме, поражение печени, селезенки и других органов. У взрослых возможны рецидивы болезни в случае неправильного лечения. Туляремия является опасным инфекционным заболеванием, поэтому в случае подозрения на заражение необходимо немедленно обратиться к врачу”, — объяснила Светлана Михайловская.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМедицинский работник и пациент в реанимационном отделении
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении
Другие осложнения:
- сепсис из-за вскрытия лимфатических узлов во внутренних органах;
- инфекционно-токсический шок;
- менингит и менингоэнцефалит.
Диагностика
Для диагностики туляремии применяют лабораторные методы исследования. При наличии симптомов инфекции назначают клинический анализ крови, потому что в начале болезни количество лейкоцитов снижается (лейкопения), а затем значительно увеличивается (лейкоцитоз). Также используют аллергологическую пробу, при которой пациенту подкожно вводят туляремийный антиген. Если человек болеет, припухлость на месте укола будет больше в диаметре, чем у здоровых людей.
Еще один метод диагностики — серологический. В этом случае кровь пациента изучают на наличие в ней антител к туляремии. Врач может назначить и бактериологическое исследование, чтобы выявить возбудителя в биологическом материале язв, бубонов, мокроты, крови.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМедик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения
Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения
Лечение
Туляремию лечат в стационаре.
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“Основное лечение заключается в применении антибиотиков, причем достаточно длительным курсом. Их вводят, пока держится температура, потом еще 5-6 дней, когда температура уже нормальная. Плюс назначают дополнительную терапию исходя из состояния пациента, а формы заболевания очень разные, по клинике могут быть не похожими друг на друга”, — отметила Марина Балян, преподаватель дисциплины “Инфекционные болезни” в ОГБПОУ “Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой”.
Она добавила, что туляремия — смертельное заболевание, если пропустить специфическое лечение или слишком поздно обратиться за медицинской помощью. Если форма запущенная, то может возникнуть сепсис, то есть общее заражение крови и распространение инфекции по организму. В целом же, при правильной терапии пациенты успешно вылечиваются без особых последствий для здоровья.
Вакцинация
Прививки от туляремии не входят в национальный календарь — их делают выборочно. Планово, если сельское население проживает на территории с наличием природных очагов болезни, а также внепланово, когда зафиксирована внезапная вспышка инфекции.
Вакцинация показана тем, кто входит в группу риска заражения:
- людям, живущим в местах с высокой заболеваемостью;
- охотникам и рыбакам;
- геологам;
- работникам сельского хозяйства и лесозаготовителям.
Перед прививкой следует проверить наличие иммунитета к заболеванию.
Профилактика
Наиболее действенным методом профилактики болезни является вакцинация, если человек проживает на неблагополучных по туляремии территориях. К неспецифическим методам профилактики инфекции относят борьбу с грызунами и дезинсекцию — обработку участка от клещей и других насекомых. На природе следует применять индивидуальные средства защиты и репелленты.
Нельзя использовать воду из природных источников без ее обеззараживания. Также следует проводить регулярные осмотры на наличие на коже клещей.
Другие методы профилактики туляремии:
- на охоте или при разделке мяса надевать прорезиненные фартуки и перчатки;
- не трогать голыми руками мертвых животных и птиц;
- следить за чистотой колодцев;
- тщательно готовить мясо;
- хранить продукты питания в недоступных для грызунов местах;
- не употреблять в пищу продукты, а также грибы и ягоды, поврежденные грызунами.
Рекомендации врачей
“Чтобы не заразиться туляремией, необходимо не трогать незнакомых (уличных) животных, не потреблять непроверенную воду и пищевые продукты, а также использовать репелленты против насекомых, следуя рекомендациям производителей. Плюс нужно соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки и не трогать раны без перчаток”, — посоветовала врач-терапевт.
По словам преподавателя Марины Балян, на складах или зернохранилищах, при сезонных работах следует защищать дыхательные пути от пыли. Для этого лучше всего использовать респиратор.
“Во время охоты нужно ориентироваться, нет ли на это запрета на определенной местности. При разделывании животных следует работать в перчатках. Если мы говорим о жилье, то необходимо избавляться от грызунов. Если речь идет о продуктах, которые мы хранили в погребе, то их нужно тщательно промывать, следить, чтобы была достаточная термическая обработка во время приготовления”, — добавила она.