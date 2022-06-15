https://ria.ru/20220615/nenavist-1795295703.html
Как украинские политики восемь лет разжигали ненависть ко всему русскому
Как украинские политики восемь лет разжигали ненависть ко всему русскому - РИА Новости, 15.06.2022
Как украинские политики восемь лет разжигали ненависть ко всему русскому
"Все, что имеет в корне слово "Россия", — это кристальное, тотальное и доказанное зло", "русскоязычные украинцы — самая большая проблема Украины", "Россия крадет чужую историю — это факт". Украинские политики годами пропагандировали ненависть ко всему русскому. Русофобия особенно активно и системно взращивалась последние восемь лет.
2022-06-15T14:09
2022-06-15T14:09
2022-06-15T17:18
донбасс. геноцид. 2014-2022
украина
петр порошенко
владимир огрызко
владимир вятрович
россия
европа
украинский институт национальной памяти
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В марте 2014 года украинская поэтесса Анастасия Дмитрик опубликовала патетическое стихотворение-манифест под названием "Никогда мы не будем братьями". Творчество сторонницы Евромайдана вызвало большой резонанс и породило массу "ответов", причем не только из России, но и с самой Украины и из многих стран СНГ. Пропитанное непримиримостью и ненавистью ко всему русскому стихотворение стало пророческим. Оно не только отразило "постмайданные" настроения на Украине, но и предсказало, каким будет отношение киевской власти к России в последующие годы.Никогда мы не будем братьями!Ни по родине, ни по матери.Идею фундаментальной вражды между народами начал активно продвигать президент Порошенко. В августе 2015 года на встрече с общественными деятелями Украины Петр Порошенко заявил, что никаких братских отношений между украинским и русским народами быть не может:Тезис о противопоставлении "европейской" Украины "варварской" России поддерживал и бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, обвиняя "цивилизованный" Запад в бессмысленности его усилий по "очеловечиванию" России:Спекуляции политика, народного депутата и директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича были построены на идее, что история отношений с Россией — это история войны за свободу Украины от оккупации, ассимиляции и порабощения со стороны соседа:Институт, директором которого работал Вятрович, готовил идеологическую и "научную" базы для официального Киева, в частности, по самым чувствительным и спекулятивным направлениям. Учреждение занималось вопросами "пропаганды древности украинской нации и ее языка" и "изучения творческого наследия украинской нации", много времени уделяло проблемам "изучения голодоморов, различных форм политических репрессий, других преступлений против украинской нации и национальных меньшинств в XX веке и сопротивления тоталитарным режимам". Среди задач института были вопросы "общего осмысления общественностью борьбы украинской нации за восстановление государственности".И на родине, и за рубежом этот институт обвиняли в мифологизации и национализации истории Украины, обелении банд ОУН* и УПА* и отрицании их участия в массовых убийствах и холокосте. Ну а один из главных предметов гордости учреждения — признание Героем Украины в 2007 году лидера УПА* и соратника нацистов Романа Шухевича.Духа нет у вас быть свободными —нам не стать с вами даже сводными.Бывший президент Украины Виктор Ющенко, пришедший к власти в результате "оранжевой революции", конъюнктурно ставил в вину русскому народу "рабское сознание" и "неприятие демократических ценностей", а в качестве аргумента ссылался на Алексея Толстого:Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев мелочиться не стал и назвал все, что связано с Россией, абсолютным и доказанным злом (правда, кем доказанным и каковы, собственно, доказательства — не уточнил):Высказался Муждабаев и по поводу языкового вопроса, он считает, что русский — это "захламленный подвид украинского языка, слобожанский язык" (Слобожанщина — историческая область на северо-востоке современной Украины и юго-западе Черноземья России. — Прим. ред.).Ненависть к "трофейному языку", как называет Муждабаев русский, никак не мешает украинскому журналисту использовать его в работе. Он признался, что уже почти свободно пишет на мове, но, к его сожалению, "точнее, содержательнее, образнее и красивее" говорит все еще по-русски.Если Муждабаев сравнил влияние русского языка на "человеческую мораль" с раковыми клетками в организме, то его коллега — писатель, переводчик и литературный критик Александр Бойченко — в демонизации русского языка зашел еще дальше:Удалось ли Бойченко "открыть цивилизованной Европе глаза" на русскую литературу — покажет время. Пока люди по всему миру продолжают учить русский, чтобы читать произведения наших классиков на языке оригинала. На данный момент ведущие англоязычные вузы не исключили из своих программ ни Толстого, ни Тургенева, ни Чехова, ни даже Ленина.