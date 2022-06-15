https://ria.ru/20220615/pmef-1795335687.html

В Петербурге стартует ПМЭФ

В Петербурге стартует ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022

В Петербурге стартует ПМЭФ

Юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня, в нем примут участие представители более 90 стран. В этом году главной РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T00:34

2022-06-15T00:34

2022-06-15T09:13

экономика

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

евразийский экономический союз

шос

африка

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня, в нем примут участие представители более 90 стран. В этом году главной темой ПМЭФ станет поиск новых возможностей в изменившемся мире.Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических направления, посвященные вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала, сообщал организатор форума фонд "Росконгресс".В рамках трека "Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени" состоятся сессии, посвященные вопросам восстановления экономики и международному сотрудничеству в объединениях ШОС, БРИКС и ЕАЭС, трансформации мировой торговли, эффективности работы бизнеса в новых логистических реалиях.Второй тематический блок деловой программы мероприятия — "Экономика России: новые задачи и горизонты" посвящен новым вызовам, с которыми столкнулась страна — от антикризисной повестки до повышения долгосрочного потенциала экономики.Дискуссии в треке "Современные технологии — человечеству: создавая ответственное будущее" затронут цифровой суверенитет, информационную безопасность, цифровизацию различных отраслей.Участники сессий блока "Инвестиции в человека — инвестиции в развитие" обсудят развитие человеческого капитала, новые навыки сотрудников и модели занятости.На полях форума также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.В дни ПМЭФ-2022 пройдут и традиционные межстрановые бизнес-диалоги с представителями бизнес-сообществ Африки, Белоруссии, Ближнего Востока, Европы, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Латинской Америки, а также диалог "ЕАЭС — АСЕАН".В деловую программу мероприятия включены завтрак для представителей фармацевтических компаний, завтрак Сбера и IT-завтрак.Помимо основной деловой программы, "на полях" ПМЭФ состоятся форум малого и среднего предпринимательства, молодежный экономический форум, консультативный форум B20, форум креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", диалог "ПМЭФ Юниор" и форум "Арктика — территория диалога".Президент России Владимир Путин отправится в Санкт-Петербург 16 июня и проведет очную встречу по вопросам развития автопрома, 17 июня он выступит на пленарном заседании, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Кроме того, у Путина запланированы очные встреча с представителями крупного бизнеса, с военными корреспондентами и главами российских телевизионных СМИ.Из международных лидеров форум в этом году посетят президенты Армении и Казахстана Ваагн Хачатурян и Касым-Жомарт Токаев.

https://ria.ru/20220615/delegatsii-1795333456.html

https://ria.ru/20220615/taliby-1795333592.html

https://ria.ru/20220615/rech-1795333090.html

санкт-петербург

африка

казахстан

армения

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экономика, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), евразийский экономический союз, шос, африка, казахстан, касым-жомарт токаев, армения, ваагн хачатурян