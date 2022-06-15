https://ria.ru/20220615/nenavist-1795295703.html

Как украинские политики восемь лет разжигали ненависть ко всему русскому

Как украинские политики восемь лет разжигали ненависть ко всему русскому - РИА Новости, 15.06.2022

Как украинские политики восемь лет разжигали ненависть ко всему русскому

"Все, что имеет в корне слово "Россия", — это кристальное, тотальное и доказанное зло", "русскоязычные украинцы — самая большая проблема Украины", "Россия крадет чужую историю — это факт". Украинские политики годами пропагандировали ненависть ко всему русскому. Русофобия особенно активно и системно взращивалась последние восемь лет.

2022-06-15T14:09

2022-06-15T14:09

2022-06-15T17:18

донбасс. геноцид. 2014-2022

украина

петр порошенко

владимир огрызко

владимир вятрович

россия

европа

украинский институт национальной памяти

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В марте 2014 года украинская поэтесса Анастасия Дмитрик опубликовала патетическое стихотворение-манифест под названием "Никогда мы не будем братьями". Творчество сторонницы Евромайдана вызвало большой резонанс и породило массу "ответов", причем не только из России, но и с самой Украины и из многих стран СНГ. Пропитанное непримиримостью и ненавистью ко всему русскому стихотворение стало пророческим. Оно не только отразило "постмайданные" настроения на Украине, но и предсказало, каким будет отношение киевской власти к России в последующие годы.Никогда мы не будем братьями!Ни по родине, ни по матери.Идею фундаментальной вражды между народами начал активно продвигать президент Порошенко. В августе 2015 года на встрече с общественными деятелями Украины Петр Порошенко заявил, что никаких братских отношений между украинским и русским народами быть не может:Тезис о противопоставлении "европейской" Украины "варварской" России поддерживал и бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, обвиняя "цивилизованный" Запад в бессмысленности его усилий по "очеловечиванию" России:Спекуляции политика, народного депутата и директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича были построены на идее, что история отношений с Россией — это история войны за свободу Украины от оккупации, ассимиляции и порабощения со стороны соседа:Институт, директором которого работал Вятрович, готовил идеологическую и "научную" базы для официального Киева, в частности, по самым чувствительным и спекулятивным направлениям. Учреждение занималось вопросами "пропаганды древности украинской нации и ее языка" и "изучения творческого наследия украинской нации", много времени уделяло проблемам "изучения голодоморов, различных форм политических репрессий, других преступлений против украинской нации и национальных меньшинств в XX веке и сопротивления тоталитарным режимам". Среди задач института были вопросы "общего осмысления общественностью борьбы украинской нации за восстановление государственности".И на родине, и за рубежом этот институт обвиняли в мифологизации и национализации истории Украины, обелении банд ОУН* и УПА* и отрицании их участия в массовых убийствах и холокосте. Ну а один из главных предметов гордости учреждения — признание Героем Украины в 2007 году лидера УПА* и соратника нацистов Романа Шухевича.Духа нет у вас быть свободными —нам не стать с вами даже сводными.Бывший президент Украины Виктор Ющенко, пришедший к власти в результате "оранжевой революции", конъюнктурно ставил в вину русскому народу "рабское сознание" и "неприятие демократических ценностей", а в качестве аргумента ссылался на Алексея Толстого:Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев мелочиться не стал и назвал все, что связано с Россией, абсолютным и доказанным злом (правда, кем доказанным и каковы, собственно, доказательства — не уточнил):Высказался Муждабаев и по поводу языкового вопроса, он считает, что русский — это "захламленный подвид украинского языка, слобожанский язык" (Слобожанщина — историческая область на северо-востоке современной Украины и юго-западе Черноземья России. — Прим. ред.).Ненависть к "трофейному языку", как называет Муждабаев русский, никак не мешает украинскому журналисту использовать его в работе. Он признался, что уже почти свободно пишет на мове, но, к его сожалению, "точнее, содержательнее, образнее и красивее" говорит все еще по-русски.Если Муждабаев сравнил влияние русского языка на "человеческую мораль" с раковыми клетками в организме, то его коллега — писатель, переводчик и литературный критик Александр Бойченко — в демонизации русского языка зашел еще дальше:Удалось ли Бойченко "открыть цивилизованной Европе глаза" на русскую литературу — покажет время. Пока люди по всему миру продолжают учить русский, чтобы читать произведения наших классиков на языке оригинала. На данный момент ведущие англоязычные вузы не исключили из своих программ ни Толстого, ни Тургенева, ни Чехова, ни даже Ленина.Коллега Бойченко по литературному ремеслу — поэт, а по совместительству политик и народный депутат Евгений Рыбчинский — еще в 2017 году бил тревогу:Педагог и бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион никогда не скрывала, что граждан Украины, которые используют русский язык, она считает врагами, агентами Кремля и предателями родины:Если укронацистка Фарион украинскую мову знает хорошо, то у многих политиков Незалежной с национальным языком дела обстояли "на троечку", вспомнить хотя бы Порошенко или Зеленского, которые поначалу в своих официальных выступлениях использовали русский. Всегда можно списать на то, что политики хотели быть услышаны всеми гражданами Украины, так как для большого процента населения родной язык — русский. В любом случае позиция киевской власти относительно простых граждан стала ультимативной практически сразу после Евромайдана: если не говоришь на украинской мове, то ты "либо враг, либо тупой".Лидер украинской радикальной националистической партии "Братство" Дмитрий Корчинский не остановился на одном лишь русском языке, по его мнению, все русское — историю, культуру и даже кухню — необходимо уничтожить:Вы себя окрестили "старшими" —нам бы младшими, да не вашими.Радикальные националисты и "укропатриоты" всячески пытаются убрать упоминание России из всех исторических источников. А там, где избежать упоминания не получается, меняют "Россию" на "Московию". О том, как образовательная система Украины переписывает историю, мы рассказывали в материале Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей".Трудно найти украинского политика или деятеля культуры, который бы не упражнялся в перевирании истории. Вот, например, детская писательница Лариса Ницой так хотела быть "новой русской", что в 2018 году объявила аудитории:Писательница считает, что название "Русь" было украдено, и предлагает вместо "России" использовать название "Московия". В украинских учебниках истории — задолго до заявлений Ларисы Ницой — Российскую империю и Русь называли исключительно Московией или Московским царством.По информации писательницы, еще императрица Екатерина II издала указ, согласно которому необходимо было "бить палками беспощадно" всех, кто называл себя московитами.Вас так много, а, жаль, безликие.Вы огромные, мы — великие.В том же 2018 году депутат Верховной рады Андрей Ильченко утверждал, что русская история не просто лжива, а украдена у Украины:Политик, народный депутат и ранее занимавший посты министра внутренних дел и прокурора Украины Юрий Луценко не так категоричен — все же что-то свое, не украденное у Украины есть, но страны как таковой нет:Украинские политики и медийные персоны давно педалируют то, что, по их мнению и в их фантазиях, они наследники (а иногда и родоначальники) великой европейской культуры, защитники прогрессивных ценностей и т. д., а Россия — дремучая и варварская страна. Соответственно, все русское — отсталое и разлагающее, а все украинское — возвышенное и достойное. Сегрегация русскоговорящих на Украине давно вышла за рамки исторического контекста. Можно было бы провести параллели с историческим периодом одного европейского государства, в котором к власти пришли люди, обвиняющие во всех своих бедах представителей конкретной национальности. Но эти параллели прекрасно проводят сами украинские политики. Например, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий:* Запрещенные в России экстремистские организации.

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