Коллега Бойченко по литературному ремеслу — поэт, а по совместительству политик и народный депутат Евгений Рыбчинский — еще в 2017 году бил тревогу:Педагог и бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион никогда не скрывала, что граждан Украины, которые используют русский язык, она считает врагами, агентами Кремля и предателями родины:Если укронацистка Фарион украинскую мову знает хорошо, то у многих политиков Незалежной с национальным языком дела обстояли "на троечку", вспомнить хотя бы Порошенко или Зеленского, которые поначалу в своих официальных выступлениях использовали русский. Всегда можно списать на то, что политики хотели быть услышаны всеми гражданами Украины, так как для большого процента населения родной язык — русский. В любом случае позиция киевской власти относительно простых граждан стала ультимативной практически сразу после Евромайдана: если не говоришь на украинской мове, то ты "либо враг, либо тупой".Лидер украинской радикальной националистической партии "Братство" Дмитрий Корчинский не остановился на одном лишь русском языке, по его мнению, все русское — историю, культуру и даже кухню — необходимо уничтожить:Вы себя окрестили "старшими" —нам бы младшими, да не вашими.Радикальные националисты и "укропатриоты" всячески пытаются убрать упоминание России из всех исторических источников. А там, где избежать упоминания не получается, меняют "Россию" на "Московию". О том, как образовательная система Украины переписывает историю, мы рассказывали в материале Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей".Трудно найти украинского политика или деятеля культуры, который бы не упражнялся в перевирании истории. Вот, например, детская писательница Лариса Ницой так хотела быть "новой русской", что в 2018 году объявила аудитории:Писательница считает, что название "Русь" было украдено, и предлагает вместо "России" использовать название "Московия". В украинских учебниках истории — задолго до заявлений Ларисы Ницой — Российскую империю и Русь называли исключительно Московией или Московским царством.По информации писательницы, еще императрица Екатерина II издала указ, согласно которому необходимо было "бить палками беспощадно" всех, кто называл себя московитами.Вас так много, а, жаль, безликие.Вы огромные, мы — великие.В том же 2018 году депутат Верховной рады Андрей Ильченко утверждал, что русская история не просто лжива, а украдена у Украины:Политик, народный депутат и ранее занимавший посты министра внутренних дел и прокурора Украины Юрий Луценко не так категоричен — все же что-то свое, не украденное у Украины есть, но страны как таковой нет:Украинские политики и медийные персоны давно педалируют то, что, по их мнению и в их фантазиях, они наследники (а иногда и родоначальники) великой европейской культуры, защитники прогрессивных ценностей и т. д., а Россия — дремучая и варварская страна. Соответственно, все русское — отсталое и разлагающее, а все украинское — возвышенное и достойное. Сегрегация русскоговорящих на Украине давно вышла за рамки исторического контекста. Можно было бы провести параллели с историческим периодом одного европейского государства, в котором к власти пришли люди, обвиняющие во всех своих бедах представителей конкретной национальности. Но эти параллели прекрасно проводят сами украинские политики. Например, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий:* Запрещенные в России экстремистские организации.
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украина, петр порошенко, владимир огрызко, владимир вятрович, россия, европа, украинский институт национальной памяти, организация украинских националистов, лариса ницой, украинская повстанческая армия, история, нацификация, киев, национализм
В марте 2014 года украинская поэтесса Анастасия Дмитрик опубликовала патетическое стихотворение-манифест под названием "Никогда мы не будем братьями". Творчество сторонницы Евромайдана вызвало большой резонанс и породило массу "ответов", причем не только из России, но и с самой Украины и из многих стран СНГ. Пропитанное непримиримостью и ненавистью ко всему русскому стихотворение стало пророческим. Оно не только отразило "постмайданные" настроения на Украине, но и предсказало, каким будет отношение киевской власти к России в последующие годы.
Никогда мы не будем братьями!
Ни по родине, ни по матери.
Идею фундаментальной вражды между народами начал активно продвигать президент Порошенко. В августе 2015 года на встрече с общественными деятелями Украины Петр Порошенко заявил
, что никаких братских отношений между украинским и русским народами быть не может:
Нет у нас никаких братских народов во время войны. Есть единый украинский народ, следующий в Европу, и есть русский народ, который находится в глубоком кризисе.
Тезис о противопоставлении "европейской" Украины "варварской" России поддерживал
и бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, обвиняя "цивилизованный" Запад в бессмысленности его усилий по "очеловечиванию" России:
Россия и западная цивилизация — это абсолютно разные вещи. Запад потерял два десятилетия, чтобы научить Россию жить не по волчьим, а по демократическим принципам. И потерпел полное фиаско. И у него открываются глаза, он понимает, что ошибся. <…> С Россией систему безопасности построить невозможно.
