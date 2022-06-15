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В Петербурге стартует ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022
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В Петербурге стартует ПМЭФ
В Петербурге стартует ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022
В Петербурге стартует ПМЭФ
Юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня, в нем примут участие представители более 90 стран. В этом году главной РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T00:34
2022-06-15T09:13
экономика
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
евразийский экономический союз
шос
африка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня, в нем примут участие представители более 90 стран. В этом году главной темой ПМЭФ станет поиск новых возможностей в изменившемся мире.Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических направления, посвященные вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала, сообщал организатор форума фонд "Росконгресс".В рамках трека "Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени" состоятся сессии, посвященные вопросам восстановления экономики и международному сотрудничеству в объединениях ШОС, БРИКС и ЕАЭС, трансформации мировой торговли, эффективности работы бизнеса в новых логистических реалиях.Второй тематический блок деловой программы мероприятия — "Экономика России: новые задачи и горизонты" посвящен новым вызовам, с которыми столкнулась страна — от антикризисной повестки до повышения долгосрочного потенциала экономики.Дискуссии в треке "Современные технологии — человечеству: создавая ответственное будущее" затронут цифровой суверенитет, информационную безопасность, цифровизацию различных отраслей.Участники сессий блока "Инвестиции в человека — инвестиции в развитие" обсудят развитие человеческого капитала, новые навыки сотрудников и модели занятости.На полях форума также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.В дни ПМЭФ-2022 пройдут и традиционные межстрановые бизнес-диалоги с представителями бизнес-сообществ Африки, Белоруссии, Ближнего Востока, Европы, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Латинской Америки, а также диалог "ЕАЭС — АСЕАН".В деловую программу мероприятия включены завтрак для представителей фармацевтических компаний, завтрак Сбера и IT-завтрак.Помимо основной деловой программы, "на полях" ПМЭФ состоятся форум малого и среднего предпринимательства, молодежный экономический форум, консультативный форум B20, форум креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", диалог "ПМЭФ Юниор" и форум "Арктика — территория диалога".Президент России Владимир Путин отправится в Санкт-Петербург 16 июня и проведет очную встречу по вопросам развития автопрома, 17 июня он выступит на пленарном заседании, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Кроме того, у Путина запланированы очные встреча с представителями крупного бизнеса, с военными корреспондентами и главами российских телевизионных СМИ.Из международных лидеров форум в этом году посетят президенты Армении и Казахстана Ваагн Хачатурян и Касым-Жомарт Токаев.
https://ria.ru/20220615/delegatsii-1795333456.html
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экономика, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), евразийский экономический союз, шос, африка, казахстан, касым-жомарт токаев, армения, ваагн хачатурян
00:34 15.06.2022 (обновлено: 09:13 15.06.2022)
 
В Петербурге стартует ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум стартует в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДевушка выходит из центра аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
Девушка выходит из центра аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Девушка выходит из центра аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня, в нем примут участие представители более 90 стран. В этом году главной темой ПМЭФ станет поиск новых возможностей в изменившемся мире.
Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических направления, посвященные вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала, сообщал организатор форума фонд "Росконгресс".
Участники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
00:10
На ПМЭФ ожидаются высокопоставленные делегации из более 40 стран мира
В рамках трека "Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени" состоятся сессии, посвященные вопросам восстановления экономики и международному сотрудничеству в объединениях ШОС, БРИКС и ЕАЭС, трансформации мировой торговли, эффективности работы бизнеса в новых логистических реалиях.
Второй тематический блок деловой программы мероприятия — "Экономика России: новые задачи и горизонты" посвящен новым вызовам, с которыми столкнулась страна — от антикризисной повестки до повышения долгосрочного потенциала экономики.
Дискуссии в треке "Современные технологии — человечеству: создавая ответственное будущее" затронут цифровой суверенитет, информационную безопасность, цифровизацию различных отраслей.
Подготовка к ПМЭФ-2022
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 18 июня.

Девушка выходит из центра аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге
1 из 9

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 18 июня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

Флаг с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
2 из 9

Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Интерес к Санкт-Петербургу со стороны инвесторов сохраняется, заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных.

В центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
3 из 9

Интерес к Санкт-Петербургу со стороны инвесторов сохраняется, заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Страной-гостем форума в этом году выступает Египет.

Участники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
4 из 9

Страной-гостем форума в этом году выступает Египет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности" — отражает глобальные изменения, ведущие к формированию новой экономической модели.

Участники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
5 из 9

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности" — отражает глобальные изменения, ведущие к формированию новой экономической модели.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участие в ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров из разных стран.

Женщина выходит из центра аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
6 из 9

Участие в ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров из разных стран.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, намеченное на 17 июня.

Флажок с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 в центре аккредитации
7 из 9

Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, намеченное на 17 июня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

ПМЭФ — ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.

Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
8 из 9

ПМЭФ — ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Каждый год форум посещают тысячи участников.

Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
9 из 9

Каждый год форум посещают тысячи участников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 9

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 18 июня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 9

Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 9

Интерес к Санкт-Петербургу со стороны инвесторов сохраняется, заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 9

Страной-гостем форума в этом году выступает Египет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 9

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности" — отражает глобальные изменения, ведущие к формированию новой экономической модели.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 9

Участие в ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров из разных стран.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 9

Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, намеченное на 17 июня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 9

ПМЭФ — ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Каждый год форум посещают тысячи участников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участники сессий блока "Инвестиции в человека — инвестиции в развитие" обсудят развитие человеческого капитала, новые навыки сотрудников и модели занятости.
На полях форума также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.
В дни ПМЭФ-2022 пройдут и традиционные межстрановые бизнес-диалоги с представителями бизнес-сообществ Африки, Белоруссии, Ближнего Востока, Европы, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Латинской Америки, а также диалог "ЕАЭС — АСЕАН".
В деловую программу мероприятия включены завтрак для представителей фармацевтических компаний, завтрак Сбера и IT-завтрак.
Флажок с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 в центре аккредитации - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
00:13
Ушаков прокомментировал возможное участие представителей "Талибана"* в ПМЭФ
Помимо основной деловой программы, "на полях" ПМЭФ состоятся форум малого и среднего предпринимательства, молодежный экономический форум, консультативный форум B20, форум креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", диалог "ПМЭФ Юниор" и форум "Арктика — территория диалога".
Президент России Владимир Путин отправится в Санкт-Петербург 16 июня и проведет очную встречу по вопросам развития автопрома, 17 июня он выступит на пленарном заседании, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кроме того, у Путина запланированы очные встреча с представителями крупного бизнеса, с военными корреспондентами и главами российских телевизионных СМИ.
Из международных лидеров форум в этом году посетят президенты Армении и Казахстана Ваагн Хачатурян и Касым-Жомарт Токаев.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
00:05
Помощник Путина рассказал, чему президент посвятит свою речь на ПМЭФ
 
ЭкономикаВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Санкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Евразийский экономический союзШОСАфрикаКазахстанКасым-Жомарт ТокаевАрменияВаагн Хачатурян
 
 
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