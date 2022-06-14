https://ria.ru/20220614/pmef-1795285376.html

Подготовка к ПМЭФ-2022

Подготовка к ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 14.06.2022

Подготовка к ПМЭФ-2022

В Санкт-Петербурге практически все готово к открытию юбилейного экономического форума. Город в ожидании главного события года — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T19:19

2022-06-14T19:19

2022-06-14T19:20

фото

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

экспофорум (выставочный центр)

пмэф

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В Санкт-Петербурге практически все готово к открытию юбилейного экономического форума. Город в ожидании главного события года — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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