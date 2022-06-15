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Лукашенко отметил вклад ШОС в развитие евразийского региона - РИА Новости, 15.06.2022
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Лукашенко отметил вклад ШОС в развитие евразийского региона
Лукашенко отметил вклад ШОС в развитие евразийского региона - РИА Новости, 15.06.2022
Лукашенко отметил вклад ШОС в развитие евразийского региона
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина с годовщиной образования ШОС и отметил РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T08:17
2022-06-15T17:58
в мире
белоруссия
иран
индия
шос
александр лукашенко
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина с годовщиной образования ШОС и отметил существенный вклад организации в развитие евразийского региона, сообщила пресс-служба главы белорусского государства."Примите поздравления по случаю 21-й годовщины образования Шанхайской организации сотрудничества, которая на протяжении всей своей истории вносит весомый вклад в стабильное и поступательное развитие евразийского региона", - процитировали в пресс-службе поздравление.В нем Лукашенко отметил, что "очевидны конкретные результаты в области поддержания мира и укрепления доверия, углублении многопрофильного экономического и гуманитарного взаимодействия"."Заверяю Вас, что Беларусь, как и прежде, будет активно участвовать во всех измерениях организации, содействуя раскрытию огромного потенциала единения и партнерства", - заявил белорусский президент.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20220614/shos-1795118337.html
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в мире, белоруссия, иран, индия, шос, александр лукашенко
08:17 15.06.2022 (обновлено: 17:58 15.06.2022)
 
Лукашенко отметил вклад ШОС в развитие евразийского региона

Президент Белоруссии Лукашенко поздравил главу ШОС с годовщиной образования организации

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина с годовщиной образования ШОС и отметил существенный вклад организации в развитие евразийского региона, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Примите поздравления по случаю 21-й годовщины образования Шанхайской организации сотрудничества, которая на протяжении всей своей истории вносит весомый вклад в стабильное и поступательное развитие евразийского региона", - процитировали в пресс-службе поздравление.
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В нем Лукашенко отметил, что "очевидны конкретные результаты в области поддержания мира и укрепления доверия, углублении многопрофильного экономического и гуманитарного взаимодействия".
"Свидетельством возросшего авторитета организации, в которой многие видят возможность реализовать разнообразные совместные проекты, является последовательное расширение ее границ с вовлечением новых участников", - подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что, "отмечая в этом году круглые даты исторических решений организации - 20-летие принятия Хартии ШОС и 15-летие Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, страны "семьи ШОС" благодаря приверженности "шанхайскому духу" успешно преодолевают препятствия на пути ко всеобщему процветанию и прогрессу".
"Заверяю Вас, что Беларусь, как и прежде, будет активно участвовать во всех измерениях организации, содействуя раскрытию огромного потенциала единения и партнерства", - заявил белорусский президент.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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