Спекуляции политика, народного депутата и директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича были построены на идее, что история отношений с Россией — это история войны за свободу Украины от оккупации, ассимиляции и порабощения со стороны соседа:
Процесс становления и расширения имперской России всегда сопровождался войнами с Украиной. Россия стремилась уничтожить нашу субъектность. История отношений украинского и русского народов — это летопись войн, освободительных восстаний украинцев и последовательной политики русификации и ассимиляции украинцев.
Институт, директором которого работал Вятрович, готовил идеологическую и "научную" базы для официального Киева, в частности, по самым чувствительным и спекулятивным направлениям. Учреждение занималось вопросами "пропаганды древности украинской нации и ее языка" и "изучения творческого наследия украинской нации", много времени уделяло проблемам "изучения голодоморов, различных форм политических репрессий, других преступлений против украинской нации и национальных меньшинств в XX веке и сопротивления тоталитарным режимам". Среди задач института были вопросы "общего осмысления общественностью борьбы украинской нации за восстановление государственности".
И на родине, и за рубежом этот институт обвиняли в мифологизации и национализации истории Украины, обелении банд ОУН* и УПА* и отрицании их участия в массовых убийствах и холокосте. Ну а один из главных предметов гордости учреждения — признание Героем Украины в 2007 году лидера УПА* и соратника нацистов Романа Шухевича.
Духа нет у вас быть свободными —
нам не стать с вами даже сводными.
Бывший президент Украины Виктор Ющенко, пришедший к власти в результате "оранжевой революции", конъюнктурно ставил в вину
русскому народу "рабское сознание" и "неприятие демократических ценностей", а в качестве аргумента ссылался на Алексея Толстого:
Россияне по натуре как народ не любят свободу — они любят рабство, они хотят царя, они не стремятся к демократии. <…> Кажется, Алексей Толстой говорил, что есть две Руси: одна Киевская — все, что характерно для Европы, в ней есть. Это Русь, которая сотворила мировую культуру. А есть Русь тайги — вот мы говорим про эту Русь.
Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев мелочиться не стал и назвал
все, что связано с Россией, абсолютным и доказанным злом (правда, кем доказанным и каковы, собственно, доказательства — не уточнил):
Все, что имеет в корне слово "россия", все, что с ним сейчас хоть как-либо связано, — это кристальное, тотальное и доказанное зло. Как для украинцев, так и для всего мира не пещерных людей.
Высказался Муждабаев и по поводу языкового вопроса, он считает
, что русский — это "захламленный подвид украинского языка, слобожанский язык" (Слобожанщина — историческая область на северо-востоке современной Украины и юго-западе Черноземья России. — Прим. ред.).
"Русский — это скорее антиязык, альтер эго мов свободных народов. Всех, включая славянские. Ну вот так он построен, вот такой у него искривленный веками рабства скелет.
Ненависть к "трофейному языку", как называет Муждабаев русский, никак не мешает украинскому журналисту использовать его в работе. Он признался, что уже почти свободно пишет на мове, но, к его сожалению, "точнее, содержательнее, образнее и красивее" говорит все еще по-русски.
Если Муждабаев сравнил влияние русского языка на "человеческую мораль" с раковыми клетками в организме, то его коллега — писатель, переводчик и литературный критик Александр Бойченко — в демонизации русского языка зашел еще дальше
:
Нет ничего более опасного в мире, чем русская поэзия. Это инфицирование для того, кто хочет сам писать стихи. (Польский поэт) Чеслав Милош, который читал всех великих русских поэтов в оригинале, рассказывал, как трудно избавиться от их влияния. Хотел выразить какую-то мысль, а в его голове звучали Ахматова с Цветаевой и другие Пастернаки. Из-за мощности ритмики и рифм. Это такое шаманство. Попадаешь в ритм, и поэзия кажется гениальной. Но на секунду включаешь ум — осознаешь, какая это галиматья.
Удалось ли Бойченко "открыть цивилизованной Европе глаза" на русскую литературу — покажет время. Пока люди по всему миру продолжают учить русский, чтобы читать произведения наших классиков на языке оригинала. На данный момент ведущие англоязычные вузы не исключили из своих программ ни Толстого, ни Тургенева, ни Чехова, ни даже Ленина.
Коллега Бойченко по литературному ремеслу — поэт, а по совместительству политик и народный депутат Евгений Рыбчинский — еще в 2017 году бил тревогу
:
Россия не в Донбассе и не в Крыму. Россия уже давно на улицах Киева и Львова, Одессы и Днепра, Харькова и Кропивницкого. До тех пор пока украинцы думают по-русски, Россия везде.Чтобы изгнать Россию с Украины, не нужно ни единого автоматного выстрела. Нужно лишь, чтобы каждый, кто любит Украину, говорил на ее певучем соловьином языке.
