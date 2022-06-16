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Уровень безработицы в Ленобласти не превышает показатели начала года - РИА Новости, 17.06.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20220616/bezrabotitsa-1796202016.html
Уровень безработицы в Ленобласти не превышает показатели начала года
Уровень безработицы в Ленобласти не превышает показатели начала года - РИА Новости, 17.06.2022
Уровень безработицы в Ленобласти не превышает показатели начала года
Уровень безработицы в Ленинградской области не превышает показатели начала 2022 года, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-16T22:15
2022-06-17T16:40
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
санкт-петербург
общество
безработица
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в Ленинградской области не превышает показатели начала 2022 года, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской области ― 0,4%, значение не превышает показатель в начале 2022 года. Правительством разработаны дополнительные меры поддержки для работников, находящихся под риском увольнения. Благодаря принятым мерам угроза взрывного роста безработицы отсутствует", - сказал он.По словам Дрозденко, в частности, работодателям предоставляется финансирование на выплату заработной платы при организации временных и общественных работ, а также средства на оснащение рабочих мест. Промышленные предприятия могут получить субсидию на обучение работников, которые находятся в простое или работают в режиме неполного времени.Также по словам губернатора, для поддержки занятости молодежи работодатели получают компенсацию на заработную плату за трудоустройство лиц в возрасте до 30 лет."Для сохранения своих рабочих мест или трудоустройства на новые рабочие места в рамках национального проекта "Демография" пройдут обучение более 4 тысяч человек", - рассказал Дрозденко.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ленинградская область, александр дрозденко, санкт-петербург, общество, безработица, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
22:15 16.06.2022 (обновлено: 16:40 17.06.2022)
 

Уровень безработицы в Ленобласти не превышает показатели начала года

© Фото : правительство Ленинградской областиЦентр занятости населения в Ленинградской области
Центр занятости населения в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : правительство Ленинградской области
Центр занятости населения в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в Ленинградской области не превышает показатели начала 2022 года, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской области ― 0,4%, значение не превышает показатель в начале 2022 года. Правительством разработаны дополнительные меры поддержки для работников, находящихся под риском увольнения. Благодаря принятым мерам угроза взрывного роста безработицы отсутствует", - сказал он.
По словам Дрозденко, в частности, работодателям предоставляется финансирование на выплату заработной платы при организации временных и общественных работ, а также средства на оснащение рабочих мест. Промышленные предприятия могут получить субсидию на обучение работников, которые находятся в простое или работают в режиме неполного времени.
"Кроме того, работники предприятий, находящиеся под риском увольнения, могут самостоятельно, без участия работодателя, обратиться в центр занятости за получением услуг, которые раньше были доступны только безработным гражданам. Таких услуг в области оказано уже более 2 тысяч", - рассказал губернатор.
Также по словам губернатора, для поддержки занятости молодежи работодатели получают компенсацию на заработную плату за трудоустройство лиц в возрасте до 30 лет.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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"Для сохранения своих рабочих мест или трудоустройства на новые рабочие места в рамках национального проекта "Демография" пройдут обучение более 4 тысяч человек", - рассказал Дрозденко.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоСанкт-ПетербургОбществоБезработицаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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