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Подготовка к ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 14.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220614/pmef-1795285376.html
Подготовка к ПМЭФ-2022
Подготовка к ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 14.06.2022
Подготовка к ПМЭФ-2022
В Санкт-Петербурге практически все готово к открытию юбилейного экономического форума. Город в ожидании главного события года — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.06.2022
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петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
экспофорум (выставочный центр)
пмэф
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В Санкт-Петербурге практически все готово к открытию юбилейного экономического форума. Город в ожидании главного события года — в фотоленте Ria.ru.
санкт-петербург
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, санкт-петербург, экспофорум (выставочный центр), пмэф
19:19 14.06.2022 (обновлено: 19:20 14.06.2022)
 

Подготовка к ПМЭФ-2022

Читать ria.ru в
В Санкт-Петербурге практически все готово к открытию юбилейного экономического форума. Город в ожидании главного события года — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 18 июня.

Девушка выходит из центра аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге
1 из 9

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 18 июня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

Флаг с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
2 из 9

Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Интерес к Санкт-Петербургу со стороны инвесторов сохраняется, заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных.

В центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
3 из 9

Интерес к Санкт-Петербургу со стороны инвесторов сохраняется, заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Страной-гостем форума в этом году выступает Египет.

Участники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
4 из 9

Страной-гостем форума в этом году выступает Египет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности" — отражает глобальные изменения, ведущие к формированию новой экономической модели.

Участники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
5 из 9

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности" — отражает глобальные изменения, ведущие к формированию новой экономической модели.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участие в ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров из разных стран.

Женщина выходит из центра аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
6 из 9

Участие в ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров из разных стран.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, намеченное на 17 июня.

Флажок с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 в центре аккредитации
7 из 9

Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, намеченное на 17 июня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

ПМЭФ — ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.

Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
8 из 9

ПМЭФ — ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Каждый год форум посещают тысячи участников.

Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
9 из 9

Каждый год форум посещают тысячи участников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ФотоСанкт-ПетербургЭкспофорум (выставочный центр)ПМЭФ
 
 
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