Педагог и бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион никогда не скрывала, что граждан Украины, которые используют русский язык, она считает
врагами, агентами Кремля и предателями родины:
Почему они живут на Украине и говорят на языке оккупанта? Они садомазохисты? Им нравится использовать язык врага? Путин пришел их освобождать. Они притянули сюда войну! Где мы имеем войну сегодня? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая области и Крым. Мы имеем треть оккупированного Донбасса. Мы имеем полностью аннексированный Крым. Почему? Там была русская церковь, русская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные! <…> Русскоязычные украинцы — самая большая проблема Украины. Это отступники, предатели, ренегаты. Кто вам сегодня мешает выучить украинский язык? Ваша тупость? Ваш примитивизм? Ваш конформизм? <…> Русскоязычные украинцы — это не украинцы, они гибриды. Пусть подойдут к зеркалу и спросят себя, за что они так порочат украинскую землю?
Если укронацистка Фарион украинскую мову знает хорошо, то у многих политиков Незалежной с национальным языком дела обстояли "на троечку", вспомнить хотя бы Порошенко или Зеленского, которые поначалу в своих официальных выступлениях использовали русский. Всегда можно списать на то, что политики хотели быть услышаны всеми гражданами Украины, так как для большого процента населения родной язык — русский. В любом случае позиция киевской власти относительно простых граждан стала ультимативной практически сразу после Евромайдана: если не говоришь на украинской мове, то ты "либо враг, либо тупой".
Лидер украинской радикальной националистической партии "Братство" Дмитрий Корчинский не остановился
на одном лишь русском языке, по его мнению, все русское — историю, культуру и даже кухню — необходимо уничтожить:
Московия всегда была такой отвратительной, как сейчас. Москальские победы всегда были такими подлыми, как крымская и дебальцевская. Все москальские культурные деятели, которых мы изучаем в школе, за незначительными исключениями — сплошные кобзоны. Именно поэтому мы должны каленым железом выжечь на Украине все москальское, от Невского к Достоевскому, от пельменей до языка, чтобы подорвать ассоциативную базу москальской пропаганды. На войне как на войне.
Вы себя окрестили "старшими" —
нам бы младшими, да не вашими.
Радикальные националисты и "укропатриоты" всячески пытаются убрать упоминание России из всех исторических источников. А там, где избежать упоминания не получается, меняют "Россию" на "Московию". О том, как образовательная система Украины переписывает историю, мы рассказывали в материале Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей"
.
Трудно найти украинского политика или деятеля культуры, который бы не упражнялся в перевирании истории. Вот, например, детская писательница Лариса Ницой так хотела быть "новой русской", что в 2018 году объявила аудитории:
Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь.
Писательница считает, что название "Русь" было украдено, и предлагает вместо "России" использовать название "Московия". В украинских учебниках истории — задолго до заявлений Ларисы Ницой — Российскую империю и Русь называли исключительно Московией или Московским царством.
По информации писательницы, еще императрица Екатерина II издала указ, согласно которому необходимо было "бить палками беспощадно" всех, кто называл себя московитами.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы — великие.
В том же 2018 году депутат Верховной рады Андрей Ильченко утверждал
, что русская история не просто лжива, а украдена у Украины:
Россия крадет чужую историю — это факт, начиная с самого названия "Россия", которое она присвоила, потому что никогда она не называлась "Россией". До Петра I она называлась "Московией". Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия. И с тех пор, как она украла наше название и нашу историю, и появилась Российская империя.
Политик, народный депутат и ранее занимавший посты министра внутренних дел и прокурора Украины Юрий Луценко не так категоричен
— все же что-то свое, не украденное у Украины есть, но страны как таковой нет:
России нет. Есть кацапизм. То есть специфическое расстройство разума. Удивительным образом доведенное до грани увлечение присвоением чужих территорий. Такая кровавая привычка. Кровь вместо государства. Щи, Распутин и балалайка есть. А народа нет. Украденная история и даже название есть, а России нет.
Украинские политики и медийные персоны давно педалируют то, что, по их мнению и в их фантазиях, они наследники (а иногда и родоначальники) великой европейской культуры, защитники прогрессивных ценностей и т. д., а Россия — дремучая и варварская страна. Соответственно, все русское — отсталое и разлагающее, а все украинское — возвышенное и достойное.
Сегрегация русскоговорящих на Украине давно вышла за рамки исторического контекста. Можно было бы провести параллели с историческим периодом одного европейского государства, в котором к власти пришли люди, обвиняющие во всех своих бедах представителей конкретной национальности. Но эти параллели прекрасно проводят сами украинские политики. Например
, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий:
Я сам огромный сторонник прямой демократии, я когда-то даже на научном уровне этим занимался. Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах. Мы должны об этом тоже помнить.
* Запрещенные в России экстремистские организации.