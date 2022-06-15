https://ria.ru/20220615/shos-1795353662.html

Лукашенко отметил вклад ШОС в развитие евразийского региона

Лукашенко отметил вклад ШОС в развитие евразийского региона - РИА Новости, 15.06.2022

Лукашенко отметил вклад ШОС в развитие евразийского региона

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина с годовщиной образования ШОС и отметил РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T08:17

2022-06-15T08:17

2022-06-15T17:58

в мире

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иран

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шос

александр лукашенко

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина с годовщиной образования ШОС и отметил существенный вклад организации в развитие евразийского региона, сообщила пресс-служба главы белорусского государства."Примите поздравления по случаю 21-й годовщины образования Шанхайской организации сотрудничества, которая на протяжении всей своей истории вносит весомый вклад в стабильное и поступательное развитие евразийского региона", - процитировали в пресс-службе поздравление.В нем Лукашенко отметил, что "очевидны конкретные результаты в области поддержания мира и укрепления доверия, углублении многопрофильного экономического и гуманитарного взаимодействия"."Заверяю Вас, что Беларусь, как и прежде, будет активно участвовать во всех измерениях организации, содействуя раскрытию огромного потенциала единения и партнерства", - заявил белорусский президент.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20220614/shos-1795118337.html

https://ria.ru/20220527/tokaev-1791167240.html

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иран

индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, иран, индия, шос, александр лукашенко