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Уровень безработицы в Ленобласти не превышает показатели начала года

Уровень безработицы в Ленобласти не превышает показатели начала года - РИА Новости, 17.06.2022

Уровень безработицы в Ленобласти не превышает показатели начала года

Уровень безработицы в Ленинградской области не превышает показатели начала 2022 года, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-16T22:15

2022-06-16T22:15

2022-06-17T16:40

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

санкт-петербург

общество

безработица

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в Ленинградской области не превышает показатели начала 2022 года, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской области ― 0,4%, значение не превышает показатель в начале 2022 года. Правительством разработаны дополнительные меры поддержки для работников, находящихся под риском увольнения. Благодаря принятым мерам угроза взрывного роста безработицы отсутствует", - сказал он.По словам Дрозденко, в частности, работодателям предоставляется финансирование на выплату заработной платы при организации временных и общественных работ, а также средства на оснащение рабочих мест. Промышленные предприятия могут получить субсидию на обучение работников, которые находятся в простое или работают в режиме неполного времени.Также по словам губернатора, для поддержки занятости молодежи работодатели получают компенсацию на заработную плату за трудоустройство лиц в возрасте до 30 лет."Для сохранения своих рабочих мест или трудоустройства на новые рабочие места в рамках национального проекта "Демография" пройдут обучение более 4 тысяч человек", - рассказал Дрозденко.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/interes-1796190954.html

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, санкт-петербург, общество, безработица, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)